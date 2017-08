Wel of geen mobiel CRM voor jouw organisatie?

Apps & Software

Onderzoeken wijzen uit dat organisaties productiever en effectiever worden door het gebruik van mobiele CRM-apps. Kan jouw organisatie profiteren van de doorontwikkeling van de mobiele apps van online CRM-tooling? En hoe zorg je voor een gesmeerde implementatie van de mobiele app?

Voordelen mobiele CRM-app

Uit onderzoek van Innoppl blijkt dat organisaties waar medewerkers gebruikmaken van mobiel CRM, meer dan het dubbele aantal salesdoelstellingen behaalt worden ten opzichte van organisaties waarin geen mobiel CRM gebruikt wordt (65 procent tegenover 22 procent). Zij wijten dit aan de volgende voordelen van mobiele CRM-software:

Kortere salescyclus

Directe toegang tot klant en/of productinformatie

Eenvoudig kunnen samenwerken, vanaf elke locatie

Nucleus Research trekt de conclusie dat de productiviteit in organisaties met 14,6 procent stijgt na ingebruikname van de mobiele versie van een CRM-tool. Zij voerden onderzoek uit onder 223 mensen met een invloedrijke functie op het gebied van CRM-keuze.

Het behalen van concurrentievoordeel koppelen zij aan het gebruik van de mobiele versie van het CRM binnen een organisatie. Door daarnaast ook gebruik te maken van social CRM kan dit concurrentievoordeel nog groter worden, aldus Nucleus.

Het juiste mobiele CRM

Maar hoe vind je als verantwoordelijke voor de IT tussen alle CRM-aanbieders de juiste voor jouw organisatie? Vaak zijn er meer vragen dan antwoorden. Begin bij de basis; wordt er al een CRM gebruikt binnen jullie organisatie? En met welke systemen moet het CRM kunnen integreren?

Wanneer er binnen de organisatie al gebruik wordt gemaakt van een webbasedversie, kun je meestal gebruikmaken van de mobiele versie. Heeft de leverancier nog geen CRM app? Gelukkig bieden de meeste aanbieders van online tools maandabonnementen en zit je dus niet eeuwig vast aan een eerder gemaakte keuze. Zaak is natuurlijk wel een weloverwogen keuze te maken voor een nieuw systeem, omdat de implementatie nogal wat voeten in aarde kan hebben.

Onderzoeken winstkansen

Het is goed om eerst na te gaan op welke vlakken de organisatie kan profiteren van een mobiel CRM. Zijn de medewerkers veel onderweg en verliezen ze kostbare tijd aan het telkens invoeren van adressen? Schrijven ze deze bij vertrek bijvoorbeeld op een papiertje? Besteed eens een dag aan observatie op de werkvloer en vraag wat rond. Waar zijn medewerkers veel tijd aan kwijt? Wat irriteert ze dagelijks? Zo krijg je veel inzicht in de praktische wensen voor het CRM. Heel belangrijk, want de mensen op de werkvloer moeten staan te popelen om de nieuwe CRM-tool te gaan gebruiken.

Functionaliteiten CRM

Wanneer je de winstkansen in kaart hebt gebracht, is het tijd een tool te vinden die aansluit op de wensen. Wellicht beschikt het mobiele CRM van jullie huidige tool over alle functionaliteiten, of zijn deze eenvoudig toe te voegen. Installeer daarom zelf de mobiele app, speel hier een weekje mee en bel met de salesafdeling van je tool. Zo leer je snel alle mogelijkheden van de huidige tool kennen. Hierna kan je gefundeerde conclusies trekken of de huidige tool voor jullie organisatie nog voldoet. Bekijk ook goed of het gewenste resultaat de investering in een nieuwe tool waard is of dat er ook andere wegen naar Rome zijn.

Het komt aan op strategisch en creatief denken. Een nieuwe mobiele CRM-app met de mogelijkheid om direct vanuit het CRM bijvoorbeeld Google Maps te activeren kan in het bovengenoemde voorbeeld een waardevolle investering blijken. Mits de winst in verhouding is met de kosten. Zijn er bijvoorbeeld maar drie mensen binnen je organisatie die twee dagen per week onderweg zijn en gebruiken twintig mensen naar tevredenheid het oude CRM, dan is de winst nog maar de vraag. Een losse koppeling voor deze functionaliteit aan je CRM-tool zou dan wellicht een betere oplossing kunnen zijn. Wellicht zijn er routeplanners die direct te koppelen zijn aan jullie CRM. Of is er een mobiele app beschikbaar van een andere leverancier die jullie tegen lage maandkosten kunnen gebruiken en koppelen aan jullie bestaande CRM. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Koppelen mobiel CRM aan bestaande systemen

Veel CRM-tools bieden tegenwoordig namelijk de mogelijkheid om systemen op een eenvoudige manier aan elkaar te koppelen. Door gebruik te maken van een adviessite zoals Appwiki vind je eenvoudig een overzicht van tools die aan elkaar te verbinden zijn.

Zo stel je kosten efficiënt en slim het beste CRM-systeem voor jouw organisatie samen. Door het CRM ook aan urenregistratie software, boekhoudprogramma of support systeem te koppelen bouw je je eigen maatwerk ERP-systeem. Je maakt dus ook gelijk een efficiencyslag.