Partnerbijdrage Shell: Hot jobs in het Shell Graduate Programme

Michiel Yntema werkt als Wells Engineer in het Shell Graduate Programme. Hij is begonnen in Assen, maar is al snel daarna naar Gabon gegaan gevolgd door een short-term international assignment (STIA). Michiel heeft gestudeerd in Delft en heeft een BSc in Mechanical Engineering en een MSc in Offshore Engineering.

“Wij doen wat anderen voor onmogelijk houden”

Ik werk in Gabon voor een internationale opdracht. Het leven bij Shell Gabon speelt zich af in het midden van de Afrikaanse wildernis: de ongerepte jungle van waaruit elke avond de olifanten langs ons huis komen lopen. Bij het werken aan spannende projecten in een surreële omgeving worden collega’s al gauw vrienden. Shell is een bedrijf vol enthousiaste mensen die van hun werk houden en om het milieu geven.

Een perfecte mengeling van actie en werk

Mijn taak is om oliebronnen op te leveren in een multidisciplinair team bestaand uit een geoloog, een reservoir engineer, een well engineer, een productietechnoloog en een petrofysicus. Samen bepalen we op basis van kosten, risico, waarde en milieueffect wat er mogelijk is. Het is een perfecte mengeling van actie (boorwerkzaamheden) en zakelijke vaardigheden bij het opzetten van nieuwe projecten. Mijn rooster voor vandaag ziet er als volgt uit:

09.00 Samen met de geoloog het optimale boortracé vaststellen

Samen met de geoloog het optimale boortracé vaststellen 10.00 Voorzitten van de vergadering van het Drilling Operations-team, waarin praktische zaken besproken worden

Voorzitten van de vergadering van het Drilling Operations-team, waarin praktische zaken besproken worden 11.30 Koffie met mijn technische coach

Koffie met mijn technische coach 13.00 Well Challenge Session: presentatie van ons volgende project aan een beoordelingscommissie

Well Challenge Session: presentatie van ons volgende project aan een beoordelingscommissie 15.00 Vliegen over het regenwoud voor een vergadering met een aantal van onze contractors

Een unieke omgeving om je te ontwikkelen

Ik heb ook een niet-technische carrière overwogen, maar heb toch voor Shell gekozen omdat ik hier ervaring kon opdoen in het beheren van complexe technische projecten. Je kunt later in je loopbaan altijd nog overstappen naar een niet-technische rol; de andere kant op is vaak veel moeilijker.

Het sociale leven in Gabon is geweldig. Ik woon samen met twee andere graduates, we hebben een sportschool en een zwembad en we gaan op safari. Ik verdeel mijn tijd 50-50 tussen Gabon en Europa, waar ik mijn vriendin, vrienden en familie bezoek. Ik bevind me in een unieke omgeving om me in te ontwikkelen, met uitstekende arbeidsvoorwaarden, en mag doen wat anderen voor onmogelijk houden!

