Techzine lanceert versie 8 en breidt uit naar België

Onze vaste lezers is ongetwijfeld opgevallen dat de website er iets anders uit ziet dan voor het weekend. Na enkele weken hard werken hebben we dit weekend Techzine versie 8 gelanceerd. Geen heel radicaal nieuw ontwerp, maar wel een aantal grote aanpassingen, optimalisaties en nieuwe features. Daarnaast gaat Techzine internationaal met een uitbreiding naar België.

Ontwerp

We hebben geprobeerd het ontwerp van Techzine versie 7 te verbeteren, in grote lijnen hebben we dat ontwerp dan ook doorgetrokken in versie 8. De grootste visuele aanpassing is te vinden aan de bovenkant van de website, de zogenaamde header is vernieuwd. Ook bovenaan de artikelpagina hebben we nu een soort van driehoek gecreëerd om meer aandacht op de betreffende hub te vestigen waarin het artikel zich bevindt.

De nieuwe header is wat ons betreft iets saaier dan de vorige, waar het logo nog mooi uit de menubalk stak. Daarvan hebben we in deze versie afscheid moeten nemen, omdat we functionaliteit uiteindelijk boven ontwerp hebben gekozen. De menubalk is duidelijker en simpeler geworden, ook is het mogelijk te schakelen naar Techzine België en is de zoekfunctie veel prominenter aanwezig.

Nieuwe zoekfunctie

De zoekfunctie van de website is in Techzine versie 8 compleet op de schop gegaan. De standaard zoekmachine in WordPress hebben we eigenlijk nooit gebruikt, we hadden er in Techzine versie 7 voor gekozen om de te Sphinx-zoekmachine uit ons eigen CMS door te ontwikkelen voor WordPress omdat die simpelweg sneller werkt. Inmiddels was de ontwikkeling van ElasticSearch ons ook niet ontgaan en na enkele testen was ons snel duidelijk dat we hiermee de website nog beter doorzoekbaar konden maken. Daarom zijn we nu overgestapt op ElasticSearch met een eigen ontwikkelde frontend voor deze zoektechnologie. De nieuwe zoekmachine werkt razendsnel en biedt naast zoekfunctionaliteit ook de mogelijkheid om relevante artikelen weer te geven naast een artikel. Daarmee hebben we twee nieuwe features weten te realiseren met één technologie.

Afscheid van forum en prijsvergelijker

Na 15 jaar hebben we de keuze gemaakt om afscheid te nemen van het Techzine Forum, een feature die vanaf de eerste dag in de website aanwezig was. Hoewel het forum jarenlang door een grote groep mensen fanatiek is gebruikt, is de activiteit de laatste jaren zover teruggelopen dat het zijn functie en waarde heeft verloren. Helemaal afscheid nemen we nog niet van het forum, het blijft online staan, maar het is nu alleen nog te lezen. Plaatsen van nieuwe berichten is niet langer mogelijk.

Techzine is de afgelopen twee jaar steeds zakelijker worden, we richten ons steeds meer op de enterprise, de IT-professional en IT-beslisser. Daarmee is onze doelgroep ook veranderd, een prijsvergelijker past niet langer bij deze doelgroep en de artikelen die we schrijven. Ook zijn wij van mening dat de toegevoegde waarde van een prijsvergelijker steeds kleiner wordt. In de retail voor IT en consumenten elektronica heeft een flinke consolidatieslag plaatsgevonden, waardoor er nu een paar grote partijen over zijn. Qua prijs concurreren die prima met elkaar en het echte vergelijken is steeds vaker overbodig. Daarnaast hebben veel mensen tegenwoordig een duidelijke voorkeur om bij bepaalde partijen te winkelen, vanwege hun dienstverlening of klantenservice.

België

Techzine groeit de afgelopen jaren fors in de zakelijke markt. We weten op een unieke manier verslag te doen van de zakelijke IT-markt en onze lezers en de bedrijven waar we over schrijven waarderen dit steeds meer. Deze nieuwe doelgroep op Techzine heeft ook wensen en daar luisteren we natuurlijk graag naar. Een van de zaken die we met regelmaat hoorden was het gebrek aan een goede Belgische IT-uitgave. De markt in Vlaanderen is weliswaar wat kleiner dan in Nederland, maar er zijn ook niet zoveel partijen actief in België.

Wij zijn van mening dat je de Belgische markt alleen goed kan bedienen met een Vlaamse redactie, mensen die in het land wonen en ook weten wat er speelt. Het vinden van goede Vlaamse IT-journalisten is echter niet heel eenvoudig, maar we zijn er wel in geslaagd. In België zal Cédric van Loon aan de slag gaan als hoofdredacteur van Techzine België. Cédric is al 12 jaar actief als IT-redacteur en vier jaar als hoofdredacteur in België. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij van Techzine België een groot succes zal maken.

Vooralsnog richten we ons in België nog puur op Vlaanderen. Hierdoor hebben we ook de mogelijkheid om content uit te wisselen tussen Nederland en België die voor beide landen interessant is. Of we in de toekomst ook Franstalig België erbij gaan doen durven we op dit moment nog niet te zeggen. Momenteel zijn daar nog geen plannen voor, maar we sluiten het niet uit.

Techzine België is afgelopen weekend in de lucht gekomen, maar de echte officiële lancering zal pas eind maart plaatsvinden. We moeten nog wat bugs plat slaan en de website hier en daar optimaliseren. Wel gaan we deze week al van start met het produceren van echte Vlaamse content.

Automatisch doorverwijzen

Om mensen in Nederland en België zo goed mogelijk te bedienen hebben we een technologie ontwikkeld die op basis van je IP-adres kijkt waar je vandaan komt. Als je als Nederlander een artikel in Techzine België bekijkt dat we ook in Nederland aanbieden, zal je automatisch worden doorverwijzen naar de Nederlandse variant. Het geldt ook vice versa – als een Belg een artikel in Nederland bekijkt dat we ook in België aanbieden, zal er ook worden doorverwezen. Dit automatisch doorverwijzen is ook uit te schakelen door in het menu bovenaan voor de andere editie te kiezen. Er zal dan een cookie worden geplaatst, waardoor de website weet dat je niet wilt worden doorverwezen.

Meer informatie over Techzine België volgt op een later moment als we de website officieel lanceren.