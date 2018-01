Con Zwinkels (LeaseWeb) ziet nog volop groeikansen in de hostingmarkt

Services

De hostingmarkt is de afgelopen vijftien jaar enorm veranderd, zowel het aanbod als de technologie lijkt elke paar jaar op de schop te gaan. In Nederland hadden we tot een aantal jaar geleden enorm veel kleine hostingbedrijven, inmiddels is dat aantal op zijn retour. Hoe kijkt een grote hostingpartij als LeaseWeb naar de huidige markt? Ziet het kansen of gevaren, en wat te denken van de grote public cloud providers?

Wie is Con Zwinkels?

We gingen in gesprek met Con Zwinkels, de CEO en oprichter van Ocom, het moederbedrijf van onder andere LeaseWeb en EvoSwitch. Alles bij elkaar is Zwinkels nu ruim 20 jaar actief in de hostingwereld, dus min of meer vanaf het allereerste begin. LeaseWeb is inmiddels uitgegroeid tot het grootste hostingbedrijf van ons land en EvoSwitch bezit een van de grootste datacenters van het land. Zwinkels is duidelijk een man die midden in de hostingmarkt staat en weet wat er zich afspeelt.

Verandering en innovatie in de hostingmarkt

Het internet is de afgelopen 20 jaar razendsnel uitgegroeid tot een volwassen medium, waarbij er grote stappen zijn gemaakt in snelheid, gebruiksvriendelijkheid en de effectiviteit van de toepassingen. Aan de grondslag van dit alles ligt uiteindelijk de infrastructuur en de hostingmarkt. Die faciliteren dat vandaag de dag binnen 1 seconde vrijwel elke website geladen kan worden. Dat klinkt inmiddels als vanzelfsprekend maar dat was vijftien jaar geleden toch echt anders.

De infrastructuur en technologie die de hostingmarkt gebruikt is in die tijd fors veranderd. Elke paar jaar ontstaan er nieuwe technologieën en nieuwe hardware die de infrastructuur net even wat beter maken. Voor een hostingbedrijf betekent dit dat er jaarlijks fors geïnvesteerd moet worden om deze innovatie bij te benen en het aanbod op peil te houden bij de wensen van de klant.

Specialiseren is belangrijk

Zwinkels zegt hierover dat het maken van keuzes heel belangrijk is. Je moet niet alles en zeker niet te veel willen doen, je moet je als bedrijf specialiseren in waar je goed in bent. LeaseWeb heeft ook weleens een verkeerde keuze gemaakt, maar uiteindelijk tijdig hersteld. Zwinkels noemt het ontwerpen van websites en het aanbieden van DSL-abonnementen als voorbeelden van zaken die ze beter niet hadden kunnen doen. LeaseWeb heeft inmiddels de keuze gemaakt dat het goed is in het leveren van de infrastructuur. LeaseWeb levert een ruime keuze aan infrastructuurplatformen waarop een applicatie of website kan draaien, en dat op de meest belangrijke locaties wereldwijd.

Hierbij moet je denken aan het netwerk (verbindingen, firewalls, load balancers), hardware (colocation, dedicated servers), maar ook virtualisatie-oplossingen en een content delivery network. Dat is waar LeaseWeb goed in is en waarin het een ruime keuze biedt, of een klant nou beschikt over een private cloud, dedicated servers, of gewoon een colocatie-rack.

Wereldwijde dekking

In het leveren van die infrastructuur is LeaseWeb erg goed en inmiddels is het bedrijf al sinds 2010 bezig om ervoor te zorgen dat ze dit niet alleen in Nederland kunnen leveren, maar zeker ook internationaal. Op dit moment is LeaseWeb actief in de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Singapore en Hong Kong. Recent heeft het ook locaties geopend in Sydney en Londen. Alles bij elkaar opereert LeaseWeb inmiddels vanuit 18 datacenters verdeeld over de wereld.

Zwinkels steekt niet onder stoelen of banken dat er nog meer uitbreidingen gaan volgen in de toekomst. Als het aan hem ligt komen er nog wat nieuwe locaties bij in de toekomst, maar alles op zijn tijd. Mogelijke locaties voor uitbreiding lijken in elk geval Zuid-Amerika, Japan en Zuid-Afrika. Dan is het bedrijf in alle bewoonbare continenten aanwezig, maar ook Frankrijk zou een logische keuze zijn, samen met Amsterdam, Londen en Frankfurt een ander belangrijk knooppunt.

Wij de infrastructuur, managed oplossingen is voor partners

Zwinkels heeft in het gesprek een aantal keer benadrukt dat hij niet wil concurreren met zijn grote klanten en partners. LeaseWeb is een echte infrastructuur leverancier geworden en voor applicatie management ben je beter af bij hun partners, die hebben zich op hun beurt daarin gespecialiseerd. Daarmee kan je nog steeds gebruikmaken van de infrastructuur van LeaseWeb, maar het applicatiebeheer van je omgevingen en toepassingen kan je beter bij partners uitbesteden.

