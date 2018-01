Hoe Dell disruptief design mogelijk maakt binnen het bedrijf

Hardware

Onlangs waren we bijeen op het Dell/EMC Forum nabij Utrecht, waar we werden bijgepraat over alle ontwikkelingen binnen Dell/EMC. Daar volgde we onder meer een presentatie van Michiel Knoppert en spraken ook met hem over hoe Dell disruptief design mogelijk maakt.

In de digitale wereld wordt disruptive tegenwoordig overal voor gezet. In dit geval gaat het om design, dus om het ontwerp van een compleet product dat anders is dan wat we gewend zijn. Het bedenken van een compleet ander ontwerp is op zich niet zo moeilijk, maar het moet wel functioneel blijven en van toegevoegde waarde zijn, zodat een potentiële koper straks denkt; “dat is handig, dat moet ik hebben”. Dat maakt de uitdaging een stuk lastiger, want erg functioneel is een ronde laptop bijvoorbeeld niet.

Dell heeft een designteam van zo’n 400 personen die verspreid zijn over de hele wereld en zich bezighouden met het ontwerpen van producten. Ook disruptieve ontwerpen die afwijken van wat men gewend is vallen daaronder, ook is het essentieel om het bestaansrecht van producten uit te dagen, aldus Knoppert. In de Dell Design Studio in Amsterdam werken ook een aantal ontwerpers aan dit soort nieuwe innovaties, waaronder dus Michiel Knoppert.

Hoe komt Dell tot nieuwe inzichten en ontwerpen?

Een van de manieren die Dell gebruikt om tot nieuwe ontwerpen te komen is door video’s te produceren. Video’s over de toekomst, over hoe we dan producten gaan gebruiken. De creatieve ontwerpers de vrije hand geven om producten te bedenken die met de huidige technologie wellicht nog niet mogelijk lijken. We schrijven lijken, want wat een ontwerper als onmogelijk acht, daar kan een engineer elders in de wereld nog weleens anders over denken. Of soms is het een kwestie van geduld, de wereld voor augmented- en virtual reality is de laatste twee jaar enorm snel ontwikkeld. Daarnaast wordt er goed gekeken naar opkomende technologieën, die momenteel in de labs ontwikkeld worden. Hierdoor hebben ontwerpers wel een beter beeld wat er binnen vijf tot tien jaar mogelijk zal zijn.

Nadat deze video’s zijn gemaakt gaan ze deze vervolgens nader analyseren, kijken wat voor ideeën eruit voort zijn gekomen en wat mogelijk een product is dat wel degelijk ontwikkeld kan worden. Vervolgens probeert het designteam tot een prototype te komen. Een prototype lijkt in veel gevallen nog niet op het eindproduct en mist nog enorm veel features, aldus Knoppert, maar in dat stadium draait het er vooral om wat er mogelijk is en of het enigszins bruikbaar is. Daarna moet de knoop worden doorgehakt of er potentie in zit en of het verder doorontwikkeld gaat worden. Daarbij moet Dell/EMC ook inschatten of er überhaupt markt voor is, nu of in de toekomst. Een lastig proces waarbij de meeste prototypes het ongetwijfeld niet halen.

De Dell Canvas haalde het wel

Een van de producten die voortkomt uit deze manier van productontwikkeling is de Dell Canvas. De Dell Canvas is een 27 inch scherm dat vrijwel plat op je bureau ligt en waar een ontwerper echt op kan tekenen en ontwerpen. De visie erachter was om al het ontwerpen dat vaak nog op papier gebeurt te digitaliseren. Vaak worden schetsen en aantekeningen gemaakt op allerlei soorten papier die ook nog weleens zoekraken, door dit te digitaliseren moet het werkproces eenvoudiger en efficiënter worden. Je hoeft ook geen aantekeningen meer in te scannen.

Om dit zo eenvoudig mogelijk te maken beschikt de Canvas over een touchscreen en ondersteuning voor een stylus-pen. Daarbij is er ook software ontwikkeld die er voor zorgt, dat tekst kan worden gedetecteerd, maar ook muzieknoten en objecten, zoals bijvoorbeeld een cirkel, driehoek of vierkant. Als je dit soort zaken tekent wordt dat automatisch gedetecteerd en worden er nette objecten van gemaakt. In totaal heeft Dell de Canvas zo’n zes jaar in ontwikkeling gehad voordat deze werd gepresenteerd en uiteindelijk te koop werd aangeboden.

