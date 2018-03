Zerto richt zich niet alleen meer op VMware

In het jaar waarin Zerto Virtual Replication (ZVR) zijn introductie deed werd het product op VMworld 2011 uitgeroepen tot beste van de show. Toen was er alleen nog ondersteuning voor VMware, maar inmiddels is de ondersteuning verder uitgebreid. Het bedrijf ontwikkelde zijn aanbod verder en introduceerde recentelijk versie 6.0. Vooral de multi-cloud ondersteuning is iets waar Zerto trots op is, zo blijkt uit ons interview met Technology Evangelist Gijsbert Janssen van Doorn.

Dat ZVR zich verder ontwikkelde is logisch. De markt ontwikkelt zich immers ook continu. Het begon als een replicatie- en orchestration-product om disaster recovery te kunnen regelen op VMware. Vanuit de gebruikers kwamen er vervolgens vragen om meer mogelijkheden toe te voegen, onder andere om langer in de tijd terug te kunnen. Inmiddels is dat 30 dagen. Ook de uitbreiding naar public clouds zoals Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure stond daarbij centraal.

Multi-cloud vraagstukken oplossen

Zerto richt zich op multi-cloud (omschreven als een combinatie van meerdere public/managed clouds) en hybrid cloud (combinatie van private en public). Dit houdt in dat als je wilt migreren van VMware vSphere naar Hyper-V dat je daar Zerto voor kunt gebruiken. Als je bepaalde applicaties naar Azure toe wil migreren, dan kun je daar eveneens Zerto voor inzetten. ZVR is van een product dat repliceerde van VMware naar VMware geëvolueerd naar een echte multi-cloud-oplossing. Versie 6.0 biedt de vrijheid om de workload te plaatsen waar die gewenst is. We zien ook dat er inmiddels een service provider netwerk van tegen de 400 cloud service providers is. Zo zijn er ook lokale partijen, in Nederland bijvoorbeeld de cloud van KPN.

Uiteindelijk wil Zerto zo een aantal zorgen wegnemen. Een gebruiker hoeft niet meer te denken aan hoe hij de migraties aanpast en hoe hij de beschikbaarheid regelt. Het kunnen verplaatsen is vervolgens ook weer mogelijk naar de oude locatie. ZVR biedt tevens ondersteuning om weer naar de eigen datacentra te gaan.

Wat opvalt is dat Google Cloud in dit rijtje ontbreekt. Janssen van Doorn geeft aan dat deze wel op de roadmap staat, maar zonder tijdlijn. Momenteel zijn AWS en Azure echter de meest logische keuzes als er gekeken wordt naar de workloads die Zerto beschermt. Naar verwachting zal Google Cloud ook interessant worden. Ook andere technologieën houdt het bedrijf in de gaten. Er wordt ook zeker gekeken naar het toevoegen van ondersteuning voor KVM, een hypervisor die vaak wordt gebruikt in combinatie met OpenStack

Eenvoudig upgraden en fundering voor toekomst

De 400 cloud service providers die hun datacenter kunnen aanbieden als disaster recovery locatie, zien er met versie 6.0 de zogeheten self service portal bijkomen. Hiermee kunnen zij van afstand de ZVR-versie bij de eindgebruikers upgraden. Zo krijgen zij ook veel meer controle over het platform, terwijl de eindgebruiker er niet mee wordt lastiggevallen. Upgraden naar de laatst versie is binnen een paar klikken mogelijk.

Janssen van Doorn stipt aan dat hijzelf binnen de release de aanpassingen in de file level recovery belangrijk vindt. Eerst ondersteunde het platform alleen Windows file systems, maar daar is nu ondersteuning voor een aantal Linux file systems bijgekomen. De manier waarop die bestanden uit de journal gehaald worden, is ook compleet opnieuw geschreven. Aan de voorkant merkt de eindgebruiker daar niets van, maar Zerto zet hiermee de eerste stappen om in de toekomst ook de meer long term retention vraagstukken op te lossen.

