Dit zijn de nieuwe functies van iOS 11

De nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem van Apple, iOS 11, is vanaf heden te downloaden. De update is te installeren door achtereenvolgens te gaan naar Instellingen, Algemeen en Software-update. Het besturingssysteem brengt uiteraard een aantal veranderingen en nieuwe functies met zich mee. In dit artikel bespreken we wat er nieuw is aan iOS 11, het besturingssysteem dat beschikbaar is voor iPhones vanaf de 5S, de iPads vanaf de vijfde generatie, Mini 2 en Air en de zesde generatie iPod.

Upgrade Siri

Apple voert met iOS 11 een update voor zijn spraakassistent door. Er komt een tweede, mannelijkere stem bij. Siri moet voortaan ook de intonatie en toonhoogte aan kunnen passen, alsmede de nadruk en het tempo van zijn spraak. Daardoor moet de stem van de Siri een stuk natuurlijker overkomen. Bovendien introduceert Apple de mogelijkheid om Engelse woorden en zinnen te vertalen naar het Chinees, Frans, Duits, Italiaans en Spaans. De spraakassistent zal verder gepersonaliseerd worden door het gebruik van Safari-, nieuws-, berichten- en e-mail-apps te monitoren. Dit levert bijvoorbeeld suggesties op voor topics waar de gebruiker naar zoekt in Safari terwijl hij een e-mail typt.

Augmented reality

De toevoeging van ARKit moet ontwikkelaars aanmoedigen om gebruik te gaan maken van de ingebouwde camera en motion sensors van de iPhone en iPad. Deze technologie zorgt ervoor dat gebruikers virtuele elementen op de echte wereld kunnen projecteren, bijvoorbeeld voor het plaatsen van digitale meubels met de smartphone. Een bekende game die al gebruikmaakt van augmented reality is Pokémon Go. Hierin zijn virtuele monstertjes via de camera van de echte wereld te zien. ARKit herkent objecten uit de echte wereld en moet op basis daarvan nauwkeurig projecteren.

Cameraverbeteringen

De geschoten afbeeldingen met de camera’s moeten in iOS 11 beter tot hun recht komen. Dit komt onder meer door een upgrade van de portretmodus, waarmee het gezicht en het lichaam van de gebruiker gedetecteerd wordt. De persoon wordt hierdoor scherp weergegeven, de achtergrond juist niet. Diepte moet zo beter waarneembaar zijn. Ook zullen True Tone-flash en HDR zorgen voor betere beelden. Memories-video’s kunnen voortaan in zowel landschapsmodus als portretmodus weergegeven worden, terwijl Apple ook wat aan de opslagruimte wil doen. Een bestand van het formaat High-Efficiency Image File Format halveert de omvang van iedere foto die met iOS 11 genomen is.

App Store en Control Center

Apple voorziet met iOS 11 ook de App Store en de Control Center van een nieuw uiterlijk. Voor de App Store betekent dat tevens de introductie van twee nieuwe secties. Het gaat daarbij om Vandaag en Games. Het eerste toont bijvoorbeeld apps die belangrijk geacht worden, terwijl in de andere sectie de nieuwste games uitgelicht worden. De veranderingen aan het Control Center zorgen ervoor dat de gebruiker het bedieningspaneel voortaan zelf aan kan passen. Zo kan er voortaan gekozen worden welke knopjes er in het bedieningspaneel aanwezig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zaklamp-knop.

Apple Pay

Later in de herfst zal Apple nog nieuwe mogelijkheden voor Apple Pay in iOS 11 introduceren. Daardoor is het niet alleen mogelijk om contactloos te betalen, maar ook door vrienden een eenvoudig betaalbericht te sturen van iPhone naar iPhone met de Berichten-app. Voor het eerst maakt Apple het mogelijk om autorisatie te doen met behulp van gezichtsherkenning, een functie die de naam FaceID draagt. Deze feature is aanwezig in de iPhone X, een telefoon die begin november uitkomt. In dat kader is het enigszins logisch dat de nieuwe mogelijkheden voor Apple Play later komen. Anderzijds kan ook Siri gebruikt worden om iemand te betalen met een betaalkaart of creditcard die gekoppeld is aan de Wallet.

Touch ID uitschakelen

De vingerafdrukscanner op de thuisknop zal met iOS te omzeilen zijn om zo toch noodoproepen mogelijk te maken. Door de Touch ID-knop vijf keer in te drukken op een iPhone, zal het mogelijk zijn om een alarmnummer te bellen zonder dat daar een wachtwoord voor nodig is. Deze functie komt bijvoorbeeld van pas in gevallen waarbij gebruikers zich in gevaarlijke situaties bevinden of als ze moeite ondervinden bij het bellen van noodnummers.

Automodus

Een Niet Storen-functie in de Kaarten-app van Apple zorgt ervoor dat notificaties van gesprekken en berichten niet voorbij komen als de gebruiker achter het stuur zit. Een iPhone detecteert dit met behulp van gps, bluetooth, wifi en bewegingssensoren. De smartphone stelt vervolgens voor om de niet storen-functie in te schakelen. Personen die contact met de gebruiker proberen op te nemen krijgen ook een bericht via iMessage.

Aanpassingen iPad

Apple zal naast de updates voor de iPhone ook een aantal nieuwe functies naar de iPad brengen. De nieuwe applicaties Bestanden verschaft toegang tot zowel lokaal opgeslagen bestanden als bestanden uit de cloud (bijvoorbeeld Dropbox). Dit levert een tijdsbesparing op doordat tekstdocumenten sneller te vinden en te bewerken zijn. Daarnaast komt Apple voor zijn tablets met Drag & Drop. Deze functie maakt het mogelijk om naast een document een andere applicatie te openen. Als er dan een gedeelte uit de app naar het ander venster geplakt moet worden, kan dat eenvoudig door te slepen.