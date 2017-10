TechDays Recap: Interview Marcel de Vries over containers en continuous delivery infrastructure

Services

Docker, kubernetes en natuurlijk Azure Container Service zijn allemaal gericht op de opkomende container-technologie. We schreven voorafgaand aan de TechDays al een artikel dat het zinvol was om naar de container sessies te gaan. Containers worden steeds populairder en gaan op de lange termijn steeds meer VM’s vervangen. Zowel vanuit ontwikkelaars als operations is er steeds meer interesse voor en daarover spraken we met Marcel de Vries van Xpirit. Hij gaf een sessie over containers op de TechDays, maar daarnaast ook over continuous delivery infrastructure.

Voor meer video’s van TechDays-sprekers kijk op ons YouTube-kanaal, je kan je daar ook abonneren!