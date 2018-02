Aerohive: De SD-LAN revolutie – de zes belangrijkste eigenschappen

Inmiddels is het begrip SDN (Software Defined Networks) niemand meer vreemd; zelforganiserende, zelfherstellende en zelfoptimaliserende netwerken. SD-LAN bouwt voort op de principes van SDN en SD-WAN. Het creëert aanpasbare, flexibele en kosteneffectieve draadloze netwerken. Maar waar moeten organisaties op letten wanneer zij met SD-LAN aan de slag gaan?

Verwachtingen van netwerk stijgen

Zoals iedereen weet moeten zakelijke netwerken aan steeds meer eisen voldoen. Gebruikers hebben hogere verwachtingen, er zijn meer apparaten op netwerken aangesloten en er draait een continu groeiend scala aan applicaties.

Bij het investeren in een draadloos netwerk is het belangrijk dat IT-beslissers een aantal zaken in acht nemen:

Alles is verbonden: apparaten, applicaties en IoT (Internet of Things) vragen connectiviteit. Hierbij is een veiligheid van het netwerk een must. Daarnaast moeten bedrijven zorgvuldig over de bandbreedte nadenken en zorgen voor hoge netwerkprestaties en voldoende schaalbaarheid.

Zorgen rondom ‘cloudcomfort’ verdwijnen. Zaken als betrouwbaarheid en veiligheid van de cloud zijn niet langer een zorg. Met betrekking tot enterprise campus-netwerken maken cloud-beheerde technologieën de grootste groei door. De verwachting is dat de markt voor cloud-managed enterprise WLAN-infrastructuur met 24,5 procent per jaar zal groeien van 2015 tot 2020. Ook cloud-managed LAN en SD-WAN winnen terrein.

SDN voor de enterprise-campus wordt mainstream. SDN biedt een nieuw niveau van netwerkorkestratie, automatisering, beveiliging en handhaving van het beleid. Daarnaast creëert het verhoogde wendbaarheid, zodat het netwerk beter reageert op veranderingen in zakelijke vereisten.

Zes belangrijke eigenschappen van een draadloos netwerk

LAN en WLAN zijn van belang voor enterprise-networking initiatieven. Hierdoor wordt een software-defined oplossing voor een enterprise-campus onmisbaar. SD-LAN krijgt een prominente rol. Hieronder volgen zes zaken waar IT-beslissers op moeten letten bij de aanschaf van een netwerkoplossing.

Applicatie-optimalisatie: netwerken moeten optimaal de processen en applicaties kunnen draaien die het belangrijkst zijn voor de core business. Daarnaast moet het netwerk mee kunnen bewegen met de voortdurend veranderende behoeften van de verschillende toepassingen en applicaties. Beveiliging: met verschillende gebruikersgroepen op het netwerk – werknemers, gasten, apparaten – is het zaak dat het beveiligingsbeleid kan worden toegespitst op basis van gebruiker, apparaat en toepassing. Instellen en handhaven van het beleid: om een veilige en efficiënte netwerkverbinding te waarborgen, moet het beleid zorgvuldig worden vastgesteld en gehandhaafd. Hierdoor kunnen kerntoepassingen altijd aan staan en zijn QoS-niveaus (Quality of Service) voor zakelijke toepassingen verzekerd. De groeiende hoeveelheid van gebruikers vereist een geautomatiseerde configuratie, zodat IT-medewerkers zich kunnen focussen op strategische netwerkinitiatieven in plaats van ‘keeping the lights on’. Dynamische netwerksegmentatie: met de komst van IoT is netwerksegmentatie belangrijker dan ooit. Door segmenten te creëren kan de configuratie en beleidsinstelling per segment gestroomlijnd worden. Op deze manier kan ook de inbraak via IoT worden beperkt. SDN is een enabler van netwerksegmentatie. Public en private cloud management: veel organisaties zoeken de flexibiliteit om te kunnen kiezen tussen publieke en private cloudimplementatie-opties binnen dezelfde architectuur. Hierdoor wordt het mogelijk om van openbaar naar privé te schakelen zonder hardware te hoeven vervangen en zonder disruptie van businessprocessen. API compatibiliteit: het netwerk vormt in toenemende mate een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. Daarom is het belangrijk dat een campusnetwerkarchitectuur open API’s biedt. Zo kunnen toepassingen native worden ontwikkeld voor het netwerk waarop ze worden uitgevoerd. Het kan hierbij gaan om technische toepassingen, zoals netwerkbeheer en monitoring van LAN, of om bedrijfsapplicaties, zoals het bieden van location-based services of loyaliteitsbetrokkenheid. Dit soort toepassingen transformeren het netwerk van kostenpost tot money maker.

‘Plug and play’ netwerken zijn al lang verleden tijd. Voor de explosie aan mobiliteit, apps en IoT was netwerkbeheer een stuk eenvoudiger. Vandaag de dag hebben we een robuustere oplossing nodig, oftewel

Dit is een ingezonden bijdrage van Gaby Kroet, Regional Sales Director bij Aerohive. Via deze link vind je meer informatie over de netwerkproducten van het bedrijf.