Advertorial: win een 2TB WD Red harde schijf voor in je NAS

Deze maand is het feest bij WD op kantoor. Een van de harde schijven viert namelijk zijn vijfde verjaardag. Het gaat om de WD Red-serie. Als onderdeel van de festiviteiten stelt WD een harde schijf beschikbaar voor de lezers van Techzine. Het gaat uiteraard om een model uit de Red-serie, met een capaciteit van 2 TB. Lees verder als je mee wilt doen met deze actie.

Meerdere smaken

WD produceert verschillende soorten harde schijven, die zijn toegespitst op verschillende soorten algemeen gebruik. In totaal zijn er vijf smaken (eigenlijk kleuren) in het assortiment van WD: Blue, Black, Purple, Red en Gold. De eerste twee zijn bedoeld voor computers (desktop en laptop). Blue voor alledaags gebruik, Black voor als je wat meer prestaties wenst. Purple is geoptimaliseerd voor de workloads die horen bij surveillance-omgevingen, terwijl Gold is gericht op enterprise-storage, bijvoorbeeld in datacenters.

Red, de serie waar het vandaag over gaat, is specifiek toegespitst op gebruik in NAS-apparaten. Centraal bij deze serie staat de NASware-technologie waar de schijven gebruik van maken. Dit maakt ze beter geschikt om gebruikt te worden in bijvoorbeeld RAID-configuraties. In de praktijk komt het erop neer dat de RAID-controller niet te snel denkt dat een bepaalde schijf niet meer reageert en deze dan uit het RAID-array gooit. Er is verder ook error recovery ingebouwd in Red-schijven en er is gekeken naar het stroomverbruik. Dat laatst is uiteraard belangrijk bij schijven die vaak 24 uur per dag ingeschakeld zijn. Tot slot zijn er technologieën toegepast die ervoor zorgen dat een Red-schijf beter met vibraties om kan gaan. Dat is belangrijk, want vaak draaien er meerdere schijven dicht bij elkaar.

In het algemeen zijn de Red-schijven van WD dus betrouwbaarder dan gewone desktopschijven. Wil je nog meer, dan tref je die aan bij de Red Pro-serie. Die is niet alleen sneller (7200 rpm ten opzichte van de 5400 van de gewone Red), maar heeft een nog langere levensduur en kan nog beter tegen vibraties en schokken.

Maak kans op een 2TB WD Red voor in je NAS

We kunnen ons goed voorstellen dat je graag een harde schijf uit de Red-lijn van WD zou willen hebben. Wij bieden je vandaag namens WD die mogelijkheid. Het enige wat je hoeft te doen is via deze link een korte vragenlijst invullen. Dit kun je doen tot 24 september 2017 (23:59 uur). Daarna trekken we willekeurig een winnaar.

De winnaar krijgt uiteraard de WD Red toegestuurd. Om de schijf ook echt permanent te mogen houden, ontvangen we graag een korte beoordeling van de schijf. Deze beoordeling verwerken we dan weer in een later artikel. Hou hier rekening mee

