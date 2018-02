Mobile World Congress 2018: welke smartphones kunnen we verwachten?

Mobile

Het Mobile World Congress (MWC) is de grootste beurs voor mobiele telefonie ter wereld. Daarom is het dé place to be voor smartphone liefhebbers! Van 26 februari tot 1 maart 2018 verzamelen alle smartphone grootheden zich in Barcelona om hun nieuwste paradepaardjes te showen. Welke smartphone supermodellen gaan wij op de smartphone beurs zien?

Nieuwe Samsung: de 9e Samsung Galaxy

Licht uit, spot aan. De nieuwe Samsung Galaxy S9 wordt op 25 februari onthuld. Dit is de avond voor de aftrap van het MWC. De mysterieuze onthulling werd op de perswebsite van Samsung groots aangekondigd als het Galaxy Unpacked event. Ben je dat weekend even niet in Barcelona? Geen probleem. Op 25 februari vanaf 18:00 uur is het event online te volgen via de live stream op de website van Samsung.

Nieuwe Samsung, nieuwe specs

Terwijl Samsung de looks en specs van hun nieuwe superster angstvallig geheimhoudt, draait de online geruchtenmolen op volle toeren. Via verschillende bronnen zijn er al heel wat smeuïge details gelekt. Zo maakt tech-blog Tweakers melding van een spectaculaire 12-megapixelcamera met een variabel diafragma. Naar alle waarschijnlijkheid kun je hiermee in onderbelichte omstandigheden alsnog goede foto’s maken. Verder schrijft Tweakers dat de 9e Galaxy onder de motorkap is voorzien van een knap stukje paardenkracht: de Snapdragon 845. Dat is de snelste smartphoneprocessor van dit moment!

Nieuwe Samsung, nieuwe kleuren

Maar het oog wil natuurlijk ook wat. Telecomjournalist en geruchtenkoning Evan Blass oppert te weten in welke trendy kleuren de nieuwe Samsung Galaxy’s straks in de etalages prijken: Midnight Black, Lilac Purple, Titanium Gray en Coral Blue. Midnight Black en Coral Blue zagen we vorig jaar al op de Samsung runway bij de Galaxy S8. Ook Titanium Gray, één van de vintage jasjes van de Galaxy S3, maakt een comeback via de nieuwe Samsung. Dankzij Evan Blass krijgen we een sneak peek van de vermoedelijke nieuwe Samsung-kleur Lilac Purple:

Nieuwe LG: kroning erfgenaam G6 op MWC?

We blijven nog even bij de Zuid-Koreaanse smartphone royalty. Is LG nog bezig met een waardige erfgenaam voor de LG G6? De opvolger van de G6 komt volgens de Koreaanse website The Investor ergens in april uit. LG zou grootse plannen hebben voor deze kroonprins. Zo gaat het ontwerp volledig op de schop. Pocket-lint twijfelt echter of LG het MWC wel haalt dit jaar. Maar volgens Tweakers ligt LG volledig op schema. Ondertussen duimen wij voor LG, want we zijn razend benieuwd naar hun nieuwe koninklijke model!

Nieuwe Sony Xperia showt designerlooks

De kans is groot dat Sony het kersverse Xperia XZ-model met een nieuwe designerbehuizing op de catwalk van MWC 2018 showt, aldus Techradar. Sony scoorde vorig jaar veel goede reviews met de indrukwekkende Xperia XZ1. En dat terwijl het ontwerp ervan niet erg vernieuwend was. De Sony Xperia in spe heeft naar verluid wél een volledige makeover ondergaan. Zo krijgt het model volgens Techie State het langverwachte vernieuwde design met een indrukwekkende screen-to-body ratio van 90 procent. Dat is vooral heel veel techpraat. Wat je je erbij moet voorstellen, zie je hieronder:

Andere smartphone supermodellen

Geruchten of niet, één ding staat vast: Samsung, LG en Sony brengen dit jaar allemaal nieuwe telefoons uit. En dan hebben we het nog niet eens gehad over pareltjes van merken als HTC, Nokia en Huawei. De verwachte smartphone supermodellen van deze fabrikanten worden vast minstens zo indrukwekkend.