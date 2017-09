Sim only steeds populairder na wetswijziging

Mobile

Op 1 mei 2017 is er een grote verandering geweest binnen de telecombranche. Alle telefoonabonnementen met ‘gratis toestel’ worden vanaf die datum gezien als lening en moeten verplicht worden geregistreerd bij Stichting BKR. Voor veel telecomaanbieders heeft deze wetswijziging negatieve gevolgen, omdat veel smartphonegebruikers het niet zien zitten om telkens te worden gecontroleerd door hun provider. Het gevolg is dat zij voor een sim only abonnement kiezen, omdat deze tak daar geen last van heeft. Hierdoor stijgt het aantal abonnees voor sim only en doen ze nog meer afstand van de traditionele telefoonabonnementen. Welke gevolgen heeft deze wetswijziging nog meer voor smartphonegebruikers en telefoonproviders? Simonlycheck zet ze even op een rij.

Gevolgen voor hypotheek

Deze wetswijziging kan vervelende gevolgen hebben voor smartphonegebruikers. Providers kunnen de leningen namelijk inzien om te controleren of een abonnee aan de maandelijkse financiële verplichtingen kan voldoen. Dit gaat om leningen die hoger zijn dan 250 euro. In veel gevallen is dit wel zo, omdat traditionele abonnementen vaak langdurige contracten afsluiten.

Mocht iemand niet in staat zijn om het bedrag éénmalig te betalen, kunnen providers die abonnee als wanbetaler afschilderen. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor het afsluiten van een hypotheek. Als een provider echt kwaad in de zin heeft, kunnen ze deze actie melden waardoor andere instanties ook op de hoogte worden gebracht. Hierdoor kan een hypothecaire lening in gevaar komen en zelfs worden afgewezen.

Sim only abonnementen als warme broodjes

Providers zitten ook met de handen in hun haar, want ze zien hun abonnees langzamerhand verdwijnen. Veel smartphonegebruikers zitten namelijk niet op zulke controles te wachten en kiezen dan eieren voor hun geld door over te stappen naar sim only. De laatste maanden is het aantal sim only abonnees flink gestegen en naar verluidt zal dit alleen maar gaan toenemen.

Het aantal sim only providers lijkt ook steeds meer te groeien. Zo heeft onlangs Tibbaa zich ook gemeld op de markt. Deze organisatie staat erom bekend om tickets voor evenementen vrij te geven, maar richt zich nu ook op de telecombranche. Doordat Tibbaa al een groot klantenbestand heeft en zich willen meten met de grootste providers, gaan ze scherpe prijzen aanbieden waarmee ze tot de goedkoopste sim only providers van Nederland behoren. Het zal niemand verbazen als er straks nog meer van dit soort partijen op de markt komt, waardoor het aanbod overvloedig wordt.

Tweedehands smartphones

Het aanbod van tweedehands smartphones zijn ook razendsnel omhoog gegaan de afgelopen maanden. Doordat veel smartphonebezitters hun toestel wilde inleveren na deze verandering, hebben velen hun beklag gemaakt over dat ze graag weg wilde bij hun huidige provider. Echter kregen ze nul op het rekest en werden ze gewoon aan hun contract gehouden. Abonnees die toevallig al aan het einde zaten mogen van geluk spreken dat ze weg konden bij hun provider.

Deze abonnees hebben hun contract niet verlengd en kozen voor een andere abonnementsvorm. Het gevolg was dat ze wel een nieuwe smartphones moesten aanschaffen. Hoewel sommigen het toch een flinke som geld vinden, kiezen ze voor een tussenweg in de vorm van een tweedehands toestel. Deze smartphones worden via bepaalde webshops ingekocht, schoongemaakt en weer doorverkocht voor een leuke prijs. Gebruikers kunnen zodoende voor een leuk bedrag een prima telefoon in bezit hebben.

Dit artikel is een ingezonden bijdrage van Simonlycheck.