Nu ligt de focus nog heel erg op migratie, workload mobility, disaster recovery, snel uitwijken en snel recoveren. Er zijn ook vraagstukken als: ik moet mijn data zoveel jaar ergens vastzetten en ik wil het langer bewaren dan dertig dagen van nu. ZVR 6.0 zet de eerste stappen in de fundering.

Release met opmerkelijke codenamen en kijken naar standaard API’s

De recente versie is geheel volgens schema. In augustus verscheen namelijk versie 5.5, zes maanden geleden. Zerto heeft een release cycle van een half jaar. Iedere acht weken komt het bedrijf met een zogenaamde update release, waarin we bug fixes en security patches vinden. Intern maakt men bij de grote releases gebruik van een codenaam gebaseerd op whisky. De huidige versie heet bijvoorbeeld Cardhu, terwijl de opvolger, de D-release, Dalmore heet.

Zerto kijkt ieder keer naar wat het aanbod binnen de clouds is. Hoe kan er gebruikgemaakt worden van de aanwezige diensten? Het bedrijf maakt gebruik van alle standaard API’s in die clouds. In eerste instantie waren er bijvoorbeeld beperkingen binnen de import API’s van AWS. Samen met de cloudprovider werd er naar nieuwe manieren gezocht, uiteindelijk met succes.

Concurrenten als aanvulling

We kunnen het in ons gesprek met de Technology Evangelist uiteraard niet laten om eens over de concurrentie te beginnen. Hij geeft aan dat veel mensen traditionele back-up-leveranciers, zoals Veeam en Commvault, als concurrenten van Zerto zien. Maar Janssen van Doorn ziet dat Zerto één oplossing biedt, in plaats van afzonderlijke producten. Bovendien prijst hij dat zijn oplossing overal hetzelfde DNA kent – geen agents en simpel in gebruik. Het wordt door alle cloudproviders ondersteund, waarbij er geen impact is op de performance van de productieomgeving en er snelle installatie mogelijk is. Op de afzonderlijke componenten binnen ZVR is er uiteindelijk uiteraard wel concurrentie.

Zerto ziet dergelijke partijen dan ook meer als een aanvulling. Zij zijn groot geworden in back-up, iets wat Zerto niet doet. Onderdelen als replicatie, orchestration, automatisering, long term retention, Recovery Point Objectives (RPO’s) van secondes en Recovery Time Objectives (RTO’s) van minuten vind je bij andere aanbieders wel, maar niet als een compleet platform zoals ZVR. De meeste klanten kiezen voor Zerto en Commvault of Zerto en Veeam. Er is wel het gevaar dat gebruikers het op hun huidige manier prima vinden. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze momenteel tevreden zijn over hun back-up. Dan wordt er al één keer per dag geback-upt en kan er teruggegaan worden naar een bepaald punt. Janssen van Doorn geeft echter aan dat huidige dreigingen, zoals ransomware, vragen om een flexibelere oplossing die dataverlies en downtime tot een minimum beperkt.

Aankomende gebeurtenissen

Tot slot zien we nog dat er een belangrijke periode aan zit te komen voor Zerto. Dat heeft enerzijds te maken met de aankomende General Data Protection Regulation, die vanaf 25 mei geldt. ZVR heeft eigenlijk al geruime tijd ondersteuning geboden voor artikel 32 (security of processing) uit GDPR. Dit betekent onder meer voortdurende databescherming, failover testing en teruggaan in de tijd en herstellen in vier simpele stappen.

Anderzijds zien we dat in mei ZertoCON plaatsvindt. Tijdens de eigen beurs zullen er belangrijke aankondigingen voor de toekomst plaatsvinden, benadrukt Janssen van Doorn. Inmiddels spreken we dus al van een partij met een eigen beurs. We houden het uiteraard in de gaten.