TechDays 2017: Alles over multiplatform native apps ontwikkelen met Xamarin

Volgende week donderdag en vrijdag (12 en 13 oktober) vinden de TechDays weer plaats in de Amsterdam RAI. Het evenement in Nederland om je kennis rond Microsoft technologie bij te spijkeren. Sprekers uit binnen en buitenland komen naar het evenement toe om hun kennis en ervaring te delen, mensen die Microsoft werken, maar ook bij partners. Een van de onderwerpen waar opnieuw flink wat aandacht voor is, is Xamarin. Het platform waarmee je native apps kan ontwikkelen voor Windows, iOS en Android.

De toekomst van Windows Mobile is inmiddels wel nihil, maar dat betekent dat Microsoft des te meer aandacht heeft voor platformen van derden, zoals Android en iOS. Met de overname van Xamarin een aantal jaar terug heeft Microsoft een platform in huis gehaald waarmee je apps kan ontwikkelen voor zowel Android als iOS. Dit kan gewoon in C# zoals je dat van Microsoft gewend bent. Xamarin is inmiddels ook helemaal geïntegreerd in Visual Studio.

Tijdens de Microsoft TechDays is er ook weer voldoende gelegenheid om je kennis rondom Xamarin te verbeteren. Wat te denken van: Building Apps of the Future with Xamarin and Azure Cognitive Services op donderdag 12 oktober om 19:15 of Building a mobile enterprise application with Xamarin.Forms, Docker, MVVM and .NET Core op donderdag 12 oktober om 11:45. Dat zijn slechts twee van de in totaal zeven sessies over Xamarin. Kijk op de TechDays-website voor een compleet overzicht.

Als je komend jaar nog native apps wil gaan ontwikkelen voor Android en/of iOS kan Xamarin daarin zeker een goede rol spelen. Zeker in combinatie met alle developer tools en omgevingen die Microsoft via Azure beschikbaar heeft gemaakt. Wil je naar de TechDays komen, maar heb je nog geen kaartje? Koop dan nu je kaartje, want op is op.