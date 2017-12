Aftellen naar 2018 – win de AVM Fritz!Box 7590 modemrouter

Networking

2017 was een jaar waarin er behoorlijk wat is veranderd op Techzine. Vergeleken met vorig jaar zijn we nog meer de diepte in gegaan op de zakelijke markt en schrijven we over nog meer zakelijke IT-partijen. Afgaande op de reacties die we krijgen uit meerdere hoeken, is de keuze om ons meer te gaan richten op achtergronden en de IT-markt in het algemeen een goede geweest. De bezoekersaantallen zitten in de lift en we reizen gedurende het jaar de wereld over om verslag te doen van de meest recente ontwikkelingen in de wereld van de IT. Dat geeft aan dat onze benadering aan beide kanten (bezoekers en bedrijven) wordt gewaardeerd. In 2018 gaan we dan ook zeker op de ingeslagen weg door, om jullie nog beter te kunnen bedienen. Blijf dus vooral terugkomen op Techzine!

Als dank voor al jullie bezoeken geven we de laatste paar dagen van het jaar leuke prijzen weg, uiteraard mede mogelijk gemaakt door de bedrijven die de prijzen beschikbaar stellen. Vandaag beginnen we met de AVM Fritz!Box 7590, het meest recente topmodel van deze Duitse fabrikant.

Alles wat je nodig hebt

De voornaamste boodschap die AVM wil brengen bij de Fritz!Box 7590 is dat dit model alles aan boord heeft wat je maar kunt wensen van een (modem-)router. Dit is namelijk niet alleen een router, maar ook een VDSL-modem. Verder zitten er twee analoge telefoonaansluitingen op, zit DECT ingebouwd en heb je zelfs nog de beschikking over ISDN. Wil je hem alleen als router inzetten, dan kan dat ook. Er is een gigabit WAN-aansluiting aangebracht, naast vier LAN-aansluitingen. Met 2x USB 3.0 kun je er tot slot ook goed je bestanden mee delen met het hele netwerk. Uiteraard is er ook voorzien in ingebouwde Wi-Fi: 802.11ac 5 GHz (MU MIMO), met een linkrate van 1750 Mbps. Op 2,4 GHz komt hij tot 800 Mbps. Dat zijn op papier uitstekende specificaties dus.

Supervectoring

Een van de opvallendste zaken aan de Fritz!Box 7590 is dat hij een nieuwe VDSL-technologie/-standaard ondersteunt. Hij maakt gebruik van wat Supervectoring genoemd wordt. Vectoring kun je wel een beetje vergelijken met noise-cancelling in een hoofdtelefoon. Om storingen van buitenaf op het signaal op een ader van een koperdraad te minimaliseren, wordt via de naastgelegen ader een ‘contrasignaal’ verstuurd. Dit heft eventuele crosstalk tussen signalen grotendeels op. Het zorgt dus voor een efficiënter gebruik van de totale beschikbare bandbreedte. Met andere woorden, je kunt meer parallelle streams van voldoende bandbreedte voorzien. Supervectoring is de meest recente variant hierop en maakt gebruik van het 35MHz-spectrum. Hierdoor zijn snelheden tot 300 Mbps via de telefoonlijn mogelijk.

