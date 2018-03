Een bedrijf dat zichzelf runt biedt ruimte voor innovatie

IT-afdelingen moeten steeds meer doen dan alleen de IT-infrastructuur beheren; ze moeten business enablers zijn. Cruciaal voor deze rol is hun vermogen om bedrijfsgegevens te beheren, organiseren en beveiligen en waarde te halen uit relevante bedrijfsinformatie om de business een competitievoordeel op de lange termijn te geven. Autonome systemen zullen hierin een essentiële rol spelen, volgens Gerhard Schlabschi, Director of Systems, Technology & Cloud bij Oracle. Hij legt uit hoe ze bedrijven ook ondersteunen op het gebied van security en innovatiepotentieel.

Tegenwoordig vragen bedrijven zich niet meer af of ze de digitale transformatie van hun bedrijf moeten aanpakken, maar hoe. Volgens 75 procent van de senior managers die ondervraagd werden voor de studie “Designing IT Setups in the Digitale Age”, ligt de sleutel tot een geslaagde transformatie bij de integratie van bedrijfs- en IT-verantwoordelijkheid. Nog eens 68 procent van de managers verwacht van hun IT-afdelingen dat zij met nieuwe ideeën komen voor digitale businessmodellen, die aantonen hoe IT steeds meer gezien wordt als een business enabler.

De uitdaging voor veel CIO’s is dat de realiteit er heel anders uitziet, waarbij hun opdracht en budget nog steeds worden gedomineerd door het beheer van complexe, verouderde systemen die niet in staat zijn om geavanceerde dataverzameling en -analyse te ondersteunen. Hoe kan het bedrijf zijn data dan gebruiken voor een concurrentievoordeel?

Een ander probleem zijn silo’s van traditionele data management systemen, waarbij data alleen beschikbaar is in bepaalde divisies binnen een bedrijf. Hierdoor is het hebben van een holistische visie en benadering over de gehele organisatie onmogelijk, laat staan een enterprise-brede bedrijfsstrategie met gemeenschappelijke doelen. Het heeft ook een aanzienlijke impact op het vermogen van het bedrijf om nieuwe markten te identificeren, investeringsbeslissingen op een rationele basis te maken en middelen winstgevender te gebruiken. Het creëert ook een gebrek aan transparantie.

Niet gek dat de voorspellingen van Forrester over 2018 zeggen dat meer dan 60 procent van de bestuurders denkt dat ze achterlopen met hun digitale transformatie.

Automatisering versnelt de revolutie

Gelukkig is er een nieuw kracht aan de horizon die een antwoord belooft; Automatisering. Volgens Forrester zal dit een van de meest ingrijpende en disruptieve krachten uit de menselijke geschiedenis zijn. Bedrijven die automatisering tot in de detail beheersen zullen hun industrieën domineren. Het onderzoeksbureau voorspelt ook dat in 2018 de opmars ervan versnelt, omdat bedrijven de prestaties en inzichten van eerdere commodity-operaties willen krijgen. Waarom?

Snelheid is het antwoord. Nieuwe autonome systemen en software – geïntegreerd in gebieden zoals de database, systeem management en security – stellen deze technologieën in staat zichzelf te beheren en beveiligen. Dit ontlast IT-afdelingen van administratieve taken zoals dagelijkse activiteiten en onderhoud, die momenteel ongeveer 60-80 procent van hun capaciteit in beslag nemen. Automatisering belooft ook om deze taken veel sneller en effectiever te doen. Dit betekent dat het bedrijf tijd en middelen kan terugkrijgen die het dringend nodig heeft om de groeiende hoeveelheid data te structureren en te analyseren, wat een nieuwe impuls geeft aan alle onderdelen binnen het bedrijf geeft en waardoor het meer datagestuurd wordt.

Automatisering zal ook een aanzienlijke impact hebben op security, waardoor updates en patches automatisch kunnen worden toegepast, zelfs tijdens kantooruren. Dit is een enorme stap voorwaarts, aangezien 95 procent van alle cyberaanvallen van vandaag de dag niet succesvol zullen zijn als alle beschikbare patches zouden worden ingezet. Automatisering zal dan een van de belangrijkste zwakke punten van de huidige systemen elimineren, terwijl tegelijkertijd de inspanningen worden verminderd. De security krijgt dus een boost en de menselijke- en administratieve fouten nemen af.

Actieve bescherming

Er is een andere opkomende technologie die de security nog een boost geeft en helpt bij het minimalering van risico’s – machine learning. Om de hedendaagse cyberoorlogvoering te bestrijden en de grootste bescherming tegen aanvallen te bieden, moeten systemen verder gaan dan passieve monitoring en het vermogen hebben om zichzelf actief te beschermen. Via machine learning kunnen systemen “leren” om onderscheid te maken tussen wat normaal is en abnormale gebeurtenissen.

Als een “vermeende” IT-manager bijvoorbeeld om drie uur in de ochtend inlogt vanuit een ver land en probeert toegang te krijgen tot de financiële data van een bedrijf, zal het systeem dit herkennen en toegang blokkeren uit voorzorg. Als alternatief kan het systeem besluiten, op basis van hun gebruiksgeschiedenis, om een ​​identificatieproces te starten, om te bevestigen dat dit geen poging tot fraude is.

Dit vermogen om systemen te hebben die zichzelf beheren, patchen en configureren – en vooral, budgetten verlichten en resources vrijmaken voor innovatie, zal steeds essentiëler worden. Niemand wil tijd en moeite besteden aan langdradige projecten die zich richten op het customizen van enterprise-systemen.

Daarom moet elke investering voor de toekomst gericht zijn op gebieden die een verschil kunnen maken, zoals AI en automatisering. Kortom, de dagelijkse business moet zichzelf steeds meer runnen!

Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met Oracle.