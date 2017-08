10 jaar Samsung Galaxy S: alle exemplaren tot nu toe

Mobile

Met zijn Galaxy S-smartphones groeide Samsung uit tot Apple’s grootste uitdager. Sterker nog, mede dankzij het succes van de Galaxy S-lijn is Samsung nu wereldwijd de meest populaire smartphonefabrikant. Tijd om terug te blikken op deze stormachtige opmars.

De geschiedenis van de Samsung Galaxy S vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in 2007. Apple presenteert dan de eerste iPhone en ontketent daarmee een ware smartphonerevolutie. Andere fabrikanten en besturingssystemen kunnen op dat moment niet tippen aan het niveau van de iPhone. Om enige kans te maken moet het roer dus om.

In de tussentijd werkt Google druk aan Android, het enige besturingssysteem dat kan concurreren met iOS. De eerste Android-telefoons komen in 2008 en 2009 uit. Qua mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid halen deze modellen alleen nog lang niet het ‘iPhone-niveau’. De één heeft een toetsenbord, de ander is uitschuifbaar, een derde model heeft een touchscreen en de daarop volgende weer niet. Het is een bont gezelschap van gekke smartphones. Ondertussen heeft de klant geen idee welke Android-telefoon nou het beste is. Daardoor is er op dat moment dus nog geen ‘aartsvijand’ voor de iPhone. Maar dat verandert in 2010…

Samsung Galaxy S: de geboorte van iPhone’s aartsrivaal

In 2010 presenteert Samsung de Galaxy S: een Android-telefoon met een recht-toe-recht-aan ontwerp zonder gekke uitschuifonderdelen. De telefoon heeft zelfs geen toetsenbord. Het is dus eigenlijk een smartphone die volgens hetzelfde principe is ontworpen als de iPhone, maar dan met een groter scherm en een ander besturingssysteem. ‘Gewoon’ een telefoon met een groot scherm waarop je alles doet. Dit is nu een vanzelfsprekendheid, maar zeven jaar geleden was dat zeker niet zo.

Door zijn grote scherm was de Samsung Galaxy S heel gebruiksvriendelijk in vergelijking tot andere Android-telefoons. Tel daar bij op dat Android steeds meer mogelijkheden kreeg, en voila; de aartsrivaal van de iPhone was geboren!

Samsung Galaxy S II: vormbehoud met groter scherm

Een jaar later komt zijn opvolger uit, de Galaxy SII. Dit keer geen grote verrassingen. Het nieuwe exemplaar lijkt veel op het origineel. Hij is alleen een stukje groter en bevat betere hardware. Zo schiet de camera foto’s van 8 megapixel. Dit zag je niet elke dag in 2011. En wat te denken van de 2-megapixel selfiecamera? De meeste telefoons hádden überhaupt geen camera aan de voorkant! Daarnaast is het ontwerp van de Samsung Galaxy S II iets meer/beter gepolijst. Het is namelijk een redelijk slanke telefoon die ook nog eens een groot scherm heeft.

Terwijl Apple vasthoudt aan een klein scherm, schatten de slimmeriken van Samsung goed in dat er vanuit de consument behoefte is aan grotere displays. Daarom wordt de Galaxy S II uitgebracht met een 4,3-inch scherm. Dit zorgt er mede voor dat de Galaxy S II nóg beter verkoopt dan de eerste Galaxy S-smartphone.

Samsung Galaxy S III: greep naar de macht

Het gaat de Galaxy S-lijn dus voor de wind, maar Samsung komt met de Galaxy S III pas écht op stoom. Een modern ontwerp met dunne randen én een groot 4,8-inch scherm met HD-resolutie. ‘Ongekend!’, luidt de publieke opinie. In een jaar tijd verkoopt Samsung maar liefst vijftig miljoen exemplaren van deze telefoon Drie van de tien smartphones die wereldwijd worden verkocht, zijn van Samsung. Daarmee heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant op dat moment verreweg het grootste marktaandeel.

Samsung Galaxy S4 en Galaxy S5: top en flop

Met de vierde Galaxy S-telefoon onderstreept Samsung wederom zijn rol als topmerk. Het ontwerp is nóg slanker en de hardware is opnieuw sterk verbeterd. Net als zijn voorgangers heeft de Galaxy S4 een Super Amoled-display, dat helderder en kleurrijker is dan de LCD-schermen van zijn concurrenten. Bovendien is de schermresolutie verhoogd naar Full HD, waarmee de Galaxy S4 in 2013 het beste smartphonescherm tot dan toe heeft.

Dankzij de Galaxy S4 blijft Samsung met gemak de grootste telefoonfabrikant. In 2014 komt de eerste Galaxy S-telefoon uit die tegenvalt. Ja, het is leuk dat de Galaxy S5 waterdicht is, maar echt mooi is de telefoon niet. Bovendien voelt ‘ie een beetje goedkoop aan. De Galaxy S5 wordt dan ook geen succes Dit heeft als gevolg dat Samsung resoluut ingrijpt op het hoofdkantoor in Seoul. Zo vallen er in de top van de smartphone-afdeling meerdere ontslagen. Het roer moet om.

Samsung Galaxy S6 en Galaxy S7: hernieuwde glorie

Ondertussen kijkt de wereldpers reikhalzend uit naar de Galaxy S6. Is het Samsung-tijdperk voorbij of keert de fabrikant juist terug aan de top? Het wordt het laatste. De Galaxy S6 is namelijk radicaal anders. De telefoon is volledig gemaakt van aluminium, heeft een mooi afgwerkt, slank design en zit vol goede hardware. Daarnaast heeft ‘ie een broertje, de Samsung Galaxy S6 Edge met een scherm dat aan de zijkanten over de rand heen valt. Beide telefoons worden een regelrechte hit.

Toch bieden de Galaxy S7 en Galaxy S7 Edge geen grote vernieuwingen. Ook deze telefoons worden een hit. Ze zien er ongeveer hetzelfde uit als hun voorgangers, maar zijn nog nét iets mooier. Bovendien zijn de twee telefoons waterdicht en is het opslaggeheugen nu wél uitbreidbaar. Bij de Galaxy S6 was dit niet zo, wat een jaar eerder tot kritiek leidde.

Samsung Galaxy S8: een nóg hogere lat

Na zeven jaar boekt Samsung nog steeds successen met zijn Galaxy S-smartphones. Ook dit jaar zorgde de Galaxy S8 tijdens bij zijn presentatie weer voor blikken van verbazing. Zo is dit model standaard uitgerust met een Edge-display. Daarnaast zijn de randen aan de boven- en onderkant dunner dan ooit tevoren waardoor de Galaxy S8 er uitziet alsof ‘ie uit de toekomst komt. Opnieuw vinden consumenten in de telefoonwinkel massaal hun weg naar het rek met Samsung-smartphones.

Leg je de Samsung Galaxy S8 naast de Galaxy S, dan zie je hoe snel het kan gaan in zeven jaar. Ze zijn allebei gemaakt volgens hetzelfde principe: één scherm waarop je alles doet, van typen tot fotograferen en van ‘appen’ tot video’s kijken. Het is een gouden formule die zowel Samsung als Apple uitermate goed op hun telefoons heeft toegepast.

Inmiddels zijn Samsung en Apple verreweg de grootste smartphonefabrikanten van de wereld. En het lijkt er niet op dat dit snel zal veranderen.

Dit artikel is een ingezonden bijdrage van KPN.