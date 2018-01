Duurzame en eerlijke Sim Only smartphone: Fairphone

Mobile

Heb jij er genoeg van dat je smartphone na twee jaar aan vervanging toe is? Een modulaire smartphone lijkt de oplossing te zijn. En laat nou nét een Nederlands bedrijf hier pionier in zijn: Fairphone! De smartphones van dit bedrijf gaan langer mee en zijn zo ideaal voor je nieuwe Sim Only abonnement. Ook zijn de telefoons eerlijker geproduceerd. Tijd om de wereld van modulaire smartphones en eerlijke productie in te duiken.

De korte levensduur van smartphones

Kijk je naar andere apparaten die je dagelijks gebruikt, dan gaan deze best lang mee. Een tv hebben veel mensen meestal wel langer dan vijf jaar, net als veel laptops en tablets. Terwijl een smartphone doorgaans toch écht na twee tot drie jaar wordt vervangen.

Deze oude telefoon verdwijnt dan in de onderste la van het bureau of wordt ‘gewoon’ weggegooid. Zonde! Op een onderdeel hier en daar na werkt zo’n telefoon vaak nog prima. Vervang je de haperende onderdelen, dan heb je weer een prima werkende smartphone. Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Daar is nu wat op gevonden met de komst van modulaire smartphones.

Wat is een modulaire smartphone?

Een modulaire smartphone is een smartphone waarvan je zelf de onderdelen kunt vervangen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het scherm, de batterij, het cameraatje en de microfoon waarmee je belt. Is een onderdeeltje aan vervanging toe? Met een modulaire smartphone hoef je de telefoon dan niet weg te gooien of naar een reparateur te gaan. Je kunt het zelf vervangen! In theorie kun je met een modulaire smartphone ook zelf je telefoon ‘upgraden’, zoals je dat ook met computers kunt doen, door bijvoorbeeld werkgeheugen toe te voegen. Dit zou met een paar onderdelen mogelijk moeten zijn.

Scherm: tijd voor een hogere resolutie

Met modulaire smartphones is het de bedoeling dat je ‘m ook kunt vervangen als je hem wil verbeteren, dus niet alleen als hij stuk is. Je kunt dan een scherm kopen met een hogere schermresolutie, of een scherm waarvan jij weet dat de helderheid hoger kan dan bij je huidige display. Je oude display kun je daarna doorverkopen of inwisselen bij de modulaire smartphone-winkel.

Camera: makkelijk meer megapixels toevoegen

Smartphones krijgen steeds betere camera’s die in steeds meer megapixel foto’s maken. Een camera uit 2016 is tegenwoordig ‘antiek’. Met een modulaire smartphone kun je de oude camera vervangen voor een betere. Je oude modulaire camera kun je bijvoorbeeld op Marktplaats verkopen: wie weet voldoet het nog wel aan de eisen van iemand anders!

Batterij: voor wanneer hij het wél een dag moet volhouden

Bij het samenstellen van een modulaire smartphone kun je ook zelf de grote van de batterij bepalen. Waarom zou je een duurdere batterij met meer inhoud uitzoeken als je denkt genoeg te hebben aan een kleinere, goedkopere batterij? Dat is een voordeel van een modulaire smartphone. Net als dat je de batterij kunt vervangen voor een betere als de oude te snel leeg is.

In de praktijk zijn er alleen nog niet veel modulaire smartphones en zijn onderdelen niet breed beschikbaar. Maar er is één uitzondering: het Nederlandse Fairphone!

Modulaire wereld?

Mondjesmaat komen er steeds meer modulaire smartphones uit, al zijn ze nog wel op een hand te tellen. Fairphone heeft twee modulaire telefoons en LG probeerde het in 2016 ook met de LG G5. Dat werd geen succes: de telefoon verkocht slecht en was volgens reviewers een beetje breekbaar. Motorola bracht in een paar landen Moto Maker uit, een site waarbij je onderdelen voor je telefoon kon bestellen. Dit had echter meer als doel om je telefoon te ‘pimpen’.

