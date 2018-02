Extreme Networks voert de druk op bij Cisco en HPE-Aruba

Networking

We waren op bezoek bij Extreme Networks, de netwerkpartij met de mooie paarse doosjes. Niet bij iedereen bekend, maar ze zijn duidelijk bezig met een opmars. Het afgelopen jaar klom het bedrijf van de 13e naar 3e plaats in de netwerkmarkt. Dat gaat niet vanzelf, het bedrijf heeft de groei vooral te danken aan een aantal overnames.

Wij zijn in gesprek gegaan met John Rutgers, country manager van Extreme Networks en David Weal, Senior Systems Engineer. Het afgelopen jaar wist Extreme Networks de aandacht te trekken. Normaal gesproken ligt een goede marketingcampagne daaraan ten grondslag, of iets wat vreselijk fout gegaan is. Extreme Networks wist de aandacht echter te trekken met een aantal overnames, waardoor het extreem is gegroeid.

Toen eind 2016 de top van de netwerkmarkt keek naar mogelijke dreigingen van concurrentie in de markt, werd er ongetwijfeld weinig stilgestaan bij de speler op de 13e plek, op dat moment Extreme Networks. Wel had het bedrijf net de overname van de wireless lan-divisie van Zebra Technologies afgerond.

Zebra Technologies

Op 14 september 2016 was namelijk al bekendgemaakt dat Extreme Networks de wireless lan-divisie van Zebra Technologies Corporation ging overnemen voor een bedrag van 55 miljoen dollar. Twee maanden later werd die overname afgerond. Hierdoor wist Extreme Networks zijn eerste groeispurt te maken.

Avaya

De maand maart bleek vervolgens de maand te zijn waarop het ijzer gesmeed werd, want op 8 maart 2017 werd de overname van de Avaya Networking Business bekendgemaakt. Extreme Networks nam voor 100 miljoen dollar de netwerkdivisie van het noodlijdende Avaya over. Dat zat dicht tegen een faillissement aan en moest onderdelen verkopen, om het hoofd boven water te houden.

Brocade

Vervolgens werd op 29 maart van diezelfde maand bekendgemaakt dat Extreme Networks voor 55 miljoen dollar ook Brocade Data Center Networking Business ging overnemen. Een overname die voorheen onmogelijk leek, maar het was chipfabrikant Broadcom die daar verandering in bracht. Broadcom nam namelijk Brocade over, voornamelijk de fiber-channel producten van Brocade.

De Data Center Networking Business uitdaging voor Broadcom, want daarmee zou het bedrijf een concurrent worden van een aantal netwerkbedrijven waar het regelmatig chips aan levert, waaronder Extreme Networks. Dat bedrijf trok de stoute schoenen aan en wist uiteindelijk een deal te sluiten waarbij het de divisie mocht overnemen.

Slechte 1 april grap

Of de concurrenten in de netwerkmarkt het als een slechte 1 april grap hebben gezien weten we niet, maar feit is dat met drie overnames Extreme Networks zichzelf een flinke positie in de netwerkmarkt heeft toebedeeld. Het steeg van plek 13 naar plek 3 in de netwerkmarkt, na Cisco en HPE-Aruba, waarmee het bedrijf in één klap tot de grote jongens behoort.

Fuseren kan je leren

Inmiddels zijn de overnames een klein half jaar afgerond en heeft Extreme Networks de tijd gehad om de eerste stappen te zetten in het fuseren van de verschillende bedrijven. Ook is het de vraag wat het bedrijf allemaal in huis heeft gehaald; het netwerkportfolio is ineens fors gegroeid met allerlei nieuwe producten en technologieën, het werknemersbestand is meer dan verdriedubbeld van 900 naar zo’n 3000. Mensen komen uit allerlei verschillende bedrijfsculturen die allemaal moeten gaan samenwerken.

Het klinkt als een recept voor ellende, maar ze verzekeren ons dat het tot op heden bijzonder eenvoudig gaat. Volgens hen komt dat mede doordat ze geen volledige bedrijven hebben overgenomen, maar divisies met bepaalde technologieën en producten waar op hun beurt ook weer wat mensen bij horen. Daarnaast is het voor de meeste werknemers een vooruitgang, want eerst werkte ze bij een bedrijf waar netwerken slechts een onderdeel waren van het grotere geheel. Bij Extreme Networks draait het alleen maar om netwerken. Er is meer aandacht en focus voor de producten en technologieën.

Daarnaast heeft Extreme Networks direct een aantal radicale keuzes gemaakt. Alle bedrijfstools, backoffice-applicaties, maar ook iets simpels als e-mail is vrij snel door Extreme Networks vervangen bij alle bedrijven. Alle werknemers maken gebruik van dezelfde tools van Extreme Networks, een voorbeeld hiervan is Salesforce. De data die de divisies meebrachten is uiteraard wel netjes gemigreerd, maar het zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde manier werkt.

