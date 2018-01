Oracle concurreert met Amazon Web Services op prijs en prestatie

Services

In december organiseerde Oracle de Oracle Cloud Day waar alle klanten en partners werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de Oracle Cloud. Ook wij waren daarbij aanwezig en hadden daar interviews met diverse Oracle-medewerkers over de Oracle Cloud.

Oracle is op dit moment de vierde of de vijfde cloudspeler in de markt. Het is een beetje afhankelijk welk onderzoeksbureau je het vraagt. Wat duidelijk is, is dat Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud Platform, de top drie vormen. Daarna volgen IBM en Oracle. De absolute marktleider is Amazon met AWS, AWS is net zo groot als alle andere vier partijen samen.

Dat betekent ook dat de concurrentie bij de meeste partijen gericht is op AWS, want daar valt het meeste marktaandeel weg te snoepen. Buiten natuurlijk het aanboren van klanten die nog bezig zijn of moeten beginnen met de overstap naar de cloud. Ook in het geval van Oracle wordt veel gekeken naar AWS. Bij Oracle zijn ze van mening dat ze een beter aanbod hebben, dat betere prestaties kan leveren tegen een lagere prijs.

Compute is krachtiger en voordeliger

Als we puur kijken naar het aanbod in compute, waarop je virtual machines kan draaien, dan zien we inderdaad dat Oracle zijn aanbod aantrekkelijker heeft geprijsd dan AWS. Daarnaast wijzen ze ons er bij Oracle op dat een zogenaamde OCPU (Oracle Compute Unit) direct wordt gekoppeld aan een Xeon-core met hyperthreading, waardoor je altijd twee threads tot je beschikking hebt. Daarnaast kan een besturingssysteem dit ook zo detecteren.

Bij AWS werkt het anders, daar neem je virtual CPU’s af en is het onmogelijk om te zien of het een echte core is of een hyperthreading core die toch net iets minder presteren. Een taak kan daardoor de ene keer sneller en de andere keer trager worden verwerkt. Bij Oracle heb je dus meer stabiele prestaties.

Oracle heeft besloten in alle nieuwe datacenters te gaan werken met Bare Metal Servers, waardoor je altijd die garantie krijgt dat je een echte core krijgt met hyperthreading. Ze garanderen ook dat ze niet aan oversubscription doen. Hetzelfde geldt voor de netwerkinfrastructuur, elke virtuele server heeft zijn eigen netwerkcapaciteit. Virtuele servers kunnen altijd met 25Gb/s onderling communiceren.

Oracle Cloud ook on-premise beschikbaar

Hoewel Oracle zijn cloud inmiddels in tien regio’s beschikbaar heeft gemaakt, zijn er ook bedrijven die wel graag de Oracle Cloud willen gebruiken, maar dit liever on-premise doen omdat ze de data niet extern willen stallen. Daarvoor heeft Oracle een speciaal aanbod met de naam Cloud at customer, waarbij de Oracle Cloud on-premise beschikbaar kan worden gemaakt. Er kunnen appliances van Oracle worden afgenomen die in het eigen datacenter kunnen worden geplaatst, vervolgens kan er gebruik worden gemaakt van de Oracle Cloud maar dan on-premise. Oracle zal een complete cloudomgeving opzetten op de on-premise appliances en deze ook onderhouden. Het is eigenlijk het beste van twee werelden. Uiteraard hangt hier wel een prijskaartje aan.

Voor bedrijven die volledig in de Oracle Cloud zitten, maar ook in landen actief zijn waar nog geen regio is, kan dit ook een oplossing zijn voor de lokale activiteiten. In Nederland en België zullen we hier geen last van hebben, de drie Europese regio’s zitten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Keuze genoeg en qua snelheid en prestaties heeft men niets te klagen. Tenzij het hebben van de data on-premise echt een vereiste is.

Verder is het mogelijk om alle workloads over te brengen naar deze on-premise cloud. Ook eventuele legacy-applicaties kunnen simpelweg gemigreerd worden.

Oracle is een traditioneel enterprisebedrijf

Van huis uit is Oracle een grote database- en softwareleverancier met de nodige enterprisediensten. Veel enterprise-applicaties van Oracle hebben inmiddels de stap gezet naar een SaaS-model, maar zijn ook nog steeds on-premise te verkrijgen of naar wens aan te passen.

Traditioneel bediende Oracle vooral de grote enterprisebedrijven met allerlei software die op maat was te maken en zo voor elk beschrijft geschikt werd. Met de overstap naar SaaS wordt die markt ineens een stuk groter. Nu zijn veel van deze diensten ook voor het MKB betaalbaar geworden en is de markt van Oracle een stuk groter. Het MKB kan ook gebruikenmaken van Oracle Finance of Oracle HCM. Of gewoon de complete infrastructuur in de Oracle Cloud plaatsen en zelfs Oracle PaaS gebruiken. Oracle is een brede leverancier aan het worden voor het complete bedrijfsleven.

