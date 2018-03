SAP wil met Leonardo een iPhone-moment creëren

Met SAP Leonardo en Salesforce Einstein klinkt het ontzettend hip om als ERP-leverancier terug te grijpen op een grootheid uit de geschiedenis. Toch zijn deze projecten alles behalve een moetje, zo leert de verdieping ons. Zo biedt SAP een totaalpakket met technologieën die naar verwachting nu en/of in de komende jaren een grote rol gaan spelen. In dit pakket vinden we namelijk machine learning, blockchain, internet of things (IoT), analytics, data intelligence en big data.

Tijdens Mobile World Congress in Barcelona spraken we met verschillende medewerkers van SAP, die allen hun eigen rol binnen Leonardo vervullen. Daardoor komen we wat meer te weten over de verschillende onderdelen en toepassingen. Het gaat om Nils Herzberg, Global Head Go-to-Market & Strategic Partnerships voor SAP Leonardo IoT, Timo Stelzer, Vice President Digital Assets & IoT en Head of Connected Vehicles R&D, en Achim Hebestreit, Global Solution Manager. Dit artikel is samengesteld op de verschillende interviews die we hadden.

An iPod, a phone and an internet communicator

Wat opvalt is dat de gebruiker overvallen wordt met zes verschillende technologieën. Het is alsof de grote trends simpelweg gegoogeld zijn en ondergebracht worden in één platform. SAP ziet dat de zes technologieën echter steeds meer samenkomen. Het bedrijf spreekt momenteel dan ook over een iPhone-moment. Steve Jobs introduceerde de telefoon destijds als “An iPod, a phone and an internet communicator”. Dat gaat met machine learning, blockchain, IoT, analytics, data intelligence en big data ook gebeuren – ze komen steeds dichterbij elkaar.

Een enkel platform bieden is iets wat een klant nodig heeft. Als de iPhone er nooit was gekomen, liep je momenteel rond met veel apparaten, volgens SAP. Als we kijken naar Leonardo dan is de blockchain momenteel vergelijkbaar met de camera van de iPhone. Bij de introductie van de telefoon was die er wel, maar de verfijning ontbrak. Bij de blockchain is dat momenteel eveneens het geval – de technologie wordt momenteel tot stand gebracht. Big data is op zijn beurt een technologie die erg gevestigd is, terwijl data intelligence de echte opkomende technologie is. Bij het grote publiek is het nog niet bekend hoe dit gaat werken. De andere drie technologieën kunnen we zien als meer gevestigd.

In een ander interview met SAP gaan we in op het onderdeel analytics. Later zullen we hier nog een uitgebreid artikel over publiceren.

Leonardo is als Hawaï

Het bedrijf erkent dat het niet eenvoudig wordt om in iedere component de beste te worden. Daar ligt de focus ook niet. Wat SAP wel wil is de beste combinatie bieden. Herzberg haalt het voorbeeld aan van een vakantie in Hawaï. Een gids verzorgde een rondleiding om het strand en de berg te introduceren. Deze twee werden gepresenteerd als niet de beste ter wereld, maar als combinatie moeilijk te verslaan. Leonardo wil zoals Hawaï zijn.

Voor klanten is het ook mogelijk om de afzonderlijke componenten te bouwen en daar zelf een platform van te maken. SAP zal hen ook ondersteunen door onderdelen te verkopen. Ze kunnen uiteraard ook S/4 HANA aanschaffen. Het is alleen de vraag of de klant een eigen platform moet willen samenstellen. De oplossing die SAP biedt zal namelijk veel kopzorgen wegnemen, zo is de belofte. Dat gaat verder dan alleen ontwikkelwerk. Het creëren van één afzonderlijke technologie kan al veel tijd in beslag nemen. Petje af voor een bedrijf dat alle zes de Leonardo-technologieën zelf ontwikkelt.

Een voorbeeld van een kopzorg die SAP naar eigen zeggen wegneemt, is de recente ontwikkeling in de verhouding tussen Microsoft en de Amerikaanse overheid. De regering klaagt Microsoft namelijk aan wegens data die opgeslagen is in Ierland, met als doel deze te bemachtigen. Juridisch kan het zo uitpakken dat een gebruiker van een do-it-yourself platform de volledige structuur voor datamanagement moet veranderen. Indien dit met Leonardo gebeurt, dan zorgt SAP voor de afhandeling hiervan. Complexe zaken om actueel te blijven worden dus uit handen genomen.

