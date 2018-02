Betaalbare ip-camera kopen: cloud, battery of toch traditioneel?

Networking

Een ip-camera kan niet alleen zakelijk maar ook voor thuisgebruik of het thuiskantoor interessant zijn. Als onderdeel van een doe-het-zelf-alarmsysteem bijvoorbeeld, of gewoon als op zichzelf staand security-apparaat. De budgetten zijn dan vaak iets minder ruim dan het geval is als je het voor een bedrijf gaat inkopen en installeren. Daarnaast moet je voor je overgaat tot aanschaf een keuze maken welk soort camera je wilt. In dit artikel stellen we de verschillende typen camera aan je voor die je voor een relatief bescheiden budget op de kop kunt tikken, waarbij we per categorie de voor- en de nadelen beschrijven. Op deze manier wordt de beslissing hopelijk wat eenvoudiger om te nemen.

In het algemeen zijn er drie verschillende soorten ip-camera’s in het segment waar we vandaag naar kijken. Je hebt de traditionele ip-camera, de cloud-camera en de volledig draadloze camera, die ook door het leven gaat als battery cam, omdat hij op een accu werkt in plaats van het stroomnet.

Het is niet zo dat een van de categorieën per definitie beter is dan de andere. De gebruiksdoelen zijn verschillend. Voor elk van deze types camera valt dus wat te zeggen. Het is echter wel goed om je dit goed te realiseren voor je overgaat tot aanschaf. Dit voorkomt teleurstellingen.

Afbakening

We laten in wat volgt de drie soorten betaalbare ip-camera’s de revue passeren (globaal goedkoper dan 300 euro). Overigens laten we in dit artikel de camera’s die worden geleverd als onderdeel van een alarmsysteem buiten beschouwing. Die kunnen in principe in alle drie de categorieën vallen. Aangezien deze in de regel niet los verkrijgbaar zijn, heeft het niet veel zin om ze als zodanig te bespreken.

Voor we beginnen nog wel even dit: we beschrijven de drie categorieën op basis van de algemene kenmerken die bij de types horen. We laten beeldkwaliteit hier dus buiten, omdat er niet iets algemeens gezegd kan worden over dat onderdeel per categorie. Van ieder type zijn er modellen met een goede en ook met een slechte kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de locatie waar de camera’s voor bedoeld zijn. Er zijn van alle types modellen voor binnen en voor buiten.

Er zijn daarnaast zoals altijd uitzonderingen die bijvoorbeeld karakteristieken van meer dan een type in elkaar verenigen. Die vallen dus gedeeltelijk in het ene en gedeeltelijk in het andere type. Dat is helaas onontkoombaar.

De soorten ip-camera’s die we in dit artikel bespreken, zijn zoals in de inleiding al aangegeven vooral interessant voor thuisgebruik en thuiskantoor. Ook als je een klein apart kantoor hebt, kunnen deze modellen je aanspreken. Wil je echt veel mogelijkheden hebben en heb je dus meer wensen en eisen dan deze betaalbare modellen te bieden hebben, dan moet je richting het portfolio van partijen zoals Axis, Hikvision en Mobotix gaan kijken. Binnenkort lees je op Techzine ook een review van een ip-camera in dat segment, de Mobotix p26.