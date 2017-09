Ronald Ooms, Veeam Software: ‘Omarm de millennials, zij zijn de toekomst’

Services

Hoe je ze ook noemt, Generation Y of millennials, er is weinig reden om eraan te twijfelen dat deze demografische groep een belangrijke rol speelt bij de digitale transformatie van bedrijven en de ‘Always On’-wereld. In deze digitaal verbonden wereld wordt de werkplek opnieuw uitgevonden en kunnen klanten en medewerkers niet zonder data die 24.7.365 beschikbaar is.

De millennial is opgegroeid met technologie. Het internet was vanaf jongs af aan een belangrijk onderdeel van zijn of haar directe omgeving. Daardoor heeft de millennial meer affiniteit met technologie dan alle generaties ervoor. Millennials hebben dan ook fundamenteel andere ideeën en verwachtingen rond connectiviteit en technologie. Die verwachtingen en de voordelen die technologie nu eenmaal biedt, leiden er ook toe dat deze groep van een werkgever innovatief vermogen verwacht.

Recruiting

Technologische innovatie en de opkomst van de millennial-generatie zijn nauw verbonden. Het is glashelder, dat millennials voor het grootste deel van hun leven blootgesteld zijn aan moderne technologie en gewend zijn aan een digitale wereld. Hun carrière-aspiraties, houding op het werk en hun kennis van tools, apps en services definiëren dan ook steeds meer de moderne werkplekcultuur en hebben daardoor een invloed op de manier waarop recruiters zich richten op de millennials die zich momenteel melden op de arbeidsmarkt.

Rol van feedback

Zo verwachten millennials dat bedrijven anno 2017 veel meer openstaan ​​voor de feedback van medewerkers dan voorheen. Leidinggevenden moeten hun werknemers als partners zien in het creëren van een organisatie die alle stakeholders aanspreekt. Het ondernemingsbeleid dicteert niet langer wat er precies gebeurt in de werkomgeving. In plaats daarvan gaat het om het inspelen op de behoeften van de medewerkers. Dat is even belangrijk als het voldoen aan de businesseisen van de organisatie.

Toegang tot data

Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid voor het creëren van een goede werkplek voor hun medewerkers. Als digitale organisatie moet een bedrijf zich altijd bewust zijn van de manier waarop technologie meebeweegt met de informatie-eisen van gebruikers, zowel in termen van toegang als van samenwerking. Daarbij zien we een trend naar een meer samenwerkende werkomgeving. Deze begint met de vrijwel alomtegenwoordige toegang tot data en applicaties. Dankzij de enorme toename van devices en connectiviteit verwachten klanten en medewerkers dat ze op ieder moment bij een organisatie terechtkunnen, ongeacht de tijd en de locatie.

Voor veel beslissers is deze nieuwe manier van denken een flinke drempel, maar één die ze zullen moeten overwinnen. Want de ‘Always On’-organisatie heeft de toekomst. Die heeft als kenmerk dat data altijd beschikbaar is en dat een organisatie beschikt over de systemen en procedures om na een eventuele calamiteit in korte tijd weer volledig operationeel te zijn. Omarm dus de millennials, zij zijn de toekomst.

Dit blog is ingezonden door Ronald Ooms, Vice President North East EMEA bij Veeam Software.