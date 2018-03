Orange Business Services focust op GDPR-readiness en multi-cloud

Op het Mobile World Congress waren we te gast bij Orange Business Services. Deze zakelijke divisie van telecomprovider Orange specialiseert zich in het ondersteunen van bedrijven bij de ontwikkeling van hun applicaties en het managen van hun cloudservices. De focus voor dit jaar ligt vooral op GDPR, in Nederland ook wel bekend als AVG.

Orange is in Nederland als telecomprovider al jaren niet meer actief, in België is de provider daarentegen na het overnemen van Mobistar wel actief. Orange Business Services is in de gehele Benelux actief en niet zonder succes. Het bedrijf is het afgelopen jaar maar liefst 21 procent gegroeid. Een duidelijk teken dat het voor de wind gaat.

Waar ligt de focus op bij Orange Business Services?

Orange Business Services heeft zich gespecialiseerd in de digitale transformatie, waarmee ze voornamelijk bedrijven naar de cloud helpen. Het kan hierbij gaan om complete lift en shifts, maar ook om het opzetten van multi-cloud-omgevingen. Daarbij wil de klant gebruikmaken van verschillende public cloud-, private cloud- en SaaS-oplossingen en vaak ook nog een stukje on-premise. Dit gebeurt vaak via Azure Pack en in de nabije toekomst met Azure Stack. Orange Business Services heeft de eerste klanten inmiddels al op Azure Stack draaien. Zo’n 80 procent van de klanten van Orange Business Services kiest voor een hybride- of multi-cloud.

Orange Business Services heeft een console ontwikkeld waarbinnen alle diensten zijn te configureren en te beheren. Alle bekende cloudpartners zijn direct gekoppeld aan dit controle paneel. Het biedt een goed beeld van alle diensten waar het bedrijf gebruik van maakt. Daarnaast zorgt het voor één contract en één duidelijke factuur.

Grote vraag naar GPDR- / AVG-oplossing

Hoewel het bedrijf flink wat cloudmigraties doet, is dat niet de meest gestelde vraag door klanten. Klanten hebben de afgelopen maanden voornamelijk vragen over GDPR, oftewel AVG in Nederland. Hoe kunnen ze aan deze nieuwe datawetgeving voldoen, zodat ze geen risico lopen op een boete na 25 mei van dit jaar.

Een vraag die door veel IT-beslissers makkelijk wordt gesteld, maar in de praktijk redelijk complex is om uit te voeren. GDPR is helaas niet in vijf regels te vangen en echt een standaard advies is ook een enorm lastig verhaal. Bij Orange Business Services kiest men ervoor om een werknemer intern te plaatsen voor een bepaalde periode, meestal een aantal weken, om alle bedrijfsprocessen te doorlopen en vast te leggen wat er precies moet gebeuren en wat er in kaart moet worden gebracht om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving.

Binnen enkele weken is het mogelijk om een advies op te stellen welke processen moeten worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Apps samen met de klant op maat ontwikkelen

Orange Business Services laat op MWC weten ook steeds meer zaken te doen met startups. Binnen het bedrijf is veel kennis aanwezig, bijvoorbeeld rond netwerken en beveiliging. Die kennis en ervaring wordt vaak ingezet om samen met klanten of startups apps te ontwikkelen. De kennis van Orange Business Services zorgt ervoor dat apps sneller ontwikkeld kunnen worden en mogelijke obstakels sneller uit de weg zijn geruimd. Hierdoor kunnen startups sneller innoveren en hoeven ze zich niet te verdiepen of te specialiseren in technieken die te ver afstaan van hun core-business. Zeker security is een steeds belangrijker onderwerp waar een ervaren partner als Orange van grote meerwaarde kan zijn.