Axis wil centrale rol spelen in de ontwikkeling van smart cities

Een aantal weken geleden waren we te gast bij Axis op het Smart Cities Expo Congres in Barcelona. We spraken daar met verschillende partijen, maar natuurlijk ook met Axis, over hun visie op smart cities en hoe zij in deze toch wel nieuwe markt een rol spelen. Axis is duidelijk in zijn ambitie, het wil geen kleine rol spelen in deze nieuwe markt, maar een centrale rol.

We spraken uitgebreid met Epko van Nisselrooij (Business Development Manager voor smart cities bij Axis) en Stefan Alfredsson (Global Solution Marketing Manager bij Axis). Van Nisselrooij is in Nederland de belangrijkste schakel tussen Axis en de gemeenten die willen innoveren met smart city-oplossingen.

Ambitie is een centrale rol

Voor Axis is smart cities een redelijk nieuwe markt, waarbij het ook moet samenwerken met nieuwe partners. Normaliter werkt Axis vaak samen met installateurs die camera’s installeren bij bedrijven of winkels. Nu moet Axis vaak samenwerken met de IT-partner van de gemeenten, bijvoorbeeld een Atos of Cisco. Dat gaat steeds beter, maar als partner van zo’n grote leverancier blijft Axis slechts een schakel in een grote keten. Het bedrijf wil een prominentere rol spelen in de ontwikkeling van smart cities, meer zijn dan die schakel. Axis investeert dan ook in een goede relatie met gemeenten, door een goede gesprekspartner te zijn, waarin het kan voorzien van advies en kan helpen bij het bedenken van de oplossingen waar een gemeenten naar op zoek is.

Standaarden

Bij veel gemeenten is er wel ambitie om iets te doen met smart cities, maar niet genoeg om zelfstandig dit pad te bewandelen. Er zijn al redelijk wat oplossingen en diensten beschikbaar, maar uiteindelijk moet het ook allemaal goed samenwerken en universeel volgens standaarden communiceren. Als gemeenten wil je in de toekomst ook eenvoudig een schakel kunnen vervangen of upgraden, zonder dat je de hele infrastructuur moet vervangen.

Uit ons gesprek met van Nisselrooij kwam naar voren dat vooral daar de kracht van Axis ligt. Axis heeft een breed assortiment aan producten, uiteenlopend van camera’s, speakers en radardetector, die allemaal werken op dezelfde platformen, met goed beschreven SDK’s en met open standaarden. Daardoor zijn de producten goed te integreren in andere diensten. Iets waar door veel partners van Axis dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast kunnen softwareontwikkelaars ook additionele diensten ontwikkelen voor Axis-producten. Zo is er bijvoorbeeld software die in combinatie met Axis-hardware in staat is om gezichts- of kentekenplaat-herkenning te doen. Maar ook bijvoorbeeld het detecteren van specifieke geluiden als geweerschoten, of geluiden die overeenkomen met bepaalde situaties zoals ruzies en opstootjes.

Partners

Zoals gemeld ontwikkelt Axis al deze oplossingen niet zelf, maar heeft het hier partners voor die op een of andere manier gebruikmaken van het platform dat Axis hun biedt. Axis biedt naast het platform ook ondersteuning; technische ondersteuning om producten goed te laten samenwerken op het platform, maar ook verkoopondersteuning. Axis heeft een wereldwijd resellerkanaal dat de producten van Axis verkoopt, maar ook diensten van andere partners kan aanbieden. Door dit resellerkanaal beschikbaar te maken voor partners, kunnen ook kleine innovatieve partners zeer succesvol worden, omdat ze niet zelf hoeven te investeren in een grote wereldwijde verkooporganisatie.

Gesprekspartner van gemeenten, ook op de lange termijn

Hoewel je Axis kort door de bocht kan wegzetten als een sensorleverancier, heeft het met zijn partneroplossingen een stevig platform in handen, maar bovenal uitstekend zicht op de mogelijkheden als je bepaalde sensoren en software-oplossingen gaat combineren. Een ontwikkeling waar partijen als Atos en Cisco ook mee bezig zijn. Smart Cities is uiteindelijk een containerbegrip waar de markt zich nu over buigt en dit verder concretiseert. Centraal staat dat systemen en organisaties met elkaar worden verbonden en data zal worden gedeeld. Dit vergt nauwe samenwerking. Axis heeft in totaal meer dan 2500 software-ontwikkelpartners, waardoor de oplossingen ook redelijk uiteenlopen en is volledig voorbereid op verdere samenwerking op dat vlak.

Hierdoor kan Axis eenvoudig aan tafel komen en de centrale rol die het graag speelt ook invullen. Natuurlijk is het wel zaak voor het bedrijf om van meerwaarde te blijven en deze positie niet te verliezen. Uiteindelijk zou je verwachten dat een meer centrale partij dit anders gaat overnemen, niet zozeer een Atos of Cisco die nu ook wel aan tafel zitten, maar eerder een partij die een centraal dashboard levert waar alle smart city-toepassingen aan worden gekoppeld. Dat is namelijk iets wat Axis op dit moment (nog) niet in zijn eigen assortiment heeft, maar wel verschillende partners voor heeft.

