Apps & Software

In de reeks interviews die we tijdens de TechDays hebben gedaan hebben we ook gesproken met Marc Bruins van Xablu. Hij spreekt over Xamarin en Azure Cognitieve Services en roept op vooral meer te doen met mobile en Azure Cognitieve Services.

