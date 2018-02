Polycom: In 2018 brengt technologie ons samen

Business

Nu we net in het nieuwe jaar zitten, blikken veel mensen in de technologische sector terug op de innovaties van 2017 zoals bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en trucks, geavanceerde gentherapie en vooruitgang in gezichtsherkenning. Daarnaast kijkt men naar hoe deze technologieën ons in de toekomst kunnen helpen.

De schaduwzijde van technologie

Innovatie is spannend, maar naast al het goede wat de technologie ons bracht (van het makkelijk ontgrendelen van onze smartphones tot slimme ondersteuning voor chirurgen), heeft het ook nadelen. Je kan stellen dat veel technologieën, en met name social media, voor een versnipperde en geïsoleerde samenleving zorgen, omdat mensen gemakkelijk en anoniem haat en vooroordelen kunnen delen en onenigheid kunnen creëren. Tegelijkertijd is social media handig voor het brengen van belangrijk nieuws en geeft het mensen een platform om hun stem te laten horen. Voormalig Facebook executive Chamath Palihapitiya zei onlangs “de op korte termijn, door dopamine gedreven interactie die we hebben gecreëerd, maken de maatschappij kapot. Geen maatschappelijk debat. Geen samenwerking. Verkeerde informatie. Verkeerde waarheden. En het is geen Amerikaans probleem. Het gaat niet om Russische advertenties. Het is een wereldwijd probleem.” Dat is harde kritiek op een platform dat ontworpen is om mensen te verbinden. Helaas worden technologieën zoals mobiele telefoons en social media, die het potentieel hebben om ons samen te brengen, gebruikt om vooroordelen te versterken. Onze digitale persona’s zijn in vele gevallen de naarste vormen van onszelf geworden.

Ik heb hoop dat technologie dit jaar meer dan ooit kan helpen bruggen te slaan in plaats van verschillen groter te maken. Het kan tegenstrijdig klinken, maar ik geloof dat technologie een essentieel element kan zijn bij het creëren van meer direct en persoonlijk contact. Het is veel moeilijker om een hufter te zijn wanneer je oog in oog staat met iemand in plaats van via een online opmerking. Het linken van onze échte aan onze digitale persona is dan ook fundamenteel om mensen positief te verbinden.

Steeds meer focus op samenwerking

Als CEO van een technologisch bedrijf met een focus op samenwerking, zie ik deze verandering duidelijk terug op de werkplek. Vooral jongere werknemers, vinden samenwerken met collega’s essentieel om businessproblemen op te lossen. Dit verschilt van de andere generaties, die liever alleen werken. De behoefte om samen te werken, zorgt bijvoorbeeld voor steeds meer succesvolle samenwerkingsplekken zoals Spaces. Als ik grote steden bezoek zoals New York of San Francisco zie ik deze gedeelde werkplekken op elke hoek van de straat. Nieuwe generaties willen elkaar zien en plezier hebben terwijl ze werken, het liefst op plekken die deze manier van werken en socializen faciliteert. Dat klinkt goed als je het mij vraagt!

Menselijk contact

Mensen vanuit de hele wereld verenigen (en niet uit elkaar drijven) door technologie zal impact hebben op hoe onze maatschappij omgaat met vele hedendaagse problemen en verdeeldheid. De beste remedie tegen verdeeldheid is menselijk contact, omdat dit het beste naar boven kan brengen in mensen. We zien dit al terug in vergaderruimtes en werkplekken over de hele wereld omdat mensen technologie gebruiken om vaker samen te komen. Ik hoop dat deze trend zich snel doorzet in de politiek of andere gemeenschappen en organisaties.

Één van mijn favoriete voorbeelden van hoe technologie mensen samen brengt is van één van onze klanten in Alaska. Twee geschiedenisleraren op scholen in afgelegen gebieden in Alaska gebruiken video-conferencing-technologieën om hun studenten samen te brengen met andere studenten, wetenschappers, mensen in de zorg en overheid en wereldwijde experts. Deze innovatieve educatieve benadering biedt deze geïsoleerde studenten nieuwe perspectieven, potentiële carrières en introduceert hen met nieuwe culturen en mensen. Tijdens de verschrikkelijke terroristische aanslag in San Bernadino in 2015, ontving één van de studenten een telefoontje van een vriend uit Palestina die zij had leren kennen via video-conferencing. Het was midden in de nacht in Ramallah, maar het was zo belangrijk voor de student om zijn medeleven te betuigen en duidelijk te maken dat de acties van de terrorist zijn religie niet vertegenwoordigden. Dit zijn betekenisvolle relaties die mensen die elkaar nog nooit in het echt hebben gezien op kunnen bouwen met behulp van technologieën.

Ik hoop dat de technologie dit jaar gebruikt wordt om nieuwe deuren te openen voor de dialoogen mensen samenbrengt.

Dit is een ingezonden bijdrage van Mary McDowell, CEO van Polycom.