TechDays ReCap: Interview Mark Fussel over Azure Service Fabric

Azure Service Fabric is een onderwerp waar je wellicht niet meteen aan zou denken om mee aan de slag te gaan. In het interview met Mark Fussel spreekt hij bevlogen over de technologie waarvoor hij naar de TechDays is gekomen. Hij komt spreken over Azure Service Fabric en de eindeloze mogelijkheden die deze technologie biedt. Veel van Microsoft’s eigen Azure-diensten zijn hierop gebaseerd. Met Azure Service Fabric is het mogelijk om microservices te bouwen die eindeloos opgeschaald kunnen worden.

