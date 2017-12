CEO AWS: Weinig bedrijven hebben straks nog eigen datacenter

Business

Tijdens AWS re:Invent hadden we de mogelijkheid om vragen te stellen aan de CEO van Amazon Web Services, Andy Jassy. We vroegen hem naar zijn visie op de hybrid cloud. Microsoft en Oracle bieden on-premise clouddiensten aan, iets wat AWS zelf niet heeft. Zijn antwoord was vrij duidelijk: de toekomst ligt in de cloud en niet on-premise.

Jassy liet weten dat relatief weinig bedrijven straks nog een eigen datacenter zullen hebben met een on-premise omgeving. Hij vervolgt dat hij niet weet of dat nog vijf, tien of vijftien jaar duurt, maar het is een transitie en dat kost tijd. Die verschuiving vindt niet in één nacht plaats. De bedrijven die wel een eigen datacenter aanhouden, zullen een veel kleinere footprint hebben. Zij zitten met zaken als mainframes waar ze niet direct een oplossing voor hebben, maar ook die zullen uiteindelijk verdwijnen. Jassy ziet uiteindelijk alles naar de cloud verplaatsen.

Voor bedrijven zijn er genoeg mogelijkheden om hun datacenters eenvoudig naar de cloud te verplaatsen, aldus Jassy. AWS biedt onder andere virtual private clouds, direct connect, storage gateway en diverse deployment tools om hierbij te helpen.

AWS gaat ook regelmatig in gesprek met enterprisebedrijven om te zien waar hun behoefte ligt. Zeker met betrekking tot de hybrid cloud zijn daar verschillende gesprekken over geweest. Hierin gaven bedrijven aan dat ze de afgelopen jaren fors hebben geïnvesteerd in VMware tools, alsmede in VMware trainingen voor het personeel. Daar zitten enorm veel investeringen en kapitaal in, als je je dan ook nog bedenkt dat de meerderheid van alle bedrijven VMware gebruikt om hun omgevingen te virtualiseren. Dat gooien bedrijven niet zomaar overboord.

Jassy laat weten dat daarom de samenwerking met VMware enorm belangrijk is. VMware on AWS biedt bedrijven de mogelijkheid om hun VMware-instances die on-premise draaien eenvoudig te verplaatsen naar de AWS cloud. Hierdoor hoeft AWS geen diensten ervoor te ontwikkelen en gaan de kennis en kunde niet verloren. Zowel voor AWS als VMware een win-win situatie.