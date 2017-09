Alles over de indrukwekkende camera’s van de iPhone X

Mobile

De iPhone X is een échte camerapionier. Met een dubbele camera aan de achterkant en een selfiecamera die je gezicht herkent, verraste Apple vriend en vijand met de iPhone X. Tijd om de camera’s van deze telefoon onder de loep te nemen!

Dubbele 12-megapixelcamera aan de achterkant

Laten we beginnen met wat experts de ‘main camera’ noemen. Dit is de camera die aan de achterkant van een telefoon zit. Bij de iPhone X heeft deze camera twee lenzen. Beide lenzen schieten foto’s in 12 megapixel. De extra lens is een soort telelens, waarmee je optisch kunt inzoomen. Je maakt zo een mooie close-up zonder kwaliteitsverlies. Mede hierdoor zijn de foto’s van de iPhone X scherp en detailrijk en hebben ze een correcte kleurweergave.

Een groot voordeel van de camera van de iPhone X zijn de filmmogelijkheden. Met de telefoon kun je filmen in 4K. Nu is dat op zich niet zo bijzonder, want er zijn wel meer telefoons die dat kunnen. Wél bijzonder is dat je met 60 frames per seconde in 4K kunt filmen. Bij de meeste andere telefoons kan het alleen in 30 frames per seconde. Video’s zijn hierdoor veel vloeiender en prettiger om naar te kijken! Uiteraard is het ook mogelijk om in Full HD te filmen. Sterker nog: dit kan in slowmotion met 240 frames per seconde. Zo zie je élk detail!

iPhone X: unieke selfiecamera met Face ID

De selfiecamera van de iPhone X is misschien wel het meest bijzondere onderdeel aan deze speciale smartphone. Hij schiet foto’s in 7 megapixel en je kunt er mee beeldbellen in Full HD. Zo ben je op Facetime altijd scherp zichtbaar. De ‘front camera’ biedt je daarmee veel mogelijkheden en hij presteert zeer goed.

Maar wat maakt de selfiecamera van de iPhone X nou zo bijzonder? Dat is Face ID, een geavanceerde gezichtsherkenningstechniek. Ja, dat lees je goed: de iPhone X herkent gezichten en op basis daarvan kun je de telefoon ontgrendelen. Vergeet de vingerafdruksensor: de toekomst van het ontgrendelen zal op basis van je gezicht gebeuren.

Aan de voorkant van de iPhone X zitten daarvoor allerlei slimme sensoren die Face ID mogelijk maken. De selfiecamera is er daar één van. Verder zit er ook een infraroodcamera in de iPhone X, zodat je ook in het donker je gezicht kan laten scannen. Daarnaast bevat de telefoon een dot-scanner, die je gezicht op duizenden punten scant. Onder andere op diepte. Belangrijk, want hierdoor laat de iPhone X zich niet foppen door een foto of masker.

Hoe zit het met de camera’s van de iPhone 8 en iPhone 8 Plus?

De iPhone X is niet het enige mooie nieuws dat Apple aankondigde. Inmiddels zijn de iPhone 8 en iPhone 8 Plus ook uit. De camera’s van deze telefoons zijn in de basis hetzelfde als die van de iPhone X. Ze hebben alleen geen Face ID. De iPhone 8 heeft één lens aan de achterkant. De iPhone 8 Plus heeft, net als de iPhone X, een dubbele camera. Bij de iPhone 8 Plus zitten de lenzen alleen niet onder elkaar, maar naast elkaar. Ook deze twee telefoons bieden een goede camera-ervaring.

Last, maar zeker niet least zijn de Augmented Reality-mogelijkheden die de camera’s bieden. Hierdoor kun je Virtual Reality toevoegen aan het beeld dat de camera’s zien en op het scherm van de telefoon projecteren. Zo kun je een spelletje spelen op de keukentafel, sterrenbeelden in kaart brengen door naar boven te kijken en preciezer navigeren dan ooit.

Dit artikel is een ingezonden bijdrage van de KPN.