Veeam voorspellingen 2018: meer calamiteiten en snellere datagroei

2018 staat alweer bijna voor de deur. Tijd om eens na te denken over hoe het nieuwe jaar eruit gaat zien. Net zoals waarschijnlijk veel IT-managers, eindgebruikers en anderen, hebben we bij Veeam onze producten al aangepast op basis van de huidige technologische veranderingen en trends. Hieronder vind je onze voorspellingen voor 2018.

De ransomware-voorbereidingen zijn in volle gang

Het risico op ransomware neemt volgend jaar voor veel bedrijven toe. Niet zozeer omdat het aantal aanvallen stijgt, maar omdat we zien dat ook insiders steeds vaker een ransomware-aanval doen. In 2018 is het voor bedrijven belangrijk om zich met behulp van veel herstelopties te wapenen tegen zowel interne als externe bedreigingen.

Disaster recovery 2.0

In 2017 vonden er veel grote natuurrampen plaats. En hoewel veel organisaties denken dat twintig kilometer voldoende afstand is voor het scheiden van data, bewezen de vele natuurrampen dit jaar het tegenovergestelde. De impact van dit soort rampen baant een weg voor cloud- en serviceprovidertechnologieën om met een oplossing te komen voor het afstandsprobleem. Ook bieden deze diensten aanvullende mogelijkheden en robuuste tools die het proces orkestreren en bedrijven voorzien van de beschikbaarheid die ze tijdens een natuurramp nodig hebben.

Portabiliteit regeert

Organisaties voelen zich meer op hun gemak om workloads naar eigen inzicht te verplaatsen. Alles draait om het juiste platform voor een service, of het nu gaat om on-premise, een public cloud van een hyperscaler, bij een serviceprovider of een volledige overstap naar een Software-as-a-Servicemodel. Organisaties zullen doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat deze workloads beschikbaar blijven. Wat ze zich wel moeten realiseren, is dat de verantwoordelijkheid voor de workloads niet automatisch verschuift wanneer applicaties, data en diensten naar een nieuw platform verhuizen.

Databeheer vs. opslagbeheer

Organisaties zullen data op een andere manier gaan beheren. De grote hoeveelheid data die binnenkomt, is namelijk amper bij te houden. Organisaties gaan slechts een selectie van data archiveren, waardoor policy’s herschreven moeten worden, IT in gesprek moet met de business en eventueel zelfs nieuwe platformen ingezet worden. Onder deze nieuwe platformen vallen offline opslagtechnologieën, zoals Amazon Glacier en Azure Cool Blob Storage. Dit is een goede manier om te voldoen aan de bedrijfsregels voor langetermijnopslag van data die weinig wordt geraadpleegd. Daarnaast is dit een goede middenweg in het geval dat organisaties het niet eens worden over wanneer data moet worden gewist.

Specifieke voorspellingen doen is lastig, maar het huidige technologielandschap biedt in ieder geval genoeg mogelijkheden voor organisaties om uitstekende services te bieden voor het datacenter en de informatie die hieruit voorkomt. Wij zorgen ervoor dat die data en de systemen beschikbaar blijven, waardoor organisaties probleemloos hun business kunnen runnen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Rick Vanover, Director of Product Strategy bij Veeam. Via deze link vind je meer informatie over de producten van het bedrijf.