Nieuwe Strategie

Wat Extreme Networks wil bereiken met onder meer deze overnames is een totaalpakket bieden. Extreme Networks is naar eigen zeggen de partij in het enterprise-segment die een totaaloplossing kan leveren voor het complete bedrijfsnetwerk. Daaronder vallen naast netwerken die draadloos of bekabeld zijn, ook analytics en misschien het belangrijkste één management console. Het complete netwerk is te beheren en te analyseren vanuit één controlepaneel, dit paneel kan zowel on-premise als in de cloud draaien en is volledig bij de tijd. Dus geen oude java-applicaties meer, maar gewoon een razendsnelle moderne HTML5-interface.

Dit soort enterprise bedrijfsnetwerken worden vaak ook wel omschreven als een campus network of zogenaamde campusswitches. Hiermee worden hele grote bedrijfsnetwerken bedoeld, dus geen datacenters. Voor de basis van deze netwerken gebruikt Extreme Networks nu hardware van Brocade en de fabric solutions van Avaya, waarmee ook zaken als netwerkvirtualisatie en segmentatie eenvoudig zijn toe te passen. Ook kunnen externe locaties eenvoudig aan het netwerk worden toegevoegd.

Deze fabric solution van Avaya is overigens geen hele nieuwe technologie, maar bestaat inmiddels al sinds 2012 en wordt door meer dan 1800 klanten gebruikt.

Draadloze access points heeft het bedrijf nu dubbel in het assortiment, het had al eigen access points maar na de overname van de Zebra-divisie heeft Extreme Networks nu ook de zogenaamde Wing Access Points. Die worden nu samengesmolten tot de best mogelijke access point, het bedrijf blijft uiteindelijk niet twee dezelfde oplossingen bieden.

Alle hardware die Extreme Networks levert werkt inmiddels al goed samen met de Extreme Network Management Software. Op enkele oudere producten van Brocade na is de integratie al volledig. Op dit moment worden die producten nog gezien als third party producten door de managementlaag, maar dat is een kwestie van tijd. Later dit jaar zal de integratie volledig zijn. Uiteindelijk is het al wel mogelijk om het complete netwerk te beheren en te analyseren, ook als er nog netwerkapparatuur van bijvoorbeeld Cisco, HPE-Aruba of Juniper aanwezig is. Ook die worden gewoon ondersteund.

Toekomst

De komende tijd wil het bedrijf de integratie verder afronden en zorgen dat de producten nog beter op elkaar worden afgestemd en nog beter op maat zijn te configureren. Het idee is dat alle apparaten gaan werken met hetzelfde op Linux gebaseerde besturingssysteem, waarop vervolgens modules kunnen worden ingeladen die een bepaalde taak voor hun rekening nemen. Te vergelijken met een app op je smartphone. Het beheer van de apparaten vindt echter niet langer plaats op het apparaat zelf, maar via de centrale Extreme Networks Management Software.

Verder focust het bedrijf echt op de netwerkanalyses. Daar is het nu al erg goed in, maar dit moet in de toekomst nog veel beter worden. Ze hebben tal van voorbeelden, waarbij ze in staat waren om binnen een uur zeer complexe netwerkproblemen te analyseren en een oplossing aan te rijken. Dit zou zonder de analysetools van Extreme Networks weken kunnen duren om op te lossen. Netwerken worden alsmaar groter doordat er steeds meer apparaten aan verbonden worden. Meer apparaten betekent ook meer kabels, meer switches en meer kans op problemen. Oneindige loops die bijvoorbeeld de prestaties zeer negatief beïnvloeden. Door het netwerk goed te monitoren en met de visuele analysetools zijn problemen snel gevonden en kunnen ze worden opgelost.

Tot slot benadrukte Extreme Networks dat niet alleen de toekomst maar ook het verleden belangrijk is. Alle bestaande producten van Extreme Networks, Avaya, Brocade en Zebra Technologies blijven behouden. Extreme Networks heeft de beslissing genomen dat klanten niet de dupe mogen worden van de overnames en het bij elkaar komen van de bedrijfsonderdelen. Alle producten blijven dus gewoon ondersteund worden en geen enkel product is end of life verklaard. De support voor alle producten blijft ook intern bij Extreme Networks, ze gaan dit niet uitbesteden. In het verleden is dit wel ooit geprobeerd, maar hier heeft het bedrijf geen goede ervaring aan over gehouden.

Conclusie

We kunnen stellen dat Extreme Networks een aantal indrukwekkende overnames heeft gedaan die echt direct iets toevoegen aan het bedrijfsportfolio. Ze zijn ook zeer voortvarend begonnen met de integratie van producten en het fuseren van alle bedrijfsonderdelen. Dat lijkt vooralsnog zeer goed te gaan, maar ze zijn pas een half jaar onderweg. We zijn benieuwd of ze deze lijn en de belofte om producten niet end of life te verklaren vast kunnen houden. Tot nu toe lijkt het bedrijf de wind mee te hebben, maar er komen ongetwijfeld ook nog uitdagingen die minder makkelijk te overwinnen zijn, een beetje wind tegen. We zijn dan ook benieuwd of Extreme Networks deze derde plek kan vasthouden en kan doorstoten naar misschien wel de eerste of tweede plek. We volgen het op de voet en gaan binnenkort eens wat dieper in op alle techniek en producten van het bedrijf.