Oracle moet het meer hebben van C-level dan developers

Ondanks dat het productportfolio van Oracle dus aardig goed in elkaar zit, is er nog voldoende ruimte voor groei. Onder veel ontwikkelaars is AWS duidelijk populairder dan de Oracle Cloud. Dat zal deels te maken hebben met de hoeveelheid features die AWS met zich meebrengt. Ontwikkelaars kunnen daar simpelweg veel meer mee, omdat er zoveel additionele diensten zijn. In veel gevallen zorgen die overigens wel voor een lock-in op het platform. Hoeft niet erg te zijn, zolang je je daar als bedrijf of startup van bewust bent.

Oracle is wel populairder onder veel C-level, want Oracle is een bekende naam voor ze, ze hebben eerder contracten met Oracle afgesloten en gebruikgemaakt van diensten of software. Dat kan een basis bieden om opnieuw met Oracle in zee te gaan. Als Oracle sneller wil groeiden, dan dan denken wij dat het bedrijf ook zal moeten werken aan zijn populariteit onder ontwikkelaars. Want als je die aan je weet te binden, kan je groei enorm accelereren. Daar komt uiteindelijk ook de groei van AWS uit voort.

Oracle Toolbox voor Business Leaders, cloud 3.0?

Waar de meeste andere cloudbedrijven zich vooral richten op de ontwikkelaars, probeert Oracle ook al een stap verder te denken. Oracle probeert nieuwe producten te ontwikkelen die meer gericht zijn op de business leaders. Zij hebben niet zoveel IT-kennis, maar moeten wel bijvoorbeeld data-analyses doen. Door ze de beschikking te geven over een autonome database, wordt al het onderhoud en het technische aspect uit handen genomen. Ze kunnen simpelweg selecties maken in “jip en janneke taal”, waarna Oracle de juiste algoritmes selecteert en machine learning toepast om data te filteren uit een database.

Een andere dienst die op deze manier beschikbaar is, zijn chatbots gecombineerd met AI. Via eenvoudige methoden kan een chatbot getraind worden, zodat die beter kan reageren op vragen van klanten. Waardoor je bijvoorbeeld eenvoudig de normale klantenservice kan ontlasten.

Imago verbeteren

Het imago van Oracle en de manier waarop het de markt betreedt kan beter. Bedrijven als Amazon, Google en Microsoft weten de markt een stuk duidelijker te bereiken. Er wordt ook simpelweg veel meer geschreven over die platformen. Die marketingmachines lijken een stuk gesmeerder. Oracle heeft zich vorig jaar nog flink in zijn vingers gesneden door de prijzen van zijn Oracle Software te verdubbelen op AWS en Azure, terwijl de prijs in de eigen cloud gelijk is gebleven. Oracle dwingt klanten hiermee om voor de Oracle Cloud te kiezen. Daarop volgde een flinke storm van kritiek. Ook gaf het concurrenten een schot voor open doel om uit te halen naar Oracle, wat ze ook niet na hebben gelaten. Klanten moeten voor je kiezen omdat je beter bent, niet omdat je de prijs elders zo onaantrekkelijk mogelijk maakt.

Kortingsafspraken op basis van budget in plaats van product

Eind vorig jaar heeft Oracle een nieuw afrekenmodel in gebruik genomen op basis van Universal Credits voor alle IaaS- en PaaS-diensten. Hierdoor betaal je als klant voortaan een x aantal credits voor bijvoorbeeld het draaien van een virtual machine. In eerste instantie klinkt het een beetje vreemd om met credits af te rekenen, want hierdoor kunnen kosten ook minder transparant worden.

Het verhaal erachter is echter duidelijk en biedt Oracle de mogelijkheid om flexibel kortingen te geven. Bij andere cloudproviders kan je korting krijgen als je bereid bent om voor een langere periode een product af te nemen. Bijvoorbeeld door vast te leggen dat je een jaar lang 20, 200 of 2000 virtual machines zal afnemen, kan een provider je een fikse korting geven. Bij Oracle kiezen ze voor een andere benadering. Door met credits te werken geven ze je korting op basis van het aantal credits dat je per jaar gaat afnemen. Hoe meer credits, hoe meer korting. De credits kunnen vervolgens voor elk IaaS- of PaaS-product worden ingezet. Dat betekent dat je flexibeler je budget kan besteden en toch korting kan krijgen.

Stel dat nu veel workloads draaien op virtual machines, maar je wil gedurende het jaar veel zaken gaan overzetten naar containers, kan je dit bij Oracle doen binnen je korting, terwijl je bij andere cloudproviders met overbodige virtual machines blijft zitten en moet bijbetalen voor de containers. Een slimme kortingsregeling die meebeweegt met de IT-wensen.

Oracle investeert fors in zijn clouddiensten en regio’s om door te groeien

We hebben van Oracle begrepen dat er nog steeds fors wordt geïnvesteerd in de clouddiensten, maar ook in datacenters om extra regio’s te openen en klanten in meer landen van dienst te kunnen zijn. Oracle wil competitief zijn in de cloudmarkt en zijn portfolio nog flink uitbreiden. Of het echt kan opboksen tegen partijen als Amazon, Google en Microsoft zal de toekomst moeten uitwijzen. Wij volgen het in elk geval op de voet.