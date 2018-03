Ruckus plakt IoT aan access points

Enkele maanden geleden spraken we al eens met Spencer Hinzen van Ruckus Networks/Arris over wifi in smart cities. Hij is stellig van mening dat wifi de basis is van een smart city. Trek je dit nog wat breder, dan zou je uit zijn woorden ook kunnen afleiden dat wifi de basis is van IoT (dat is onze interpretatie overigens). Ons gesprek met Mark Davis, Senior Director Product & Segment Marketing bij Ruckus Networks/Arris, tijdens MWC in Barcelona levert een soortgelijk beeld op. We spreken hem namelijk over de Ruckus IoT Suite, het IoT-beheerplatform van Ruckus Networks, zoals het bedrijfsonderdeel van Arris nu heet (dus niet langer Ruckus Wireless).

Ruckus Networks is een bedrijf dat haar activiteiten de afgelopen jaren steeds verder heeft uitgebreid. Voor de overname door Brocade was het kort door de bocht een fabrikant van wifi-producten. Sindsdien is er ook een lijn (campus-)switches bijgekomen en zijn ze ook meer en meer op de wired infrastructuur gaan zitten. Vandaar nu ook de naamswijziging, van Ruckus Wireless naar Ruckus Networks.

IoT als extra

Tijdens MWC 2018 in Barcelona gaat het echter vooral om zaken zoals 5G (voor het zoveelste jaar op een rij) en IoT. Ruckus ziet dan ook zijn kans schoon om op de IoT-trein te springen. Er komen immers steeds meer IoT-apparaten, ook in omgevingen waar traditionele bekabelde en draadloze netwerken aanwezig zijn. Het gaat dan niet alleen om LTE-M, LoRa of NB-IoT-sensoren, maar ook om protocollen zoals, Bluetooth LE, Zigbee en Z-Wave, die je veelal binnenshuis aantreft.

Een van de uitdagingen bij het in gebruik nemen van IoT-apparatuur, is dat ze veel verschillende talen spreken. Dat is niet handig. Davis komt met het voorbeeld van de verschillende platformen voor stembediening. Je gaat er geen drie tegelijkertijd gebruiken, dus is het nog een beetje een rommeltje op die markt.

Eigenlijk geldt hetzelfde voor de IoT-markt. Je hebt daar naast wifi nog een heleboel standaarden, waarvan we er hierboven al behoorlijk wat hebben genoemd. Met haar IoT Suite probeert Ruckus hier een centraal platform voor te maken.

Software en hardware

De Ruckus IoT Suite bestaat uit meerdere componenten. De IoT-benadering van het bedrijf is niet geheel verrassend gebaseerd op het draadloze portfolio. Heb je een access point uit een van de nieuwste lijnen van Ruckus, dan kun je aan de slag met het opzetten van je eigen IoT-netwerk. Je hoeft hiervoor slechts een relatief kleine investering te doen en een adapter te kopen. In die adapter zitten de radio’s voor de IoT-protocollen. Je prikt die gewoon in de USB-aansluiting die is ingebouwd in de access points.

Met alleen de radio’s voor de verschillende standaarden ben je er natuurlijk nog niet. Vandaar ook dat men bij Ruckus de IoT Controller heeft ontwikkeld. Dit is een softwarematige controller waarmee je de IoT-producten en diensten van derden kunt uitlezen en beheren. Op de stand van Ruckus tijdens MWC was bijvoorbeeld een samenwerking met Yale, de slotenmaker, zichtbaar. De IoT Controller is zo bedacht dat ontwikkelaars de API’s kunnen gebruiken om integraties te bouwen tussen hun producten en diensten en het platform van Ruckus. Wil je graag asset tracking toevoegen aan je access points, maar zit dat er standaard niet in, dan is dat dus mogelijk.

Ontzorgen

Uiteindelijk draait het er bij de Ruckus IoT Suite volgens Davis om dat de eindgebruiker voor een deel ontzorgd wordt. Als je als hotel bijvoorbeeld slimme sloten wilt hebben, dan is dat mogelijk zonder dat je je druk hoeft te maken om het aanleggen van het netwerk. Ruckus verzorgt de backbone, het enige wat je hoeft te doen is een aanbieder kiezen die producten en diensten maakt die integreren met de IoT Suite.

Aan de ene kant is de IoT Suite wellicht geen bijster elegante oplossing. Het komt een beetje houtje-touwtje over, als je met USB-dongels aan de gang moet. Aan de andere kant maakt dit de uiteindelijke oplossing wel veelzijdig. Je weet namelijk niet zeker welke protocollen je wilt gaan gebruiken in de toekomst en welke er überhaupt nog bij gaan komen. Het is dan ook niet evident om deze allemaal standaard in access points in te bouwen. Zoals al aangegeven is het zelf aanleggen van een IoT-netwerk doorgaans iets wat bedrijven al helemaal niet willen. Deels vanwege de complexiteit, maar zeker ook vanwege de prijs.

Volgens Davis is de prijs juist een van de interessante voordelen van de IoT Suite van Ruckus. Het enige wat je ervoor nodig hebt is een IoT stick en een perpetual license van 1000 dollar. Meer hoef je niet over te maken aan Ruckus. Van de IoT stick kregen we geen duidelijke prijsopgave overigens, alleen de toezegging dat deze erg laag is (onder de 100 euro). Je moet hier uiteraard nog wel de kosten bij optellen voor de third party-oplossing die je gaat gebruiken. Die kosten zullen volgens Davis altijd vele malen hoger liggen dan die voor het gebruik van de IoT Suite.