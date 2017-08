VMware Summerschool: VMware gaat vol voor de multicloud met Cross Cloud Services

Services

Ook de kennis van de Techzine-redactie moet wel eens worden bijgespijkerd. Om alle artikelen te schrijven op Techzine en de informatie te delen, komen wij het hele jaar door bij bedrijven over de vloer om onze kennis verder uit te diepen. Eerder deze maand waren we aanwezig bij de start van VMware Summerschool, waar elke VMware-specialist gratis kan worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. De CEO van VMware, Pat Gelsinger, was dit jaar ingevlogen om de kickoff te doen.

VMware is dankzij zijn virtualisatietechnologie zeer succesvol, maar het kunstje van virtualiseren beginnen de concurrenten ook al enige tijd door te krijgen. Daarom is het zaak dat het bedrijf een breder aanbod aan features ontwikkelt om die concurrentie voor te blijven. De toekomst van virtualisatie ligt volledig in de cloud en daar focust VMware zich dan ook op. Inmiddels is er al ondersteuning voor VMware Horizon Cloud op onder meer Amazon Web Services, Google Cloud Platform en de IBM Cloud. Binnenkort komt daar ook Microsoft Azure bij.

Het ondersteunen van de grote public cloud-dienstverleners is echter slechts de eerste stap. De volgende stap is zorgen dat klanten op meerdere cloudplatformen tegelijk actief kunnen zijn en hun diensten kunnen verdelen, of snel kunnen overhevelen mocht dat nodig zijn. Dat brengt hele andere uitdagingen met zich mee, want elk public cloud platform zit toch weer net even anders in elkaar. Naast de public clouds heb je natuurlijk ook nog de on premises-oplossingen en de private cloud, waar VMware bij veel klanten ook een rol speelt.

Aan VMware dus de taak om zijn dienstverlening verder uit te breiden en te zorgen dat klanten al die platformen eenvoudig en effectief kunnen beheren. Volgens Gelsinger is voor 67 procent van alle VMware-klanten de ondersteuning voor meerdere public clouds erg belangrijk. De private cloud moet bij veel klanten de komende jaren een hybrid cloud worden, waarbij bepaalde oplossingen (deels) worden verplaatst naar de public cloud. De eerste cross cloud services werden vorig jaar al gepresenteerd tijdens VMworld, maar dat zal dit jaar nog verder worden uitgebreid.

De cloud wordt daarnaast ook nog flink groter: het Internet of Things komt eraan met 50 miljard verbonden apparaten in 2020. Al die data van die apparaten en sensoren komt grotendeels terecht in de cloud, bedrijven moeten dat goed kunnen beheren en virtualiseren.

Gelsinger liet weten dat het uiteindelijk “any app on every cloud” wil kunnen draaien. Dat kunnen dan webapps zijn, maar ook legacy- en desktopapplicaties.

Cross Cloud Services

Waar Internet of Things de komende twee jaar nog vooral een toekomstverhaal zal blijven, zijn cross cloud services voor VMware veel actueler. In enkele spreadsheets die voorbij kwamen werd duidelijk dat VMware daar echt flink op inzet. Zo zijn er een aantal gebieden waar VMware specifiek op focust.

Discovery: ontdek welke applicaties er waar draaien en hoeveel resources deze verbruiken. Krijg inzichten in gebruik en inzet over meerdere clouds, waaronder AWS, Azure en private cloud-omgevingen (vSphere).

Cost: als je weet hoeveel resources er in elke cloud worden ingezet, dan is het een simpele optelsom om de kosten inzichtelijk te maken. Op die manier worden kosten een stuk transparanter, maar kunnen er ook trends worden waargenomen. Uiteindelijk zal dit ook moeten leiden tot kostenbesparingen, want met beter inzicht in het verbruik, komen er ook inzichten hoe zaken efficiënter en goedkoper kunnen.

App Defense: een stukje beveiliging en governance. Hoe gaat het bedrijf om met bepaalde data en processen, wie kan waar wel en niet bij? Door dit goed te regelen is de kans op datalekken of andere problemen een stuk kleiner. Veiligheid van data en beperkte toegang tot belangrijke bedrijfsinformatie is erg belangrijk.

Network Insight: alles wat in de cloud draait is op een of andere manier verbonden over het internet of een intern netwerk. Misschien wel een directe verbinding tussen een private cloud en een public cloud. De beschikbaarheid van de applicaties en diensten, maar ook de controle en compliance tussen de verschillende omgevingen is erg belangrijk. Inzicht bieden in het netwerk is geen overbodige luxe, want daarmee kunnen problemen worden voorkomen, bottlenecks tijdig worden aangepakt of problemen snel worden gedetecteerd.

Networking and security: het daadwerkelijke netwerk moet natuurlijk ook beheerd worden, hierin speelt VMware een steeds grotere rol, door ondersteuning te bieden voor een breed scale aan cloudmogelijkheden. Zo is het mogelijk om netwerken te segmenteren, privé netwerken te creëren binnen en tussen verschillende cloudomgevingen. Dat kan tussen twee public clouds zijn, maar ook met een private cloud.

Wavefront: tot slot wil VMware alle data uit de platformen analyseren en inzichtelijk maken zodat het mogelijk is om realtime alle processen te monitoren en realtime analytics te verkrijgen.

Tijdens de aankomende VMworld in Barcelona zullen cross cloud services ongetwijfeld opnieuw een veel besproken onderwerp zijn. De toekomst ligt in de cloud, de multi-cloud om precies te zijn. Heel veel spelers met een brede dekking en ondersteuning zullen er niet komen, maar VMware wil in elk geval een van die partijen zijn.