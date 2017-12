Nog 1 dag tot 2018 – win een D-Link COVR-P2502 wifi-systeem

Networking

De laatste dagen van het jaar kun je bij Techzine mooie prijzen winnen. Na de modemrouter van AVM en de monitor van Iiyama is het op deze laatste dag van het jaar de beurt aan D-Link. Dit bedrijf stelt het eerste product uit de nieuwe COVR-lijn beschikbaar, de P2502. Dit wordt door D-Link aangeduid als een ‘whole-home wifi-systeem’. Dit maakt het een passend sluitstuk van 2017, want whole-home wifi is zonder meer dé trend voor het thuisnetwerk geweest het afgelopen jaar. We begonnen er het jaar mee en zijn er eigenlijk niet meer mee gestopt.

COVR-P2502 mag dan een whole home wifi-systeem zijn, D-Link heeft er wel een eigen draai aan gegeven. Waar we tot nu toe met name systemen voorbij zagen komen die bestaan uit meerdere units die draadloos verbinding met elkaar leggen en zo een dekkend wifi-netwerk opzetten, gaat dat bij dit systeem anders. Het bestaat namelijk uit twee powerline-adapters. Dit houdt in dat de verbinding tussen de twee onderdelen niet draadloos wordt gelegd. Hiervoor maken ze gebruik van het bestaande stroomnet in huis. De backhaul of backbone van het netwerk loopt dus via je stopcontacten en de koperen stroomleidingen.

Wifi alleen voor clients

Een voordeel van deze benadering voor COVR-P2502 is dat de 2,4GHz- en 5GHz-verbindingen van de adapters zelf volledig beschikbaar zijn voor de clients. Als je een van de twee radio’s hiervoor zou gebruiken (iets wat sommige andere wifi-systemen wel doen), gaat dat ten koste van de bandbreedte die je overhoudt. Dankzij de AV1300-standaard voor powerline-communicatie (HomePlug AV2), zou er ruimschoots voldoende bandbreedte beschikbaar moeten zijn tussen de adapters. De wifi van de adapters is eveneens modern te noemen: AC1200 802.11ac Wave 2 (dus met MU MIMO). Aangezien er nog altijd apparaten zijn die je wellicht bedraad aan wilt sluiten, is het ook goed om te weten dat er op de adapters drie LAN-poorten aanwezig zijn.

Integratie

Een ander voordeel van de keuze van D-Link bij COVR-P2502 voor powerline-adapters is dat je je bestaande router gewoon kunt laten staan. Je sluit van de adapters erop aan en plaatst de andere daar in huis waar je hem nodig hebt. Meer is het niet. De twee adapters zijn al aan gekoppeld in de fabriek, dus ook daar hoef je niets voor te doen. Het werkt ‘out-of-the-box’, zoals dat zo mooi heet. Een eventuele configuratie doe je vanaf een smartphone of tablet met behulp van een app.

Tot slot belooft D-Link seamless roaming tussen de adapters. Dit houdt in dat clients automatisch van de ene naar het andere adapter overgaan als je door het huis loopt. Heb je er meer dan twee nodig, dan kun je er altijd nog een of meerdere bij kopen. Het systeem is namelijk nagenoeg eindeloos uitbreidbaar.

