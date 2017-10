Samsung: “Frequentieveiling slaat de plank mis voor 5G”

Networking

De overheid veilt eind 2019 frequenties die bedoeld zijn voor bestaande 4G- en nieuwe 5G-netwerken. Daarmee geeft het ministerie van Economische Zaken providers en fabrikanten de ruimte om te innoveren in de ether. Mooi! Maar toch is het pijnlijk dat de 3500 MHz-band die door de Europese Commissie werd aangewezen als dé frequentie voor supersnel dataverkeer vanaf 2020 niet beschikbaar is.

Het probleem is dat de inlichtingendiensten AIVD en MIVD die frequentieband al in gebruik hebben. En hoewel het ministerie van EZ aangeeft met Defensie te zullen spreken over het vroegtijdig stopzetten van het contract dat tot 2026 loopt, dreigt Nederland ondertussen zijn koppositie te verliezen als het om mobiel internet en de snelheid daarvan gaat.

3500 MHz voor sneller 5G

Het zit ongeveer zo: om een optimale 5G-snelheid te halen is de 3500 MHz-band gewenst. De band is sneller en betrouwbaarder dan andere frequenties. De 700, 1400 en 2100 MHz-banden die nu worden geveild zouden ervoor kunnen zorgen dat het 5G-netwerk in de toekomst niet het beste haalt uit de beschikbare technologie. Dat zou zonde zijn, want dat kan bijvoorbeeld betekenen dat netwerken van zelfrijdende auto’s verder weg zijn dan ze nu lijken. Het kan er ook voor zorgen dat 5G, dat de toekomst beloofd te zijn als het aankomt op betrouwbaarheid, niet perfect is. Niet iets wat je wilt wanneer jouw Internet of Things-huishouden (IoT) vertrouwt op een stabiele en snelle verbinding.

Succesvolle tests tonen hoopvolle toekomst

Om dat te voorkomen, test Samsung 5G al jaren. We behalen daarin successen en ontdekken mogelijkheden die we van tevoren niet hadden bedacht. Zo lukte het dit jaar om via 5G data over te dragen bij een snelheid van 192 km per uur, de hoogste snelheid ooit. Dit resultaat onderstreept het potentieel van 5G om in de toekomst deuren te openen naar nu nog ondenkbare toepassingen. Zo kan een versnelde dataoverdracht bijvoorbeeld positieve gevolgen hebben voor transport, betalingen en infrastructuur. Ook de gezondheidszorg en zelfs onze dagelijkse manier van leven kunnen, via IoT, sterk verbeteren.

Eindeloze mogelijkheden in hele samenleving

Het mooie van 5G is dat het tal van nieuwe mogelijkheden creëert, die veel verder gaan dan de traditionele connectiviteit. Denk hierbij aan IoT in de stad, verbonden en zelfrijdende auto’s en andere toekomstige IoT-ecosystemen. Zo zal de versnelde en betrouwbare dataoverdracht positieve gevolgen hebben voor transport, betalingen, infrastructuur en de gezondheidszorg. Door IoT en 5G zal ons dagelijks leven verder veraangenamen.

Dit blog is ingezonden door Gert Jan ter Haar, Manager Technical Product Management Mobile bij Samsung Nederland.