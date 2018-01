Van doosjes naar data bij Tado

Services

Het Duitse Tado (eigenlijk tadoº, maar dat is niet zo publicatie-fähig) is vooral bekend van de slimme thermostaten die het bedrijf ontwikkelt. Dergelijke apparaten genereren echter grote hoeveelheden data, die voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden. Vandaar ook dat Tado zich meer en meer wil gaan positioneren als databedrijf. Wij spraken recent met de nieuwe CEO van het bedrijf, de Nederlander Toon Bouten, om eens wat dieper in te gaan op de data-ambities van Tado.

Tado is inmiddels alweer een behoorlijke tijd actief op de markt. Twee ingenieurs (Johannes Schwarz en Christian Deilman) gespecialiseerd in meet- en regeltechniek kregen het idee voor Tado in 2010 en de eerste generatie van de thermostaat kwam in 2012. Het idee achter deze thermostaat was en is om de aansturing van verwarm- en koelsystemen te optimaliseren middels digitale aansturing (modulatie).

Meer met data

De eerste jaren van het bestaan van Tado draaide het vooral om het verschepen van producten, nog niet zozeer om wat er overkoepelend met de gegenereerde data gedaan kon worden. Dat is natuurlijk niet zo raar, want het is zaak om eerst een ecosysteem op te bouwen. Pas dan kun je ook echt eens goed gaan kijken wat je nog voor waarde kan toevoegen door meer met de gegenereerde data te doen. Het duurt daarnaast simpelweg ook gewoon even vooraleer er voldoende data zijn om te weten wat je ermee kunt. Inmiddels staan er op de servers van Tado meerdere terabytes aan data, van honderdduizenden huishoudens. De tijd is dus rijp om er ook daadwerkelijk iets mee te gaan doen.

Een voor de hand liggend gebruiksdoel van de data is monitoring. Een derde van alle verwarmingssystemen heeft volgens Bouten problemen met de verwarming aan het begin van de koude periode, oftewel winter. Tado kan met behulp van haar thermostaten de ketels van alle fabrikanten uitlezen. Er worden tussen de 100 en 200 datapunten gegenereerd. Als een ketel een defect heeft, dan kun je als je dat wilt in augustus al actie ondernemen. Je zit dan als eindgebruiker niet eerst nog een dag of wat in de kou.

Toon Bouten, CEO van tado°

Monitoring

Voor dit soort monitoring gaat Tado samenwerkingen aan met bedrijven die zijn gespecialiseerd in installatie en service van alles wat met verwarming te maken heeft. Buiten Nederland is er bijvoorbeeld een samenwerking met HomeServ, dat overigens ook aandeelhouder van Tado is. Het hele diagnostische proces vindt dan plaats buiten de eindgebruiker om. Die heeft er geen omkijken naar. Je kunt vanuit de thermostaat ook zelf de diagnose starten overigens. Is er iets aan de hand, dan kun je in de Tado-app een installateur/monteur kiezen. Je stuurt die vervolgens zelf de data toe waaruit blijkt wat er gerepareerd moet worden. Het is dus niet zo dat je een installateur toegang geeft tot je thermostaat. Vooralsnog kan dit alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar het komt in Q1 ook naar Duitsland.

Nederland belangrijk voor Tado

Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt het nog niet direct, maar Nederland is wel degelijk een belangrijke markt voor Tado, aldus Bouten. De voornaamste reden hiervoor is de relatief hoge penetratie van slimme thermostaten. Die ligt hier rond 13 procent. Bouten geeft overigens ook meteen toe dat Toon van Eneco hier het leeuwendeel van voor zijn rekening neemt, zo’n 10 procent. Rouwig is hij daar zeker niet om, wat je wellicht wel zou verwachten. Sterker nog, hij is er blij mee. Eneco maakt de markt groter door Toon te pushen. Daar profiteert Tado op termijn alleen maar van. Daarnaast zijn de producten en extra diensten verschillend. Ze kunnen dus met gemak naast elkaar in de markt bestaan.

Integratie in smart home

Je zou de slimme thermostaat kunnen zien als een relatief eenvoudige ingang voor fabrikanten in het smart home. Iedereen heeft een thermostaat nodig en op termijn zullen dit naar verwachting allemaal slimme exemplaren worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de grote besturingssystemen voor het smart home van Amazon, Apple en Google de aandacht van Tado hebben. Inmiddels is het bedrijf gecertificeerd voor alle drie de platformen.

Met alleen die certificering ben je er nog niet, zo weet ook Bouten. De drie platformen gebruiken ook drie verschillende onderliggende technologieën. Via de cloud kun je middels de juiste connectors alles aan elkaar knopen, lokaal kan dat op dit moment nog niet. Daarvoor ontbreekt simpelweg het inzicht in welke standaarden eraan komen en gaan overleven. Een enkel stukje hardware met daarin alle protocollen en technologieën voor een smart home is vooralsnog een droom voor de toekomst. Daarvoor is de markt nog niet volwassen genoeg. Het platform van Tado is overigens niet open, maar maakt wel gebruik van open API’s. Je kunt als ontwikkelaar dus applicaties eenvoudig geschikt maken voor de producten.

De toekomst: software

Als we Bouten vragen waar Tado op dit moment mee bezig is, dan krijgen we een antwoord dat we heel vaak horen tegenwoordig. Of het nu gaat om leveranciers van hyper-converged infrastructure, netwerkproducten, of telecomreuzen, het draait meer en meer om software. Voor Tado geldt dit net zo goed als voor de andere soorten bedrijven. Men is op het moment bezig om software te ontwikkelen die in/op de ketels van de verschillende fabrikanten gaat draaien. Hier hoort verder geen hardware bij in de ketel. Het haalt de monitoring en diagnostics waar we het hierboven over hadden van de thermostaat naar de ketel zelf. Het zal de eerste keer worden dat Tado een software-only product leveren. Let wel, je hebt nog wel een fysieke Tado-thermostaat nodig, voor de cloudservices die je als gebruiker bij Tado afneemt. Dus helemaal naar software gaat het ook weer niet, eveneens een herkenbaar patroon in andere delen van de markt.

Bovenstaande geeft aan dat Tado zichzelf nadrukkelijk aan het herpositioneren is. Het draait niet langer om het verschepen van zoveel mogelijk doosjes. Die kun je inmiddels beter zien als een noodzakelijkheid om de data-ambities van Tado te verwezenlijken. Hardware zal vooralsnog niet uit de catalogus van Tado verdwijnen overigens, al zou dat in theorie op de langere termijn zeker wel kunnen. Als met name het plan om software-only oplossingen te gaan leveren aan B2B-klanten van de grond komt, kan de hoeveelheid data waarover Tado gaat beschikken de komende jaren exponentieel toenemen. En daar kan dan weer meer mee gedaan worden.