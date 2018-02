Alle apparaten thuis online

Networking

Hoeveel apparaten heb jij in huis? Waarschijnlijk zijn dat er best veel! Hoeveel van deze apparaten hebben een internetaansluiting of WiFi? Ongemerkt zijn dat er vaak meer dan je denkt. Meestal zijn je telefoon, tablet en laptop of computer op internet aangesloten om lekker op de bank te kunnen internetten of thuis te kunnen werken. Misschien heb je ook een of meerdere spelcomputers? Zelfs de omvormer van zonnepanelen is vaak verbonden met internet om opbrengstgegevens door te kunnen sturen.

Haperende series en langzame browser

De grote hoeveelheid apparaten die een online verbinding nodig hebben, gebruiken allemaal een stukje van de beschikbare capaciteit van je internetverbinding. Als je vaak met meerdere mensen of apparaten tegelijk aan het downloaden bent of in HD-kwaliteit naar televisie kijkt, dan kan de gevraagde hoeveelheid data voor je internetverbinding weleens te groot worden. Je kunt deze problemen of het risico daarop voorkomen door over te stappen op glasvezelinternet. De capaciteit van glasvezel internet is zo groot dat je alle apparaten zonder kwaliteits- of dataverlies met internet verbindt. Nu nog tijdelijk 6 maanden korting op internet en tv bij KPN.

Voordelen van glasvezel

Internet via glasvezel is revolutionair. Niet voor niets zijn al miljoenen huishoudens in Nederland voorzien van een glasvezelaansluiting en dit aantal stijgt nog steeds snel. Waarom zou je kiezen voor een glasvezelabonnement? De voordelen van glasvezel zijn groot:

Zeer betrouwbaar en razendsnel doordat je je eigen glasvezellijn hebt die je met niemand hoeft te delen.

Alle apparaten probleemloos tegelijk online

Constante hoge kwaliteit televisie- en internetsignaal

Veel keuzevrijheid in providers

De beste kwaliteit televisie met glasvezel

Tv-kijken via internet is een uitstekend alternatief voor de reguliere tv-aansluiting via de kabel. Sterker nog, de kwaliteit van zowel het beeld als geluid is veel hoger! Bovendien kijk je wanneer je maar wilt. Live-uitzendingen kun je pauzeren en later gewoon verder kijken. Wil je een programma graag vooruitkijken? Dat kan ook!

De mogelijkheden van een glasvezelabonnement zijn vrijwel eindeloos. Bij veel providers kun je kiezen voor extra’s, zoals sport, film en documentaire tv-pakketten. Bij televisie via glasvezel zet je zelf eenvoudig pakketten aan of uit. Benieuwd of glasvezel op jouw adres beschikbaar is? Doe snel de postcodecheck.