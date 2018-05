Wifi in de achtbaan: de keuze van Walibi Holland voor Aerohive Networks

Een netwerkverbinding is praktisch een eerste levensbehoefte geworden. Dus ook als je een dagje naar een attractiepark gaat, is het prettig als hieraan wordt voldaan. Dat realiseerden de mensen bij Walibi Holland (vanaf hier Walibi genoemd) zich ook. Vandaar dat men enkele jaren geleden heeft besloten om een wifi-netwerk aan te leggen in het park. De keuze viel destijds op Aerohive Networks (vanaf hier Aerohive genoemd). Wij spraken op het terrein van Walibi in Biddinghuizen met Wouter Halberstadt, ICT-manager bij Walibi, over deze keuze en over de meerwaarde van wifi in een attractiepark in het algemeen.

Je zou wellicht denken dat mensen in een attractiepark wel iets beters te doen hebben dan op hun telefoon kijken. Dat ligt in de praktijk toch echt genuanceerder volgens Halberstadt. Onderzoek wijst uit dat veel van de bezoekers van het park wat hij noemt ‘hoogwaardige smartphonegebruikers’ zijn. Heb je een moderne en dure smartphone, dan gebruik je die ook vaak. Dus ook in een attractiepark. Vandaar de beslissing enkele jaren geleden (wifi is nu twee seizoenen operationeel) om te investeren in een draadloos netwerk. Het feit dat er in 2017 zo’n 80.000 bezoekers gebruik hebben gemaakt van de wifi in het park, geeft in ieder geval aan dat er behoefte aan is.

Walibi is volgens Halberstadt overigens niet overdreven vroeg met de uitrol van wifi, maar ook zeker niet overdreven laat. Het is dan ook geen kleine investering, er is goed over nagedacht.

Netwerk

Het netwerk van Walibi is in de basis niet bijster complex. Dat is maar goed ook volgens Halberstadt, want nu kan hij het relatief eenvoudig allemaal zelf monitoren en beheren. De backbone bestaat uit glasvezelkabels die naar alle hoeken van het park lopen en er komt een aansluiting het terrein op met een bandbreedte van maximaal 1 Gbps. Normaal gesproken gebruikt Walibi hier 3 x 100 Mbps van, maar er kan indien nodig opgeschaald worden tot een totaal van 1 Gbps.

Het netwerk is gescheiden in die 3 x 100 Mbps middels VLAN’s, waarbij wifi goed is voor één van de drie lijntjes. 100 Mbps voor de vele duizenden bezoekers die Walibi te verwerken krijgt, lijkt niet zo heel veel. Aan de andere kant, de meeste clients zullen niet voor een enorm zware belasting zorgen, gezien het primaire doel van de bezoekers. Daarnaast geeft Halberstadt aan dat bepaalde diensten geknepen worden. Video-on-Demand-diensten zijn bijvoorbeeld niet toegestaan.

In totaal hangen er op het terrein van Walibi 138 Aerohive access points, verdeeld over twee types, de AP1130 en de AP130. Daarmee wordt zo goed als het hele terrein afgedekt. Er is her en der nog wel een dead zone, maar dat ligt dan aan het ontbreken van glasvezel in de grond op die plaatsen. Dit aanleggen speciaal voor het plaatsen van een enkel access point her en der is een tamelijk kostbare aangelegenheid. Om dit toch op te kunnen lossen, is een straalverbinding natuurlijk ook nog een mogelijkheid.

Extra mogelijkheden

Walibi is primair een attractiepark waar je naartoe gaat om plezier te hebben, dat mag duidelijk zijn. Dit zit soms in kleine dingen. Het wifi-aanbod is hier op zich natuurlijk al een voordeel van, ook al zullen de hoogwaardige smartphonegebruikers waar Halberstadt het hierboven over heeft ongetwijfeld ook een dikke databundel hebben. Het gaat echter verder dan puur het aanbieden van wifi volgens hem. Zo kun je op een warme dag via het captive portal van de access points mensen een voucher voor een ijsje aanbieden. Op deze manier is het ook een handig stukje gereedschap om aan klantenbinding te doen.

Binding werkt echter twee kanten op. Het aanbieden van wifi middels access points heeft ook op het gebied van marketing de nodige voordelen. Op dit moment doet men bij Walibi nog niet aan Bluetooth-beaconing. Dit is echter al wel ingebouwd in de access points van Aerohive. In de toekomst willen ze dit dan ook zeker gaan doen. Vooral in de winkels is het handig om te weten wie waar loopt. Dan kunnen er gepaste aanbiedingen gedaan worden bijvoorbeeld. Daarnaast kan er onder andere in kaart worden gebracht wat de favoriete looproute door een winkel is. Dat heeft weer consequenties voor het aanbod, en ga zo maar door.

