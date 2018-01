Wordt Dell EMC succesvol met strategie van PC-markt ‘on the Edge’?

Business

Michael Dell wil de geschiedenis laten herhalen, toen de mainframes opkwamen besloot hij in de markt van de clients en servers te stappen. Die markt was 1000 keer groter dan de markt voor mainframes en dus was er een hoop geld te verdienen. Nu met de cloud wil hij hetzelfde doen, maar dan “on the Edge”.

We zijn recent bij Dell EMC op bezoek geweest en hebben daar uitgebreid gesproken met Hans Timmerman, de CTO van Dell EMC in Nederland, over de fase waarin Dell EMC nu zit en waar de oprichter en CEO, Michael Dell, naartoe wil met het bedrijf.

Michael Dell heeft een eigenzinnige strategie en is bezig met om Dell klaar te maken voor de toekomst. Een toekomst die zich uiteraard afspeelt in de cloud, maar nog veel meer “on the Edge”. Deze term wordt sinds een paar jaar gebruikt voor apparatuur die op locatie wordt ingezet om data te verwerken maar die wel verbonden is met de cloud. Deze apparatuur “on the Edge” zorgt ervoor dat data op locatie kan worden verwerkt en niet alle data naar de cloud hoeft worden verzonden. In plaats daarvan wordt alleen de analyse opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van videobeelden voor kenteken- of gezichtsherkenning.

Een simpel voorbeeld maar zo zijn er in de toekomst nog veel meer. Met de opkomst van het Internet of Things en smart cities, waarbij alles om je heen verbonden wordt met het internet, komt er een enorme behoefte aan hardware “on the Edge”. Om al die apparaten om je heen te verbinden moeten ze worden voorzien van hardware die dit mogelijk maakt, en die hardware wil Dell EMC op grote schaal gaan leveren. Op dit moment is Dell EMC al hofleverancier bij flink wat fabrikanten van smarthome of smartcities producten, maar de markt staat nu nog in de kinderschoenen.

Timmerman laat weten dat de client/server markt uiteindelijk wel 1000 keer zo groot werd als de markt voor mainframes, hetzelfde geldt voor de markt van Edge-computing ten opzichte van de cloud. Ook die is vele malen groter en zal straks explosief gaan stijgen. Met die strategie in gedachte is het dus duidelijk dat Dell EMC op dit moment fors investeert in de ontwikkeling van nieuwe producten die “on the Edge” ingezet kunnen worden. Daarbij zijn niet alleen connectiviteit en prestaties belangrijk maar ook bijvoorbeeld stroomverbruik. Voor zware Edge-computing zal je altijd een stroomvoorziening nodig hebben, maar voor kleine sensoren zijn wellicht alternatieven te bedenken. Denk aan zonnesignalen of het gebruiken van radiofrequenties als voeding, nieuwe technologieën, die nu volop worden ontwikkeld.

Voor Dell EMC zal het ook belangrijk zijn om zoveel mogelijk generieke hardware te gebruiken, zodat verschillende platformen gebruik kunnen maken van de Dell EMC-hardware.

Dell EMC blijft actief in datacenter en client/server markt

Dat Dell EMC een enorme focus legt op Edge-computing betekent overigens niet dat ze met andere markten gaan stoppen. Het zal actief blijven op de client/server-markt en uiteraard ook in de datacenters.

Wat we hebben begrepen is dat de vertrouwde Dell-website de webwinkel zal blijven voor alle client oplossingen. Terwijl de Dell EMC brand zich zal richten op het leveren van de zakelijke enterprise-oplossingen. Op papier is er inmiddels één overkoepelend bedrijf Dell Technologies, maar wel met verschillende onderdelen waarvan Dell EMC de grootste is.

De fusie van Dell en EMC is een unieke samenloop van omstandigheden

Dat Dell EMC nu één bedrijf vormen brengt flink wat voordelen met zich mee, want het kan nu de complete zakelijke markt bedienen, van het kleinbedrijf tot aan de grote enterprise organisaties. Op alle fronten heeft Dell EMC producten en oplossingen voor handen om de IT-infrastructuur te leveren.

De fusie tussen Dell en EMC is wel uniek en de grootste techovername ooit, want het is een samenloop van omstandigheden en de persoonlijke relatie tussen Michael Dell en Joe Tucci, de voormalig CEO van EMC. Dell en EMC hadden al een langlopende samenwerking voordat het tot een fusie kwam. Daarnaast hadden de heren ook een persoonlijke relatie. Dat het uiteindelijk tot een fusie kwam was mede daaraan te danken, maar ook aan de activistische aandeelhouder Elliott Management.

Elliott Management

Elliott Management is inmiddels berucht in de techwereld, wat ze doen is enorm veel aandelen opkopen van een bedrijf, zodat ze gedeeltelijke inspraak krijgen in bedrijven en dan gaan ze pleitten voor het opsplitsen of verkopen van bedrijfsonderdelen om de aandeelhouders meer rendement te bieden. Dat is ze onder meer gelukt bij eBay en PayPal, die zijn inmiddels opgesplitst.

Elliott Management heeft dit ook geprobeerd bij Dell, de pc-markt zat in het slop en Dell had een enorme waslijst aan dochterondernemingen met waarde. Uiteindelijk besloot Michael Dell om het bedrijf te gaan hervormen, zodat het beter op de toekomst is voorbereidt en minder afhankelijk van de pc-markt. Dat kan alleen niet met publieke aandeelhouders, want die kijken toch vaker naar de korte termijn en gaan commentaar leveren als je langdurig een bedrijf wil aanpassen en het rendement (tijdelijk) daalt of de toekomst onzekerder is.

Dell weer privaat bedrijf

Daarop besloot Michael Dell om persoonlijk geld te pompen in het bedrijf samen met Silverlake Partners, een private equity-fonds dat investeert in bedrijven om rendement te halen. Met die investeringen was het mogelijk om Dell van de beurs te halen en weer een private onderneming te maken. Daarmee werd Elliott Management buitenspel gezet en kon Michael Dell beginnen aan het hervormen van het bedrijf zonder lastige aandeelhouders.

EMC aan de beurt

Elliott Management besloot vervolgens om zijn pijlen te richten op EMC, dat bedrijf had 80 procent van de aandelen van VMware in handen. Elliot Management wilde dat VMware zelfstandig zou worden door EMC te dwingen VMware te verkopen. Elliott kocht voor ruim een miljard dollar aan aandelen in EMC en wist twee stoelen in het bestuur te bemachtigen om dit kracht bij te zetten. De CEO van EMC, Joe Tucci, zag dit niet zitten.

Michael Dell zag opnieuw een kans en besloot actie te ondernemen. Hij zag mogelijkheden om Dell en EMC te fuseren tot een groot technologiebedrijf dat alle bedrijven van dienst kan zijn voor hun infrastructuur. Daarnaast waren er nog genoeg kansen om extra omzet mee te halen, waaronder het productportfolio “on the Edge”. Samen met opnieuw Silverlake Partners was het geld snel bij elkaar en werd een lucratief bod gedaan op EMC, maar liefst 28 procent boven de aandeelkoers, een bod van 67 miljard dollar. De banken stonden in de rij om de overname te financieren, de grootste techovername ooit. EMC heeft vervolgens nog 60 dagen de tijd genomen om te kijken of andere partijen in de markt bereidt waren meer te betalen, maar dat bleek niet zo te zijn. Hierdoor was de overname een feit en ontstond het grootste private techbedrijf ter wereld.

Elliot Management kreeg uiteindelijk niet zijn zin, VMware is nog steeds een onderdeel van Dell Technologies, maar verdiende uiteindelijk wel fors aan de overname. De lange samenwerking tussen Dell en EMC en de persoonlijke relatie tussen de twee CEO’s hebben ongetwijfeld wel geholpen om de gesprekken soepel te laten verlopen.

De huidige structuur van Dell Technologies

De toekomst van Dell EMC

Hoe de toekomst van Dell EMC eruit ziet zal moeten blijken. De bedrijven zijn inmiddels al geruime tijd bezig met de integratie die volgens Timmerman goed verloopt. Of de geschiedenis zich gaat herhalen en Dell EMC een grote speler zal worden op de tegenhanger van de cloud met Edge-computing, zal moeten blijken.

Op dit moment is Dell EMC in elk geval de derde pc-fabrikant ter wereld, doet het op server en datacentermarkt goede zaken en kopen veel grote public cloud leveranciers met grote regelmaat OEM-producten in bij Dell.

Wat betreft de schulden van het bedrijf, er is nog een schuld van 52,5 miljard dollar, voornamelijk door de overname van EMC, maar die overname is pas ruim een jaar geleden afgerond en nu al heeft Dell Technologies 9,7 miljard dollar afbetaald. In dit tempo kan die schuld in een paar jaar zijn weggewerkt. Ook biedt de nieuwe belastingwet in de Verenigde Staten perspectief voor Dell Technologies, hierdoor zou het nog meer kunnen aflossen, mogelijk is de schuld in 2022 al weggewerkt.