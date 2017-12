Netgear CEO Patrick Lo: “We richten ons op mesh, multi-gig en mobile-first”

Networking

De nadruk naar buiten toe heeft bij Netgear het afgelopen jaar voornamelijk gelegen op de consumentenproducten van het bedrijf – Nighthawk, Arlo en Orbi. De business unit die zich op het MKB richt heeft echter ook zeker niet stilgezeten, zo wordt ons verteld. Wij hadden de mogelijkheid om eens uitgebreid met Patrick Lo, de CEO van Netgear, te spreken. In ons gesprek zet hij de strategie voor de zakelijke markt uiteen en gaat hij in op de trends van dit moment.

Netgear bestaat zoals velen van jullie ongetwijfeld weten uit drie business units, die Lo aanduidt als SMB, home network en Arlo. Met name de groei in die laatste categorie is de afgelopen jaren enorm geweest. Op zich niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat die markt als geheel nog relatief jong is. Er zit dan logischerwijs nog veel groei in.

Daarnaast heeft Arlo vooralsnog een uniek portfolio vergeleken met partijen zoals Nest of Logi. De meeste Arlo-producten hebben namelijk geen netsnoer nodig, maar werken op een accu. Het maakt ze met name buiten een stuk eenvoudiger te installeren. Je kunt ze eigenlijk overal plaatsen waar je wil. Er komt binnenkort een concurrent op de markt overigens, weten we uit betrouwbare bron. Het zal dus interessant worden om te zien hoe dat deel van de markt zich dan gaat ontwikkelen.

Focus op MKB

Uiteraard zijn we vanuit Techzine vooral geïnteresseerd in de zakelijke kant van het Netgear-verhaal. Vindt Lo niet dat daar de laatste tijd iets te weinig aandacht voor is geweest? Dat is namelijk wel de indruk die wij krijgen. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien zo, zegt hij, vanwege de nadruk naar buiten toe op de consumentenproducten. We moeten ook niet vergeten dat de consumentenmarkt in de basis veel groter is. Er zijn simpelweg meer consumenten dan zakelijke gebruikers wereldwijd.

Binnen Netgear is het MKB-bedrijfsonderdeel echter zeker niet op een lager pitje gezet volgens hem, zoveel is zeker. Als voorbeeld noemt hij de line-up van NAS-apparaten. Die is recent in zijn geheel vernieuwd. Dat doe je niet als je dit niet meer serieus neemt.

Software-defined

Een van de speerpunten van Netgear binnen het MKB wordt echter software-defined networking. Op zich niet verrassend, want daar is vrijwel iedere leverancier van netwerkapparatuur mee bezig op het moment. Netgear heeft met Insight volgens Lo echter een uniek product.

Het is allereerst een mobile-first oplossing. Met andere woorden, Insight gebruik je in de vorm van een app op een mobiel device. Binnen nu en een jaar of vijf zullen de mensen die de lakens uitdelen allemaal van de ‘mobiele’ generatie zijn (millennials) volgen Lo. Daar past een beheerplatform dat primair gebruikmaakt van een webinterface niet meer bij. En dat is nog wel wat je ziet bij veel andere leveranciers, bijvoorbeeld Ubiquiti.

De vraag is natuurlijk in hoeverre je alle functionaliteit van een netwerk in een app gepropt krijgt. Onze ervaring is dat je het overzicht in een app een stuk sneller kwijtraakt dan in een webinterface. Dat wordt ook zeker een uitdaging, realiseert Lo zich. Op dit moment kun je nog niet al het beheer binnen de app doen, maar dat gaat wel komen volgens hem. Uiteindelijk zal ook op het gebied van UX veel vooruitgang geboekt worden, zo is de verwachting. Dan zijn er dingen mogelijk die je op dit moment simpelweg nog niet kunt inschatten.

Lo heeft hier wat ons betreft zeker een punt, want het fenomeen ‘app’ is aan het veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van voice-first bij dit soort beheerapps. Je praat tegen een app en die praat terug tegen je. Dan is verdwalen in een app al een stuk minder groot probleem.

Een platform

Het feit dat het mobile-first is, is volgens Lo weliswaar belangrijk, maar de belangrijkste karakteristiek van Insight is volgens hem dat je er alle zakelijke producten van Netgear mee kunt beheren. Op zich is het niet uniek dat meerdere soorten producten beheerd kunnen worden vanuit een platform. Bij Zyxel kun je bijvoorbeeld access points, switches en security gateways centraal vanuit Nebula beheren. Ruckus Wireless voegt hier bijvoorbeeld nog LTE-apparatuur aan toe. Insight is volgens Lo echter uniek, omdat daar ook storage (NAS) aan is toegevoegd. Daar kunnen we hem geen ongelijk in geven in ieder geval. Wij kunnen ons althans geen platform voor de geest halen dat dit kan.

Moeten we Netgear dan gaan zien als een software-bedrijf? Met andere woorden, wordt de te beheren hardware langzaam maar zeker irrelevant? Dat is inmiddels een verhaal dat we vaak horen, bijvoorbeeld bij bedrijven zoals Nutanix en NetApp. Daar gaat het nagenoeg alleen nog maar om de software. Of men er nu hardware van DellEMC, Cisco of Juniper mee gebruikt, het maakt allemaal niet uit. Bij Netgear zal dat zeker niet het geval zijn, benadrukt Lo. Netgear is natuurlijk ook geen ‘datacenter-bedrijf’ zoals de hierboven genoemde partijen, dus kan ook een stuk eenvoudiger een one-stop-shop zijn, met name voor het MKB. In dat licht bezien is het dus logisch dat Netgear zich niet 100 procent richt op software. Deze focus op de eigen hardware wordt zelfs zover doorgevoerd dat het binnen Insight niet eens mogelijk is om via SNMP apparatuur van andere fabrikanten te monitoren. Dat laatste kan bijvoorbeeld met Zyxel Nebula wel.