In eerste instantie (zo’n vijf jaar geleden) zou de Dell Canvas een Android-apparaat worden, maar gaandeweg is er besloten om daarvan af te stappen en met Microsoft in zee te gaan. Windows 8 leek op dat moment op de goede weg te zitten om veel meer pen- en touch-ondersteuning te gaan realiseren. Waardoor de grafische programma’s dat ook beter zouden gaan ondersteunen en met die visie is Windows de betere keuze.

Zowel de Dell Canvas als de Microsoft Surface Studio bieden een nieuw platform, dat op dit moment vooral is gericht op ontwerpers en architecten. Deze groep professionals maakt gebruik van een vast aantal applicaties zoals Adobe Illustrator of Adobe Photoshop, AutoDesk en dergelijke. Om optimaal gebruik te maken van de Dell Canvas moeten deze applicaties ondersteuning bieden voor stylus-pennen en eigenlijk ook specifiek voor het apparaat worden geoptimaliseerd.

Wat we begrepen van Knoppert is dat de grootste uitdaging. Deze softwarebedrijven zien wel in welke meerwaarde een Dell Canvas en Surface Studio kan bieden voor de ontwerper, maar heel veel prioriteit hebben ze hier niet voor, want er staat meer op het wensenlijstje. Na Windows 8 kwam al snel Windows 10 en dat besturingssysteem moest ook goed worden ondersteund. Daarna volgde er nog allerlei updates en zo kunnen we nog even doorgaan. In Windows 10 zit wel native ondersteuning voor touch, pen, totem en dial, waardoor het al wel goed werkt met veel Microsoft-applicaties.

We hebben dan ook gevraagd of Dell nooit heeft overwogen de Canvas te koppelen aan bijvoorbeeld een Adobe Creative Cloud-abonnement, want op die manier zou Adobe ook mee kunnen delen in de marge op een Canvas en hebben ze ongetwijfeld meer focus tijdens de softwareontwikkeling. Daar is zeker over gesproken bij de ontwikkeling van de Canvas, maar Knoppert kan dat verder niet toelichten, want hij en zijn afdeling maakt die beslissing uiteindelijk niet. Wel geeft hij aan dat er gesproken wordt met verschillende grote softwarebedrijven om hun applicaties te optimaliseren voor het platform.

Knoppert geeft verder aan dat ze bij het ontwerpen van nieuwe producten zo breed mogelijk kijken en niet alleen naar technologieën die Dell in huis heeft. Net als bij de Canvas heeft Dell er baat bij dat het een breed platform wordt dat ook interessant is voor software ontwikkelaars omdat er veel gebruikers zijn. Het is dan ook interessanter om het samen met partners te doen dan volledig zelfstandig. Met een aantal goede partners kan je uiteindelijk meer bereiken. Wel is het zaak om te zoeken naar de juiste partners, zodat het product uiteindelijk zo goed mogelijk wordt. Je wilt uiteindelijk geen concessies doen aan het product dat je ontwikkeld.

De toekomst

Op de vraag wat Knoppert in de toekomst ziet gebeuren is hij wat minder open. Ook begrijpelijk, hij kan moeilijk het volgende innovatieve product van Dell verklappen voordat het gepresenteerd is. Wel laat hij weten te verwachten dat pc’s en laptops veel slimmer gaan worden en beter gaan begrijpen wat we van ze willen op een specifiek moment. Hij denkt dat het aantal sensoren in deze apparaten ook snel gaat toenemen, zodat ze beter kunnen detecteren in wat voor omgeving ze worden gebruikt, hoeveel mensen er in een ruimte zijn en dergelijke. Je zal straks meer dingen aan je pc gaan vragen met bijvoorbeeld je stem dan je nu bijvoorbeeld doet met je muis en toetsenbord. Dit kunnen ook complexere vragen zijn.

Wat ons betreft een mooi kijkje in de ontwerpkeuken van Dell. Op https://www.dell.com/design kan je meer voorbeelden zien wat het bedrijf verwacht voor de komende vijf a tien jaar.