Op veel verschillende manieren open

Een belangrijk kenmerk van Leonardo is dat het ontworpen werd als een open platform. Dit betekent onder meer open vanuit een infrastructuur niveau. Leonardo draait weliswaar op SAP datacenters, maar ook Microsoft Azure, Amazon Web Services en Google Cloud zijn mogelijk. Het bedrijf kiest er bewust voor om niet alleen eigen datacenters te gebruiken, aangezien daar niet haar kracht ligt. Er zijn wereldwijd SAP datacenters, maar dat is niet het primaire doel. SAP wil een platform leveren, dat is waar het naar eigen zeggen goed in is. Dat het daarbij diensten van andere partijen af moet nemen, is niet erg.

Daarnaast is Leonardo open voor ontwikkelaars. Daardoor wordt het in sommige gevallen verkocht als Platform as a Service (PaaS) en in sommige gevallen als Software as a Service (SaaS). Zij kunnen zo ontwikkelen op het platform. Daarbij wordt gebruikgemaakt van open standaarden, waarvan Cloud Foundry een voorbeeld is. Dit open-source project biedt enterprise-grade architectuur, multi-cloud-functionaliteiten en open-standaard protocollen. Dankzij Cloud Foundry-diensten kunnen klanten, partners en ontwikkelaars applicaties bouwen die aangedreven worden door Leonardo – de manier waarop platformen gebouwd zijn wordt zo minder belangrijk.

Dat klinkt alsof SAP mogelijk ook de consumer markt gaat betreden. Het bedrijf benadrukt echter dat het niet op de deur klopt om een connected home-oplossing te bieden. Er kan echter wel de situatie ontstaan waarbij SAP op de achtergrond van een applicatie met consumer-doeleinden draait. Een toepassing die we zien heeft betrekking op diabetes. Er is dan een verbinding tussen een pen die de bloedsuiker meet en een telefoon die verbonden is met SAP Cloud Platform. De gegevens die hieruit voortkomen kunnen ook worden overgeheveld aan de dokter. Zoals we van het bedrijf gewend zijn richten de eindtoepassingen zich vooral op de enterprises, bijvoorbeeld industriële IoT.

SAP ziet daarbij vooral de vele klanten die al gebruikmaken van SAP Cloud Platform als een voorbeeld. Het moederbord, zoals het SAP Cloud Platform ook wel genoemd wordt, is al erg omarmd en ontwikkeld. Van alle zes de technologieën kunnen we dat voorlopig nog niet zeggen.

De (niet) verbonden wagen

Een wat concreter voorbeeld is SAP Vehicle Network, een marktplaats voor mobiliteitsdiensten. Hiermee worden bijvoorbeeld benzinestations, parkeerplaatsen en bezorgdiensten verbonden. Dit kan op drie manieren bij de klant terechtkomen: volledig geïntegreerd in de auto, een setup nadat de auto al op de markt gebracht is en een standalone benadering. Bij die eerste mogelijkheid is de technologie al in de auto aanwezig. De andere twee opties verdienen wat uitleg.

Als er achteraf nog installatie plaatsvindt dan wordt er een dongel aangebracht in de diagnostische kern van de auto (te vinden in wagens na 1986). Normaliter gebruiken monteurs deze in de garage om te ontdekken wat er aan de hand is. Door de dongel toe te voegen verbindt het voertuig zich echter ook met het internet. Dan is er nog de stand-alone optie. Hierbij is de wagen niet verbonden, maar worden er wel mobiliteitsdiensten gebruikt via bijvoorbeeld een ander apparaat.

Op deze toepassing van Leonardo legt SAP de nadruk tijdens MWC. Niet zo gek, aangezien er tijdens de beurs aankondigingen gedaan werden rondom samenwerkingen die hierop betrekking hebben. Specifiek gaat het bedrijf samenwerken met HERE, Mastercard en Postmates.

Socializen met vrienden

De demo van SAP Vehicle Networks laat zien hoe dit in de praktijk werkt. Er wordt een situatie geschetst waarin we na het werk een afspraak hebben om van zes tot acht een drankje te doen met vrienden. Deze staat in de agenda, waarvan Vehicle Network op de hoogte is. Voor de ontmoeting willen we dan graag een parkeergelegenheid vinden, de map laat ons echter zien dat het parkeren naast de straat moeilijk gaat. Daarom besluiten we om voor een parkeergarage te kiezen. Het is mogelijk om daar naartoe te navigeren en ter plekke het parkeren te regelen, maar SAP Vehicle Network staat het toe om vooraf te boeken.