Multi-gig en mesh

Naast Insight heeft Netgear nog twee speerpunten voor de MKB-markt, namelijk multi-gig en mesh. Met multi-gig bedoelt Patrick Lo de mogelijkheid om naast 1 en 10 Gbps ook 2,5 en 5 Gbps aan bandbreedte te kunnen bieden. Het grote voordeel hiervan is dat je 2,5 en 5 Gbps ook gewoon via Cat.5(e)-kabels kunt leveren. Je hoeft dus niet je complete bekabeling opnieuw te trekken om deze bandbreedte te kunnen bereiken.

Met de Orbi Pro heeft Netgear enkele maanden geleden de Orbi-technologie naar de zakelijke markt gebracht. Dat is een groot succes volgens Lo. Het is de snelst groeiende categorie op dit moment. Het groeit harder dan de verkopen van access points bijvoorbeeld. Als het aan Lo ligt, blijft dat ook zo. Om zijn woorden te gebruiken: “I wouldn’t cry if everybody switched over to mesh from access points.”

Het Orbi Pro mesh wifi-systeem

Een logische uitspraak wat ons betreft, want Netgear heeft met hun technologie (met de radio die exclusief voor de backhaul gebruikt wordt) een erg sterk mesh-verhaal (zie ook onze review van de Orbi Pro). De bandbreedte die draadloos geleverd kan worden, zal voor veel niet al te grote bedrijven ruimschoots voldoende zijn. Daarnaast kun je met mesh je netwerk flexibeler inrichten. Je hoeft geen kabels te trekken naar de satellieten en bent dus minder afhankelijk van de locatie als het gaat om de plaatsing. Je kunt ze bij wijze van spreken per dag op een andere plaats zetten.

Geen concurrentie

Concurrentie heeft Netgear eigenlijk niet op dit moment als het gaat om mesh voor de zakelijke markt. De andere nieuwe mesh-oplossingen zijn niet gericht op het MKB en hebben in de regel sowieso niet de separate radio voor de backhaul. Iedereen die overstapt van access points naar mesh voor zijn bedrijf, komt dan dus automatisch uit bij Netgear. In dat licht bezien is de uitspraak van Lo nog wat beter te begrijpen.

Op dit moment is Orbi Pro nog niet te beheren via de Insight-app overigens. Je moet er nog een aparte app voor gebruiken. Hieraan is goed te merken dat Orbi Pro in de basis afkomstig is uit de consumententak van het bedrijf. Men is er echter wel hard mee bezig om dit te veranderen. Volgens Lo wordt Orbi Pro in het eerste kwartaal van 2018 toegevoegd aan de lijst met producten die te beheren zijn via Insight.

Niet nieuw, wel anders

Let wel, zowel multi-gig als mesh zijn niet nieuw voor de zakelijke markt. Netgear geeft er alleen een nieuwe draai aan. Zo wordt multi-gig al aangeboden door de HPE’s en DellEMC’s van deze wereld. Netgear kan het volgens Lo echter aan een veel lagere prijs aanbieden, met bijvoorbeeld de M4200- en M4300-switches.

Mesh-netwerken bestaan op de zakelijke markt ook al lang. Sterker nog, het is in dat deel van de markt ontstaan. Het was echter altijd een uiterste redmiddel voor netwerken. Als een access point echt niet met kabels bereikt kon worden, kon het via meshing altijd nog draadloos. Dit werd en wordt echter standaard gedaan met dual-radio access points. Je houdt dan maar weinig bandbreedte over. De gebruikservaring zal dan behoorlijk wat te wensen overlaten. Orbi Pro is als draadloos systeem in de markt gezet. Het draadloos verbinding leggen tussen twee onderdelen is geen laatste redmiddel, maar het voornaamste bestaansrecht voor het systeem.

Tot slot: resellers worden MSP’s

De partners/resellers zijn van cruciaal belang voor Netgear. Zij verkopen immers de producten en diensten van het bedrijf aan hun klanten. De nieuwe richting die Netgear op aan het gaan is, brengt ook de nodige veranderingen voor resellers met zich mee.

De voornaamste verandering is dat resellers met de komst van Insight niet meer alleen de doosjes verkopen waar Netgear op staat en daar geld aan verdienen. Het gaat meer en meer om het totale concept. Voor het gebruik van Insight worden (vanaf meer dan 2 apparaten) dan ook kosten in rekening gebracht. Daar kunnen resellers uiteraard een graantje van meepikken.

Er zijn in totaal drie abonnementsvormen beschikbaar om te verkopen bij producten die worden beheerd via Insight. Met de meest uitgebreide en duurste van de drie drie kun je als reseller niet alleen meerdere sites tegelijkertijd beheren, maar kun je ook meerdere zogeheten tenants centraal managen. Dat wil zeggen dat je al je klanten vanuit een en dezelfde omgeving kunt beheren. Je wordt als reseller meer en meer een managed service provider. Dit is een ontwikkeling waar je in mee moet. Doe je dit niet, dan verlies je het op de lange termijn volgens Lo.