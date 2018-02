AWS: De cloud geeft developers ruimte om te innoveren

Services

Sinds de lancering van Amazon Web Services (AWS) in 2006, zijn we continue in gesprek geweest met developers, managers en CIO’s, over een –eventuele- transitie naar de cloud. Een veelgehoorde overweging gaat over de vrijheid versus veiligheid voor de developers, en de mate waarin ze hun eigen lot kunnen controleren.

De meeste developers zijn bouwers, knutselaars. Ze kozen niet voor informatica om elke dag hetzelfde trucje te doen. Het zijn makers. Veel van de beste ideeën zitten opgesloten in de hoofden van developers, klaar om verder te worden ontwikkeld als de juiste infrastructuur beschikbaar is. Dat geldt ook voor CIO´s. CIO’s moeten ervoor zorgen dat hun bedrijven die infrastructuur biedt, om op een veilige en vrije manier te kunnen innoveren. Alleen zo kunnen bedrijven fundamenteel veranderen en zich daadwerkelijk aanpassen aan de mogelijkheden die technologie biedt.

Cloud computing gaat heel erg over het geven van vrijheid en controle aan developers. Vóór de AWS Cloud zijn developers jarenlang beperkt geweest. Als ze een nieuw idee hadden dat ze voorstelden, was het antwoord dat ze meestal kregen: “Nee, dat ondersteunen we niet” of “Eh, ik denk het niet” of “Misschien volgend jaar.” Developers van bedrijven die beheerde serviceproviders gebruiken, krijgen de gevreesde: “Dat wordt een modification request.” In de praktijk betekende dit: het gaat veel geld kosten, veel tijd in beslag nemen en het gaat misschien wel nooit gebeuren. Dit is erg demoraliserend en het moedigt developers niet aan om mee te denken aan innovatie en van business processen.

Door gebruik te maken van de AWS Cloud kunnen bouwers creatiever zijn en experimenteren met nieuwe ideeën. Ideeën die niet werken, worden snel en goedkoop afgerond. Succesvolle ideeën kunnen sneller uitgroeien tot nieuwe proposities of bedrijven.

Mogelijkheden

We zien dat de cloud een enabler is voor bedrijven en organisaties. Sinds we in november 2007 de eerste cloud-regio in Ierland hebben geopend, zagen we dat de cloud de nieuwe norm is geworden. Veel bedrijven verplaatsen hun processen en applicaties nu zo snel mogelijk naar de cloud.

Ook zien we dat veel van de meest succesvolle Europese startups vanaf het begin hebben gekozen voor de cloud. Denk aan Deliveroo, Made.com, Shazam, Wetransfer en Zalando. Daarnaast stappen bestaande bedrijven steeds vaker, en meestal stap voor stap, over. Denk aan Randstad, Royal Dutch Shell en Schneider Electric. Tegenwoordig gebruikt meer dan 80 procent van de op de AEX genoteerde bedrijven, de cloudtechnologie om hun time-to-market te versnellen, hun kosten te verlagen en hun bedrijven wereldwijd te ondersteunen.

Met behulp van de cloud kunnen werknemers en klanten zelf bepalen wanneer zij gebruikmaken van bedrijfssystemen. Die vrijheid is echt de kern van deze beweging naar de cloud. AWS blijft in gesprek en kijkt er naar uit om meer bedrijven organisaties te faciliteren in de transitie naar de cloud.

Dit is een ingezonden bijdrage van Miguel Alava van Amazon Web Services. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van de provider.