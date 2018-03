VMware zet vol in op monitoren, managen en beveiligen van IoT-gateways

Op Mobile World Congress was het tijd om langs te gaan bij VMware en te praten over een veel gehoord onderwerp deze beurs, het Internet of Things (IoT). VMware heeft namelijk in januari zijn VMware IoT-platform gepresenteerd, samen met VMware Pulse IoT Center. Daarnaast presenteerde VMware tijdens MWC nieuwe partnerships met onder meer Axis Communications.

Op MWC zijn we in gesprek gegaan met Matthias Schrorer, Lead Business Development Manager IoT EMEA. Hij weet alles van de ambities van VMware op het vlak van IoT en ziet een enorme potentie in de IoT-markt met deze nieuwe IoT-oplossing.

VMware ziet kansen in diverse markten

VMware heeft de afgelopen 2,5 jaar gewerkt aan de nieuwe IoT-oplossing die het mogelijk maakt om een groot netwerk van IoT-gateways te monitoren, managen en beveiligen. Dit gebeurt allemaal vanuit een centrale console die de naam VMware Pulse IoT Center heeft gekregen.

Het toepassen van IoT-gateways kan op veel verschillende manieren. VMware ziet vooral kansen bij fabrikanten, in de gezondheidszorg, met connected cars en smart cities. Allemaal zeer geschikt voor het toepassen van IoT-apparaten of het ombouwen van een bestaande oplossing tot een IoT-apparaat.

Industrie 4.0; domme machines slim maken

In menig fabriekshal staan nog machines te draaien die niet verbonden zijn aan het internet, wat in veel gevallen ook een goede zaak is, omdat de besturingssystemen waarop dit soort apparatuur draait vaak enorm verouderd is. Machines die draaien op Windows 95 of Windows NT zijn echter nog steeds geen uitzonderingen. Toch zijn dat soort machines voor de IT-afdeling een grote uitdaging, want het liefst ziet de IT-afdeling dit soort besturingssystemen verdwijnen of updaten ze het naar een veiligere versie. Vanuit een operations oogpunt moet de machine vooral blijven draaien en is het offline halen van de machine voor software updates of ander IT-onderhoud vaak uit den boze.

Toch moet de IT-afdeling dit soort apparatuur wel degelijk in de gaten houden en zorgen dat alles stabiel blijft draaien. Met een IoT-gateway kan dit eenvoudig worden opgelost. Schrorer laat weten dat er gateways beschikbaar zijn in allerlei verschillende formfactors en met enorm veel verschillende aansluitingen. Deze IoT-gateways kunnen eenvoudig op oude pc’s worden aangesloten, maar ook op fabrieksmachines die misschien helemaal niet x86-gebaseerd zijn, maar draaien op een op maat ontworpen besturingssysteem.

De IoT-gateway wordt vervolgens met een netwerkkabel aan het netwerk gehangen en met de juiste software kunnen alle machines die aan de gateway zijn gekoppeld worden uitgelezen, waarmee onderhoud, monitoring en beveiliging ineens tot de mogelijkheden behoort. Door dit soort domme of extreem verouderde pc’s te voorzien van een IoT-gateway wordt de IT weer beheersbaar en overzichtelijk. Voor een IT’er is zo’n oude machine met IoT-gateway ongeveer hetzelfde als een standaard server.

VMware Pulse IoT Center

Om alles goed beheersbaar te houden zijn alle IoT-gateways vanuit één centrale console aan te sturen, te monitoren en te beveiligen. Of het nou gaat om 100 apparaten, 1000 apparaten of een miljoen apparaten. Uiteindelijk verbinden alle IoT-gateways met de centrale console waar ze naar luisteren.

Deze centrale console bestaat uit een aantal gevirtualiseerde machines die in de meeste gevallen on-premise zullen draaien bij de bedrijven. Het is ook mogelijk om deze machines in de public cloud te virtualiseren, maar volgens Schrorer willen vrijwel alle bedrijven dit gewoon on premise hebben draaien, omdat er wel heel veel gevoelige data in om gaat.