Kansen voor kleinere hostingbedrijven

Volgens Zwinkels liggen daar ook de kansen voor veel van de kleinere hostingbedrijven in Nederland. In het rijke hostinglandschap dat Nederland jaren geleden kende zit enorm veel kennis, maar voor die kleine spelers staan de marges onder druk en is het moeilijk concurreren, zeker op internationaal vlak wat steeds belangrijker wordt. Aan de infrastructuur kant kunnen de kosten ook nog eens hoog oplopen. Ocom investeert jaarlijks zo’n 30 miljoen euro in nieuwe apparatuur en software. Voor kleine hostingbedrijven is het onmogelijk om elk jaar grote investeringen in de infrastructuur te doen. Volgens Zwinkels werkt LeaseWeb met redelijk wat voormalig hostingbedrijven, die zich hebben gespecialiseerd in bepaalde oplossingen of diensten, waarbij LeaseWeb nu de infrastructuur voor zijn rekening neemt.

Zwinkels stelt ook dat veel klanten van het bedrijf Internet- of IT-professionals zijn die vaak ook wel weten wat ze willen en nodig hebben. Dat is ook de doelgroep die het bedrijf graag als klant heeft en waar het min of meer op focust.

Wereldwijde infrastructuur brengt wereldwijde klanten

Doordat LeaseWeb internationaal zijn vleugels heeft uitgeslagen weet het ook steeds meer internationale bedrijven binnen te halen. Met de huidige datacenters zit LeaseWeb dicht bij de klant en kan het applicaties en websites snel uitleveren bij de eindgebruiker. Dat is een vereiste vanuit internationale partijen en daarom investeert LeaseWeb ook fors in die internationale groei.

Heeft LeaseWeb last van de public cloud?

Natuurlijk kunnen we ook niet om de public cloud heen. In de afgelopen jaren hebben de public cloudproviders een grote stempel gedrukt op de hostingmarkt. Cloudplatformen als Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud en de IBM Cloud worden in rap tempo uitgerold en uitgebouwd. In deze cloudomgevingen worden jaarlijks miljarden dollars geïnvesteerd. We vroegen ons dan ook af of LeaseWeb daar nu last van heeft?

Zwinkels stelt dat deze partijen een enorme bak geld uit de markt halen, maar dat LeaseWeb er geen server of rack minder door verkoopt. Natuurlijk zal er best eens een klant hebben besloten om LeaseWeb te verlaten voor een public cloud-oplossing, maar over het algemeen is het eerder andersom aldus Zwinkels.

Zwinkels zegt dat de perceptie is dat de public cloud goedkoop is, maar dat is het echt niet. “Over het algemeen zijn wij de helft goedkoper dan de public cloud partijen en dat zijn onze list prijzen. Voor klanten met meerdere producten of jaarcontracten kunnen we in veel gevallen ook nog wel een korting bieden waarmee het verschil nog groter is. En ook met dat prijsverschil verdienen we nog steeds een hele goede boterham”, aldus Zwinkels.

Hij verwacht ook niet dat de prijzen bij de grote cloudaanbieders snel gaan dalen, er zijn ook al weer wat prijsstijgingen geweest. Ze investeren miljarden en hebben tienduizenden werknemers in dienst om die cloudomgevingen uit te bouwen. Dat kostenplaatje moeten ze toch terugverdienen. Bij LeaseWeb is het team nu gegroeid naar 500 man, de kosten bij LeaseWeb liggen dus ook heel wat lager.

Public cloud wel zeer geschikt voor piekbelasting

Dat betekent overigens niet dat LeaseWeb niets doet met de public cloud. Zo stelt Zwinkels dat voor veel klanten de public cloud ook zeer geschikt is. Zeker klanten die te maken hebben met piekbelastingen adviseren ze om gebruik te maken van de public cloud. Voor piekbelasting moet je niet bij LeaseWeb zijn, wel voor je stabiele workloads. Op die manier heb je een goede basis en ben je bijvoorbeeld actief in de retail en moet je tijdens de feestdagen of een Black Friday voor een korte periode ineens veel meer capaciteit hebben. Dan is het goed om tijdelijk op te schalen via de public cloud. LeaseWeb ziet ook een toegevoegde waarde in het bieden van hybride cloud oplossingen.