Axis is ervan overtuigd deze positie vast te kunnen houden, wat het bedrijf in meerdere markten doet. Zo is Axis ook een betrouwbare partner voor luchthavens en de retail. Voor beide sectoren organiseert Axis ook jaarlijks een eigen evenement. Daarbij zijn de klanten te gast en kunnen ze aangeven tegen welke problemen ze aanlopen. In sommige gevallen kunnen ze van elkaar leren, soms heeft een andere klant een dergelijk probleem al opgelost, of Axis leert welke behoeften er zijn en hoe de producten verder doorontwikkeld moeten worden. Het bedrijf hoopt uiteindelijk hetzelfde te kunnen doen voor steden.

Ook geen bezwaar tegen kleinere rol

Hoewel Axis graag een centrale rol speelt en aan tafel zit bij de gemeenten, betekent dat niet dat het een vereiste is. Het bedrijf werkt ook samen met bedrijven die een eigen smart city-product willen ontwikkelen en slechts op zoek zijn naar bijvoorbeeld een goede camera. In dat geval levert Axis gewoon de camera en de ondersteuning die nodig is om het bedrijf van dienst te zijn. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Citybeacons die in Eindhoven staan, daarvoor heeft Axis alleen de camera’s, software, ondersteuning en koppeling naar video-analyse partners verzorgd.

Veiligheid is meestal eerste prioriteit bij een smart city

De meeste steden starten hun smart cities-avontuur in eerste instantie voor een stukje veiligheid. Veiligheid op straat met camera’s in uitgaansgebieden, of drukke toeristische gebieden. Daarna volgt vaak ook het meten van de luchtkwaliteit, om industrie in de stad in de gaten te houden, en indien er wat misgaat, snel te kunnen handelen en waarschuwen. De rechter heeft eerder dit jaar geoordeeld dat de luchtkwaliteit boven de stad de verantwoordelijkheid is van de overheid. Mocht daar iets misgaan is de overheid dus ook aansprakelijk te stellen. Het goed monitoren en direct kunnen reageren op incidenten is dan ook belangrijk.

Voor gemeenten kan het opzetten van het smart city-project en het toevoegen van apparatuur een hele dure aangelegenheid zijn. Als er bijvoorbeeld veel misdaad is in bepaalde wijken wil je het liefste meer maatregelen waaronder camera’s en detectiemogelijkheden, zodat er sneller gehandeld kan worden op het moment dat er misdaad plaatsvindt.

MKB kan smart city soms financieren voor gemeenten

Er zijn ook creatieve oplossingen, waarbij de gemeente niet altijd zelf hoeft op te draaien voor die kosten. Soms kan je het mkb in een stad hiervoor laten betalen, als het ook voordelen voor hen kan bieden. Hiervan is Detroit een goed voorbeeld, deze stad kampt met veel criminaliteit en de gemeente is daarnaast zo goed als failliet. Niet de beste stad om je smart city-oplossingen te slijten zou je denken, toch is daar een creatieve oplossing gevonden.

In Detroit hebben veel tankstationhouders aan aanbieding gekregen om hun bewakingscamera’s te vervangen door die van Axis met een software-oplossing van Axis-partner Genetec. De meeste tankstationhouders hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt, want het zorgde ervoor dat de criminaliteit en overvallen op tankstations flink daalden. Wat Genetec namelijk heeft aangeboden is cameratoezicht, waarbij de beelden direct in de cloud worden opgeslagen en worden gekoppeld aan het smart city-platform van de gemeente. Op het moment dat er nu misdaad gemeld wordt, kunnen opsporingsdiensten direct de beelden van de omgeving opvragen, waardoor een eventueel signalement van dader of voertuig bekend is. Voorheen moesten hiervoor de beelden worden opgehaald bij een tankstation, vaak op DVD worden gebrand, om vervolgens op een politiebureau te worden geanalyseerd. Tegen die tijd zijn de daders allang gevlogen.

Doordat veel tankstations hebben meegedaan aan de oplossing van Genetec, heeft de gemeente Detroit flink wat extra cameratoezicht in de stad en kan er als er iets gebeurt veel sneller gehandeld worden. Grootste pluspunt is dat het de gemeente vrijwel niets kost, omdat de tankstations de rekening betalen, het brengt hen ook veel voordelen en inkomstenderving kan worden tegengegaan

Goed leermoment

Hoewel Axis deze aanbieding aan de tankstations niet zelf heeft bedacht, is het wel een goed leermoment. Het bedenken van oplossingen waarbij de rekening niet direct volledig bij de gemeenten komt te liggen is niet alleen slim maar ook effectief. Gemeenten werken met budgetten en die zijn niet ongelimiteerd. Als kosten verdeeld kunnen worden of kunnen leiden tot een besparing ergens anders, is de kans dat een gemeente hiervoor gaat een stuk groter. Veel smart city-oplossingen maken bestaande voorzieningen slimmer, waardoor ze minder geld kosten om te onderhouden. Het eerdergenoemde City Beacon in Eindhoven, kan op termijn zelfs geld opleveren, omdat er reclame op getoond kan worden, waardoor de gemeente inkomsten heeft, terwijl het tegelijk voorziet in bijvoorbeeld cameratoezicht.