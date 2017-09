Hoe werkt Google’s Rank Brain kunstmatige intelligentie? SEO-update!

Services

Alle experts zijn het er wel over eens dat kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol gaat spelen in het gebruik van internet. Ook zoekmachine-gigant Google bereidt zich voor op de impact van kunstmatige intelligentie (AI). In dit artikel staan we stil bij de invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op ranking in zoekmachines. Rank Brain is de AI-oplossing van Google. Welk effect heeft Rank Brain op de zoekresultaten en hoe kun je daar met SEO op inspelen? In dit artikel staan we daarbij stil.

Hoe werkt Rank Brain als kunstmatige intelligentie tool voor SEO?

De zoekmachine van Google bestaat uit zo’n 200 algoritmes die er samen voor moeten zorgen dat de gebruikers van de zoekmachine de beste resultaten gepresenteerd krijgen. Na content en links staat Rank Brain inmiddels op de derde plaats als belangrijkste algoritme. Rank Brain gebruikt kunstmatige intelligentie om content om te zetten in wiskundige formules. Aan de hand van die formules legt Rank Brain verbanden. Door die verbanden te combineren met eerdere zoekopdrachten ontstaat zo een efficiëntere interpretatie van een zoekopdracht.

Een van de gevolgen van Rank Brain is dat zoekwoorden steeds minder belangrijk worden. Zonder zoekwoorden kan Google prima bepalen waar een pagina over gaat. Ook kan Google inschatten of het zoekwoordgebruik natuurlijk is. Dit noemt men de zoekwoord-dichtheid, ofwel Density. Door analyses weet Google inmiddels hoe vaak een woord of zin in een normale tekst voorkomt. Als bepaalde woorden meer dan natuurlijk voorkomen zal Google dit herkennen en als manipulatiepoging interpreteren. Daarmee wordt de ranking dus negatief beïnvloed.

Een ander gevolg is dat Rank Brain steeds meer gaat lezen als een menselijke lezer. Als de teksten goed geschreven zijn en mooi ‘lopen’ kan Google beter interpreteren waar zij over gaan. Zo kan Google teksten associëren met woorden die niet in de tekst voorkomen. Daarnaast meet Google hoe lang mensen op de site blijven als de site wordt getoond na een zoekopdracht. Hoe beter de tekst loopt, hoe langer de bezoekers blijven. Hoe langer bezoekers blijven, hoe interessanter de pagina blijkbaar is. Zoals bekend wil Google de beste resultaten tonen, dus als mensen langer blijven zal de pagina voor vergelijkbare zoekopdrachten hoger getoond worden.

Of een tekst goed ‘loopt’ is te controleren door de ROL-test. ROL staat hier voor ‘read out loud’. Als je de tekst hardop voorleest en de tong niet struikelt kun je ervan uitgaan dat de tekst ‘loopt’. Samen met een natuurlijk woordgebruik ben je al een eind op weg naar betere vindbaarheid in Google.