Nieuwe producten

Er zijn wat bedrijven die bij LeaseWeb hebben aangegeven ook graag Azure Stack te willen zien. Op dit moment heeft LeaseWeb de eerste omgevingen met Azure Stack draaien en wordt daarmee getest door klanten. Of dat een succesverhaal gaat worden voor LeaseWeb durft Zwinkels nog niet te zeggen; dat zal de marktvraag uitwijzen. Hij ziet wel degelijk voordelen tussen het hebben van een omgeving die zowel vanuit een eigen datacenter als in de public cloud kan draaien en schalen. Met de nieuwe GDPR-regelgeving willen sommige klanten bijvoorbeeld hun data graag in een LeaseWeb-datacenter opslaan, maar in sommige gevallen wel in de public cloud kunnen benaderen. Wel stelt hij dat het volledige kostenplaatje wat hoger is dan dat klanten wellicht gewend zijn. Dat komt omdat het een duurder product is om te leveren.

Een ander product waar LeaseWeb aan werkt is een Kubernetes containerplatform, dat op dit moment in Beta aan klanten wordt geleverd. Klanten moeten straks snel en eenvoudig containers kunnen lanceren, zodat ze workloads efficiënter kunnen verdelen.

Verder is LeaseWeb aan het kijken naar het aanbieden van bepaalde PaaS-diensten. Bijvoorbeeld het aanbieden van een hosted database-omgeving. Dat soort basisdiensten liggen dicht bij de (IaaS) infrastructuur kant van het bedrijf en bij de ambitie om vooral ontwikkelaars en techneuten aan het bedrijf te binden.

Tot slot gaf hij aan dat in sommige regio’s nog niet het complete productportfolio beschikbaar is, maar dat dat op termijn wel verder uitgebreid moet gaan worden. Ook daar zal dus wat tijd in gaan zitten.

Investeringen

Samenhangend met de nieuwe producten begon Zwinkels zelf ook over de investeringen die het bedrijf doet. Het bedrag van 30 miljoen euro kwam al eerder voorbij, dat bedrag wordt jaarlijks geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur en software. Een flinke som geld, maar voor het formaat en de schaal waarop LeaseWeb acteert ook geen enorme vetpot. Zwinkels gaf dan ook aan dat ze goed moeten overwegen waar ze in investeren. Nieuwe opkomende technologieën die zich nog niet voldoende hebben bewezen beginnen ze bijvoorbeeld niet aan. Dan lopen ze het risico dat het uiteindelijk toch niet van de grond komt en kan het enorm veel geld kosten.

LeaseWeb zal dan ook niet voorop gaan lopen in de markt wat betreft ‘bleeding edge technology’. Het experimenteren om het experimenteren laat het bedrijf vooral aan andere over. Daarna stapt LeaseWeb pas in.

Natuurlijk blijft het bedrijf een zeker risico lopen bij nieuwe investeringen. Als voorbeeld noemt Zwinkels het openen van nieuwe datacenters in het buitenland. Ze zijn de afgelopen jaren uitgebreid naar Singapore en Hong Kong. De eerste periode kost dat onderaan de streep gewoon geld, omdat het tijd nodig heeft om voldoende klanten op zo’n locatie te verzamelen om de boel kostendekkend te maken. In Singapore en Hong Kong is dat punt inmiddels bereikt en daarom zijn nu de nieuwe locaties in Sydney en Londen geopend.

Zwinkels benadrukt verder dat hij het belangrijk vind dat het bedrijf goed omgaat met de beschikbare middelen. Waar veel bedrijven een server na drie jaar afschrijven, hanteert LeaseWeb een periode van vijf jaar. Ze proberen het optimale rendement uit de hardware te halen. Maar het betekent bijvoorbeeld ook dat er in Nederland twee pallets met servers staan waarvoor plotseling geen bestemming meer is. Dat kan weleens voorkomen. Dan worden ze als het moet gewoon op het vliegtuig naar Hong Kong gezet als ze daar op dat moment wel servers nodig hebben.

Bedrijfscultuur

Tot slot hebben we het ook nog even over de bedrijfscultuur van LeaseWeb gehad, omdat dit een onderwerp was wat verweven zat in het gesprek met Zwinkels. Hij kijkt namelijk anders naar zaken dan we bij veel andere bedrijven zien. Hij trekt vooral veel zaken uit de luchtvaart naar het bedrijf toe. Hij heeft ook een achtergrond in de luchtvaart, Zwinkels is jarenlang Boeing 747 gezagvoerder geweest bij Martinair. Tot 2013 vloog hij zelfs nog in deeltijd.

Als voorbeeld noemt hij het dat overal waar mensen werken fouten gemaakt worden Dat is niet erg, zolang je er maar van leert. Binnen LeaseWeb wordt er dan ook aangestuurd op het documenteren van je acties. Dat kan gaan om grote dingen, maar ook om kleine configuraties of firmware-updates. Als er een fout is gemaakt die een medewerker goed documenteerde, dan is de kans klein dat dezelfde fout in de toekomst nogmaals wordt gemaakt. Ook als er storingen zijn binnen de datacenters wil Zwinkels weten wat er waar mis is gegaan en hoe ze dat in de toekomst kunnen voorkomen. Een beetje zoals Aircraft Investigation, zegt hij zelf.