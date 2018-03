Equinix ziet kansen in Internet of Things en Managed Services

Op het Mobile World Congress waren we ook te gast bij Equinix. Het bedrijf had een prachtige zomerse bungalow met veranda afgehuurd op het beursterrein, maar helaas viel er regen en sneeuw. Binnen konden we rustig bijpraten over de laatste ontwikkelingen binnen Equinix. Het bedrijf focust vooral op het verder uitbreiden van zijn datacenters en wereldwijde netwerk. Overnames zijn daarbij niet uitgesloten. Kansen ziet het in het Internet of Things en Equinix Managed Services.

De afgelopen jaren heeft Equinix een forse groei laten zien in het aantal datacenters en de capaciteit, maar de ambities zijn nog niet ingevuld. Dat leren we tijdens ons interview met Jim Poole, vice president business development bij Equinix. Poole stelt dat het aantal datacenters en het netwerk van Equinix inderdaad flink is gegroeid, maar dat er nog steeds behoefte is aan meer datacenters en nog betere verbindingen tussen steden, landen en continenten. Daar zal het bedrijf dan ook in blijven investeren.

Een zaak die zorgt voor groei is de nieuwe GDPR-wetgeving (AVG). Bedrijven willen data vaker opslaan in het land waar de data ook vandaan komt. Hierdoor is het eenvoudiger om te voldoen aan de regels en wetten van de betreffende landen. Er is dan ook een enorme toename in opslagsystemen in de Equinix-datacenters.

Hoewel we in eerste instantie hadden verwacht dat Equinix zou willen groeien in Latijns-Amerika, Afrika en Azië, ziet Poole ook in Europa nog een flinke groeimarkt. Bedrijven willen data steeds dichterbij opslaan en dus in het land van herkomst. Daardoor zou Equinix nog wel wat datacenters in Europa kunnen gebruiken. Wel geeft hij toe dat uitbreiden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië ook zeker van toegevoegde waarde is. Al is het maar om die markten sneller te kunnen bedienen en sneller te kunnen verbinden met andere steden en continenten.

Is Internet of Things on the Edge een gevaar voor Equinix?

Tijdens het gesprek kwam meerdere malen naar voren hoe hard Equinix nog groeit met zijn datacenters en het simpelweg verhuren van racks. Wij vroegen ons dan ook af in hoeverre IoT on the Edge straks een probleem gaat zijn voor Equinix. Als servers naar datacenters on the Edge verplaatsen, verdwijnen ze wellicht bij Equinix. Poole zei hierover dat hij snapt dat er zoveel wordt gesproken over Edge, maar dat hij het nog niet heel realistisch vindt. Het gaat om zogenaamde micro-datacenters en die heb je eigenlijk alleen maar nodig als er een extreem lage latency vereist is. We praten in dit soort gevallen over 0,2ms. Bij zelfrijdende auto’s moet de communicatie zo snel zijn dat voertuigen kunnen communiceren en handelen voordat er ongelukken gebeuren, daar heb je zulke latency nodig. Hij stelt ook dat dit tot op heden de enige toepassing is, waarbij een dergelijk lage latency nodig is. Verder wordt er vooral nog in concepten gesproken en is 1 – 5 ms vaak ook al voldoende.

Hij ziet het bouwen van duizenden micro-datacenters niet zo snel gebeuren. Bedrijven zullen eerst het maximale uit hun bestaande datacenters en datacentercapaciteit willen halen, omdat ze daar al voor betalen en ze die al beschikbaar hebben. Hij acht de kans dan ook aanwezig dat dergelijke micro-datacenters niet op grote schaal nodig zijn, dat dit wellicht op andere manieren of met nieuwe innovatie opgelost kan worden. Dat Equinix met een wereldwijd netwerk daar een grote rol in kan spelen is duidelijk.

Internet of Things biedt ook kansen

Equinix ziet Internet of Things juist als kans. Aan de ene kant verkoopt het natuurlijk op hoog niveau connectiviteit aan veel grote bedrijven als Google, Oracle, IBM, Facebook en menig telecomprovider en Internet Service Provider. Of het nou gaat om snelle verbindingen tussen continenten of een snel netwerk tussen vijf Europese steden. Equinix beschikt over een wereldwijd glasvezelnetwerk, waarmee het dit soort verbindingen direct kan leveren. Voor IoT-toepassingen koopt Equinix echter zelf ook weer connectiviteit in bij de providers aan wie het connectiviteit levert. Om Equinix-klanten te kunnen voorzien van verbindingen op locatie voor IoT-apparaten, koopt het 4G/LTE-verbindingen in bij providers. De providers zijn in veel gevallen zelf klant bij Equinix om steden of landen met elkaar te verbinden. Equinix beschikt echter alleen over verbindingen van datacenter naar datacenter, maar door samen te werken met klanten kan het ook IoT-apparaten op locatie van verbinding voorzien. Een extra dienst die nu al succesvol is.

Grote toename van Equinix Diensten

Het aantal diensten dat Equinix aanbiedt neemt ook elk jaar toe, zowel voor middelgrote als voor enterprise ondernemingen. Zo heeft Equinix het afgelopen jaar veel succes geboekt met zijn DataCenter Infrastructure Management (DCIM)-diensten. Met DCIM beheert Equinix de datacenters van zijn klanten om de IT-afdelingen aldaar te ontlasten. Als er bijvoorbeeld een harde schijf kapot gaat of een server reageert niet meer dan lost Equinix dit automatisch voor de klant op. Dit kan worden afgenomen voor een rack maar ook voor tientallen racks inclusief servers. Equinix heeft een monitoringsysteem ontwikkeld voor de eigen datacenters en servers en die uiteindelijk ook beschikbaar gemaakt voor de hardware van zijn klanten. Het is een combinatie van het meten van stroomverbruik, temperatuur en een cliënt op de servers van klanten die data verzamelt met betrekking tot de status van de server. Als een van die metingen afwijken is er aandacht nodig van een engineer.

Key management

Sinds enige tijd biedt Equinix ook key management aan. Het opslaan van data in de cloud is voor veel bedrijven een ideale oplossing. Werknemers kunnen hierdoor op elk moment bij de data, ook als ze onderweg zijn, veel thuiswerken of gewoon als een vorm van redundantie. Inmiddels zijn de meeste bedrijven ook zover dat alle data versleuteld wordt opgeslagen. Mocht er iets misgaan dan kan niet iedereen zomaar bij de data. Een van de problemen waar je dan tegenaan loopt is waar je de encryptiesleutels gaat opslaan die nodig zijn om de data te lezen. In veel gevallen worden die noodgedwongen naast de data opgeslagen, niet heel handig. Er zijn ook speciale hardwarematige servers die helemaal zijn ingericht op het veilig opslaan en uitlezen van dit soort sleutels. Deze servers zijn vrij kostbaar, zeker voor bedrijven in het middensegment. Equinix heeft daarom besloten dit soort servers als een dienst aan te bieden, zodat meerdere bedrijven gebruik kunnen maken van dit soort keyservers.

Equinix Managed Services krijgt mogelijk meer ruimte

Equinix is inmiddels wereldwijd in veel landen actief, maar het bedrijf moet vaak ook overnames doen om lokale datacenters in handen te krijgen en snel voet aan de grond. Daardoor heeft het in een aantal landen ook een Equinix Managed Services divisie. De bedrijven die in die markten – Nederland, Spanje, Brazilië en Colombia – zijn aangekocht boden al Managed Services aan en daar kon niet zomaar afscheid van worden genomen, dus gaat Equinix ermee door en investeert het er zelfs in. In Nederland is deze divisie het afgelopen jaar zelfs verdubbeld qua mankracht, wat laat zien dat ook hier toekomst in zit. Poole zegt hierover dat dit bij Equinix niet onopgemerkt is gebleven en dat daar ook serieus naar wordt gekeken. Hij voorziet dat ze in alle landen met Managed Services eerst zullen proberen om het productaanbod zoveel mogelijk gelijk te trekken en de processen te stroomlijnen, om vervolgens te kijken in welke markten Equinix Managed Services eventueel nog meer succesvol kan zijn.