Op dat moment komt de samenwerking met Mastercard tot zijn recht. Voor het vooruit boeken dient een betaling plaats te vinden. Het creditcardbedrijf zorgt er dan voor dat de betaling veilig afgewerkt wordt. In het geval van een zakelijke trip kunnen we de het bonnetje onderbrengen in SAP Concur, een reis- en onkostenbeheeroplossing voor bedrijven. Door de betaling te digitaliseren hoeft de rommelige medewerker niet te vrezen dat hij zelf hoeft te betalen vanwege het verlies van de bonnetjes. Alles zal nu administratief afgewerkt worden door met een simpel schuifje onder iedere handeling aan te gegeven of die naar Concur moet.

Onderweg naar de meeting merkt de auto dat er weinig brandstof is. Door die notificatie kunnen we eenvoudig een benzinestation toevoegen aan de route naar de parkeergarage. De GPS merkt dan op dat de wagen voor pomp nummer twee staat. Het enige wat de bestuurder moet doen is uit de wagen stappen om te tanken. De betaling wordt gedaan met de creditcardgegevens, zodat er niet naar de winkel gegaan hoeft te worden. Dezelfde verfijning zien we wanneer we aankomen bij de parkeergarage. Met een simpele druk op de knop openen we de slagboom.

Tot slot zien we dat de samenwerking met Postmates tot zijn recht komt na het socializen met vrienden. Nadien hebben we namelijk honger en willen we direct eten bij thuiskomst. Het navigatiesysteem rekende uit dat we om 9 uur aankomen. In het eet-tabje vinden we de verschillende bezorgingsmogelijkheden. Na het selecteren geven we aan dat we het eten om 9 uur verwachten. Ook hier valt weer de scheiding te maken tussen een zakelijke of privé betaling.

Accelerator

Een andere aankondiging die SAP op MWC deed noemt het bedrijf SAP Leonardo for Telecommunications, die telecommunicatiebedrijven helpt bij de implementatie van business processen. Dergelijke processen richten zich bijvoorbeeld op het identificeren van risico’s, inzichten krijgen in klanten en voorspellen van mogelijke resultaten op basis van bedrijfsspecifieke performance data. De oplossing bevat onder andere SAP Big Data Margin Assurance, dat gebouwd is op SAP Cloud Platform en gebruikmaakt van anaytics en machine learning om data effectiever in te zetten.

Op deze manier moeten de inkomsten toenemen, terwijl de kosten juist afnemen. Het business model transformeert van eentje die gebaseerd is op gemiddelde omzet per gebruiker, naar individuele marge per gebruiker. Dit moet leiden tot een bedrijf met een focus op winstgevendheid. SAP biedt dit aan als een accelerator pakket. Deze zijn tevens beschikbaar voor onder andere sport en entertainment, retail, olie, gas en mijnbouw.

Wellicht nog meer in de toekomst

Dat is kenmerkend voor de veelzijdigheid die Leonardo biedt. De toepassing gaat hem in verschillende sectoren zitten. Bovendien gaat het om een pakket technologieën die op wat voor manier dan ook met elkaar verbonden zijn, maar bedrijven kunnen desgewenst kiezen wat zij nodig achten. Dat maakt Leonardo ook wat anders dan Salesforce Einstein, dat van data leert om met voorspellingen te komen. Ieder aanbod heeft zo zijn eigen kracht. Daarnaast ontwikkelt SAP niet alles in zijn eentje. Als het bedrijf hulp kan gebruiken dan doet het dat ook. Zo is er bij machine learning bijvoorbeeld integratie met Google TensorFlow-modellen.

Eigenlijk vinden we bovengenoemde eigenschappen een prima keuze. De ervaring leert ons namelijk dat SAP goed is in een brede aanpak. Ook bij S/4HANA zijn er verschillende eindgebruikers, variërend van finance tot productiebedrijven. Bij de ERP suite zijn er ook partners die het eindproduct nog wat beter maken.

Uiteindelijk kunnen we Leonardo als het innovatieve project van SAP zien. Dit betekent dat er in de toekomst één of meerdere technologieën bij kunnen komen. Uiteraard zal het dan met het oog zijn op de connectie die er is met machine learning, blockchain, IoT, analytics, data intelligence en big data.