Het betekent overigens niet dat als de console on-premise draait, dat ook voor de IoT-gateways hoeft te gelden. Die kunnen wereldwijd actief zijn of zelfs in beweging zijn. Schrorer voorziet bijvoorbeeld dat autofabrikanten uiteindelijk ook alle nieuwe voertuigen willen toevoegen aan een dergelijk systeem, zodat ze de voertuigen kunnen monitoren, managen en beveiligen. Of dat een stad alle IoT-apparaten eenvoudig wil kunnen beheren vanuit één console.

Security

Uiteindelijk is het belangrijkste vraagstuk bij veel bedrijven op dit moment hoe ze hun IoT-apparaten het beste kunnen beveiligen. Het is inmiddels duidelijk dat er allerlei verschillende soorten IoT-apparaten of sensoren zijn die heel goed hun primaire taak kunnen volbrengen, maar waarbij de fabrikant weinig kaas heeft gegeten van beveiliging. IoT-apparaten verzamelen daarnaast in sommige gevallen extreem gevoelige data, dus hoe zorg je ervoor dat niet iedereen daar zomaar bij kan?

VMware heeft ervoor gekozen om hier bestaande technologie voor te gebruiken. Het gebruikt VMware vSAN hyper-converged infrastructure (HCI) software, waaronder ook VMware NSX , VMware vSphere en VMware Pulse IoT Center vallen. Hiermee is het mogelijk om een gevirtualiseerd netwerk te bouwen. Hierop kan vervolgens microsegmentatie worden toegepast zodat de IoT-gateways alleen kunnen communiceren met de VMware Pulse IoT Center of in sommige gevallen misschien met elkaar, maar niet zomaar met de buitenwereld. Hierdoor is er direct een grote beveiligingsbarrière opgeworpen. In deze situatie is de Pulse IoT Center de zwakste schakel in de beveiliging, maar dat is één unit die gevirtualiseerd draait op een aantal on-premise-servers. Dat is veel eenvoudiger te beveiligen dan honderden, duizenden of zelfs miljoenen IoT-apparaten.

Partnerecosysteem

VMware heeft met deze IoT-strategie en het deels hergebruiken van bestaande technologie een nieuw en degelijk product in handen. Wel zal het afhankelijk zijn van partners, want in het IoT ben je nergens zonder partners. Uiteindelijk levert VMware een zeer uitgebreide software-oplossing. Je hebt nog steeds hardware nodig, met een moederbedrijf als Dell EMC ligt de eerste voorkeurspartner voor de hand. Al stelt Schrorer dat het samen met de klant kijkt naar de beste oplossing, in de automotive industrie is Futjitsu bijvoorbeeld zeer actief met een goede IoT-gateway. Die geniet in dat geval dan ook de voorkeur boven die van moederbedrijf Dell.

Verder zal VMware op zoek gaan naar de nodige extra partners om een dominante rol te spelen in het IoT. Iets wat het moederbedrijf overigens ook ambieert.

Axis Communications

Tijdens MWC kwam VMware ook nog met het nieuws naar buiten dat het een partnership is aangegaan met Axis Communications in combinatie met Dell EMC. De drie partijen gaan samenwerken om een goede IoT-oplossing te ontwikkelen voor de surveillance branche. Axis is verantwoordelijk voor het leveren van de cameratechnologie en de 4G-routers, Dell EMC levert de IoT-gateways en servers die nodig zijn om de videobeelden te analyseren en te verwerken. VMware levert uiteraard het VMware IoT Pulse Center. Door al deze producten te combineren kunnen de bedrijven een goed enterprise-grade smart surveillancesysteem leveren.

Wipro Limited

Een andere samenwerking die VMware tijdens MWC bekend heeft gemaakt is die met Wipro Limited. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het optimaliseren van business processen. Samen met VMware kunnen ze technologie inzetten om fabrikanten te helpen met het verbeteren van de productiviteit en efficiëntie van hun machines. Ook op de winkelvloer kunnen deze producten van meerwaarde zijn. Hiervoor wordt Wipro’s Looking Glass-technologie gebruikt. Met Looking Glass wordt realtime data verzameld en gevisualiseerd, door samen te werken met VMware kan deze data ook aan de cloud worden gekoppeld en kunnen nog betere analyses worden gedaan.