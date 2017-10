Test en win een Logitech MeetUp camera voor video collaboration

Hardware

Het nieuwe werken vraagt om nieuwe producten. Dat realiseert Logitech zich maar al te goed. De werkplek verandert en samenwerken op afstand wordt steeds normaler en belangrijker. Vandaar dat het bedrijf recent de MeetUp op de markt heeft gebracht. Dat is een camera bedoeld voor huddle rooms, vergaderruimtes voor maximaal zo’n 5-6 mensen. Een tijdje geleden kon je hier al een review lezen van deze nieuwe camera en een interview met de Country Manager van Logitech over het VC-portfolio. Logitech wil je echter ook de kans bieden om zelf te ervaren hoe goed de MeetUp is. Lees dus verder als je deze camera graag wilt testen en winnen.

Logitech MeetUp

Met de MeetUp heeft Logitech een product gemaakt waarmee het zich richt op gebruikers die niet alleen een goede kwaliteit eisen, maar ook zo weinig mogelijk gedoe willen. Het product is volledig plug-and-play. Verbind hem via USB met een computer en je kunt aan de slag. Hij is gecertificeerd voor Skype for Business, verreweg het meest gebruikte programma voor video collaboration op de zakelijke markt. Daarnaast wordt ook Cisco Jabber officieel ondersteund en kan hij overweg met nagenoeg iedere universele VC-applicatie (Hangouts, Zoom, Skype voor consumenten, etc.).

Niet alleen installeren is eenvoudig, ook in gebruik heeft Logitech aan alles gedacht. Zo is de lens voorzien van een groothoek van 120 graden. Hiermee wordt al een groot gedeelte van de ruimte getoond. Is dit niet genoeg, dan kun je de lens ook nog eens 25 graden in alle vier de hoofdrichtingen bewegen. Verder is ook inzoomen mogelijk. Dit alles doe je met de meegeleverde afstandsbediening of met een app op de telefoon of tablet. De sensor heeft een 4K-resolutie, waarmee je ook voorbereid bent op de toekomst. Op dit moment wordt deze resolutie nog niet ondersteund door VC-applicaties, maar dat gaat natuurlijk wel komen.

Ervaar het zelf

Logitech heeft logischerwijs alle vertrouwen in de MeetUp. Om dit kracht bij te zetten, mogen wij twee zakelijke gebruikers een MeetUp toesturen. Deze kan dan uitgebreid worden getest. Om deel te nemen, vul je dit formulier in. Als je wordt geselecteerd, vragen we je of je bereid bent om een (bescheiden) beoordelingsformulier in te vullen. Op basis daarvan wordt op Techzine een artikel geplaatst. Je kunt je tot 8 oktober 2017 23:59 uur inschrijven voor deze actie. Als je gewonnen hebt, hoor je dat binnen enkele dagen na het verlopen van de deadline.

Voorwaarden: