5 dingen die Apple je niet over de iPhone 7 vertelde

Woensdagavond liet Apple je kennismaken met de iPhone 7. Vanaf vrijdag 16 september kun je de telefoon al los kopen of nemen bij abonnementen van KPN, T-Mobile of Vodafone. Inmiddels is het meeste over de nieuwe toptelefoon van de fabrikant al wel bekend, maar er zijn vijf dingen die Apple je niet over de iPhone 7 vertelde. Deze lees je hieronder!

Tóch tegelijk opladen en muziek luisteren

De iPhone 7 heeft geen koptelefoonaansluiting. Muziek luisteren kan draadloos of via de lightningkabel. Het nadeel hiervan is dat je niet meer tegelijkertijd naar muziek kan luisteren én je telefoon kunt opladen. Of toch wel? Ja, want Apple brengt een "iPhone dock" uit. Deze steek je in de lightning-ingang. De dock heeft zelf ook een lightning-ingang, maar ook een 3,5 millimeter-jack waarmee je naar muziek kunt luisteren. Het tussenstukje gaat waarschijnlijk zo’n 40 euro kosten.

iPhone 7 waterdicht, AirPods niet

Je kunt natuurlijk ook muziek luisteren via de AirPods, de opvallende oortjes die Apple ook woensdagavond aankondigde. Het nadeel van dit setje oordoppen is dat ze waarschijnlijk makkelijk kwijt te raken zijn. Ook gaan ze met vijf uur niet al te lang mee op één lading. Hoewel de iPhone 7 waterdicht is, zijn de AirPods dat niet: niet handig wanneer je ze wil gebruiken tijdens het hardlopen en je ongetwijfeld zal zweten.

Meer, of toch minder accuduur?

Apple claimt dat de accuduur van de iPhone 7 is verbeterd ten opzichte van de iPhone 6s. Op veel vlakken is dat ook zo. Zo kun je langer internetten via 3G, 4G en wifi. Met de iPhone 6s kun je alleen langer op een lading naar muziek luisteren: tot vijftig uur. Met de iPhone 7 kan dit tot veertig uur. Dit komt omdat je met een iPhone 7 vooral draadloos naar muziek zal luisteren.

iPhone 7 lichter dan zijn voorganger

Tijdens de presentatie vertelde Apple niets over het gewicht van de iPhone 7. Het is geen schande als de smartphone iets zwaarder is dan zijn voorganger, omdat hij stof- en waterdicht is. Niets is minder waar. De iPhone 7 is namelijk iets lichter dan de iPhone 6s. Hij weegt 138 gram, waarmee hij vijf gram lichter is dan de vorige iPhone.

Gitzwarte uitvoering beperkt beschikbaar

De iPhone 7 is verkrijgbaar in het zwart, gitzwart, zilver, goud en roségoud. Wat Apple je niet vertelde, is dat je de gitzwarte uitvoering alleen kunt nemen als je een exemplaar met 128 of 256 GB opslaggeheugen neemt. De 32 GB-variant is alleen verkrijgbaar in het zwart, goud, zilver en roségoud.

Verkrijgbaarheid van de iPhone 7

Nederland zit bij de eerste landen waar de iPhone 7 wordt uitgebracht. Dit is op 16 september. Je kunt de telefoon dan los kopen vanaf 769 euro, maar ook nemen bij abonnementen van KPN, Vodafone en T-Mobile. Voor 769 euro krijg je de variant met 32 GB, de 128-uitvoering kost 879 euro en voor de variant met 256 GB ben je met 989 euro het meeste kwijt. De telefoon draait standaard op iOS 10, dat vanaf 13 september wordt uitgerold.