Waarom Aerohive Networks?

Aerohive is niet de enige aanbieder waaruit Walibi kon kiezen. Daar is men zich bij Walibi uiteraard terdege van bewust. Vandaar ook dat men daar altijd uit minimaal drie leveranciers kiest als er iets nieuws moet komen. De minimaal twee andere partijen waaruit gekozen moest worden door Walibi worden door Halberstadt niet genoemd. Als je een beetje thuis bent in dit deel van de markt, kun je wellicht wel een shortlist opstellen van de andere leveranciers: Ruckus Wireless, Aruba Networks en Cisco komen bij ons in ieder geval bovendrijven.

Wat zorgde er bij Walibi voor dat de keuze op Aerohive viel? Volgens Halberstadt had men simpelweg de beste propositie, zoals dat zo mooi heet. De prijs speelt uiteraard mee, maar is volgens hem niet doorslaggevend geweest. De openheid van het platform sprak en spreekt Walibi erg aan bijvoorbeeld. Dankzij open API’s kun je er allerlei extra diensten op aanbieden (iets wat in ieder geval Ruckus en Aruba ook aanbieden voor zover wij weten). Voor de toekomst is dit belangrijk voor Walibi, want men wil steeds meer extra inkomsten gaan genereren met behulp van de access points. Je kunt hierbij denken aan het doen van een aanbieding bij een van de winkels op het moment dat iemand inlogt. Hiervoor gebruikt Walibi overigens Purple WiFi, dit ontwikkelen ze niet allemaal zelf.

Ook de aanwezigheid van de intelligentie voor slim roamen in de access points zelf, is zeker een pluspunt. In een attractiepark is iedereen continu in beweging. Gebruikers moeten dan ook tijdig worden overgegeven van het ene naar het andere access point. Dit gebeurt aan de hand van een driepuntsmeting die plaatsvindt in het access point zelf. Van iedere client kan dan worden bepaald met welk access point hij verbinding kan en moet maken.

Veel mogelijkheden

Verder is Halberstadt erg te spreken over de uitgebreide mogelijkheden van de access points. Je kunt alles tot in het kleinste detail finetunen. Dat maakt het onder andere mogelijk om de aangeboden bandbreedte exact zo te hebben zoals ze het willen. In het begin knepen ze net iets te veel af, waardoor de gebruikservaring voor de klanten niet optimaal was. Dat is zo aangepast in de beheeromgeving. Dat die beheeromgeving een cloudomgeving is, spreekt Halberstadt ook zeer aan overigens. De Hive Manager is een volledig softwarematig managementplatform in de cloud, wat weer het nodige metaal in de serverruimte scheelt en in het algemeen eenvoudiger werkt.

Een ander groot pluspunt van de access points van Aerohive is dat ze extreem eenvoudig te installeren zijn. Als je een site survey hebt gedaan en weet waar ze moeten komen, dan hoef je ze alleen maar op te hangen en op het netwerk aan te sluiten. De access points melden zich vervolgens vanzelf aan en je hoeft als beheerder alleen nog maar een wizard te volgen. Als je met een ICT-team van drie mensen het hele park moet bestrijken, is ‘liever lui dan moe’ een loffelijk streven.

Tot slot vindt Halberstadt ook de mogelijkheid om per maand te betalen voor de access points erg prettig. Ze worden afgenomen voor vijf jaar voor een vaste prijs per maand. Na die tijd kijken ze verder.

Tijdens het in gebruik nemen van de access points, kwam men er bij Walibi overigens pas achter dat er geen DHCP-server in de Hive Manager zit. Dit zorgde ervoor dat de firewall overbelast raakte vanwege het enorme aantal ARP’s en leases. Daar hadden ze vooraf geen rekening mee gehouden.

Succesvol

Al met al zijn de ervaringen van Walibi met Aerohive dus goed. Ook voor de toekomst bieden de access points en het platform als geheel voldoende mogelijkheden, ook commercieel gezien. Wij hebben daarnaast een goede indruk gekregen van hoe wifi in een attractiepark zoals Walibi is georganiseerd. Daar hebben we in ieder geval een goed beeld van gekregen. We zullen zelf binnenkort ook aan de slag gaan met de Hive Manager, om ook daar wat meer inzicht in te krijgen. Hou de site dus in de gaten.