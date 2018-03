Onderzoek: Wat weet jij over video-surveillance in je bedrijf?

Als onderneming is security een belangrijk onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. We hebben het dan niet alleen over firewalls, endpoint security en netwerkbeveiliging. Ook de fysieke beveiliging van het pand is idealiter in orde. Om eens te peilen hoe het hiermee gesteld is, hebben we een klein onderzoek opgezet rondom beveiligingscamera’s. We willen jullie vragen om dit onderzoek in te vullen. Op basis van de resultaten van deze enquete, publiceren we een artikel met de bevindingen netjes uitgeschreven.

Het doel van het onderzoek is om een goed beeld te krijgen van het gebruik van beveiligingscamera’s in de (klein-)zakelijke markt. Het is ons niet te doen om data te vergaren over de bedrijven en/of personen die het onderzoek invullen. We vragen dus niet om een bedrijfsnaam, KVK-nummer of andere informatie die duidelijk maakt over welk bedrijf het gaat. Wel willen we graag weten hoe groot het bedrijf ongeveer is.

Via deze link kun je de vragenlijst invullen. Het invullen ervan duurt niet langer dan enkele minuten. We willen je bij voorbaat al hartelijk bedanken voor de deelname.

Waarom wordt er toch een e-mailadres gevraagd?

Je vraagt je bij het zien van de vragenlijst wellicht af waarom er naar een e-mailadres wordt gevraagd. Hierboven beloven we immers net dat we alles volledig anoniem willen houden. Die belofte doen we nog steeds, we zullen niets doen met het ingevulde e-mailadres. We hebben deze vraag louter toegevoegd vanwege de verloting van enkele leuke prijzen, beschikbaar gesteld door Aftershokz, Libratone en Xqisit. Wil je meedingen naar die prijzen, dan moeten we nu eenmaal een manier hebben om contact met je te leggen. We snappen echter ook dat je liever helemaal geen gegevens achter wilt laten. Vandaar dat we die vraag niet verplicht hebben gemaakt.

Prijzen in het kort

Hieronder stellen we de drie beschikbaar gestelde prijzen kort aan je voor, in alfabetische volgorde.

Aftershokz Trekz Air

Aftershokz gebruikt technologie voor haar hoofdtelefoons die bijvoorbeeld ook in het leger gebruikt wordt. Het zijn geen dopjes die in je oor gaan of schelpen die erop of eroverheen worden geplaatst, het is gebaseerd op geleiding via het kaakbeen. Je plaatst de ‘dopjes’ dus naast je oren. Dit maakt deze apparaten vooral erg geschikt voor gebruik tijdens het sporten. Je sluit je immers veel minder af voor je omgeving dan met traditionele hoofdtelefoons. Dat is uiteindelijk een stuk veiliger. Er zijn daarnaast ook voorbeelden bekend van slechthorende mensen die dankzij deze technologie weer muziek kunnen luisteren.

De Trekz Air is niet geheel verrassend gericht op sporters, al kun je hem uiteraard ook voor andere doeleinden gebruiken. Men heeft geprobeerd om hem zo licht mogelijk te maken, onder andere door titanium te gebruiken. Hij moet zo’n 20 procent minder wegen dan de concurrentie en zes uur meegaan op een acculading. Deze opgave is als je hem continu gebruikt voor telefoontjes en muziek luisteren. Je sluit hem aan op je smartphone via Bluetooth en hij heeft een IP55-rating meegekregen.

Meer informatie over de Aftershokz Trekz Air vind je hier.

Libratone Q Adapt In-ear

Vorig jaar bespraken we op Techzine al eens de On-ear-variant van de Libratone Q Adapt (review). Daarover waren we behoorlijk goed te spreken. Nu mogen we de in-ear-versie hiervan beschikbaar stellen voor deelnemers aan de enquête. In tegenstelling tot de Trekz Air is dit apparaat juist gericht op het creëren van afsluiting van de buitenwereld, indien gewenst. Er is namelijk voorzien in noise-cancellation.

Libratone heeft noise-cancelling echter iets anders aangepakt dan je wellicht gewend bent van andere merken. Waar het doorgaans een aan-uit-instelling is, kun je bij de Q Adapt vier niveaus kiezen, iets wat Libratone CityMix heeft genoemd. Zet je hem op de ‘lichtste’ stand, dan komt 80 procent van het geluid van buiten door. Je kunt de noise-cancellation stapsgewijs naar 60, 30 en minder dan 10 procent geluid van buitenaf opvoeren.

Verder is het goed om te weten dat de variant die beschikbaar gesteld wordt, is gemaakt voor Apple-producten. Je sluit hem aan op de Lightning-aansluiting van je mobiele Apple-apparaat.

Meer informatie over de Libratone Q Adapt In-ear vind je hier.

Xqisit S300 Bluetooth-speaker

De laatste prijs is er ook eentje die valt in de categorie ‘audio’. Het is een stijlvolle Bluetooth-speaker van Xqisit met aluminium elementen en nepleren afwerking. Hij meet 30 x 14 x 5,6 cm (bxhxd) en is voorzien van een 2.1-speakersysteem. Naast twee 3W-drivers voor het hoog en een deel van het midden, zit er ook een 6W subwoofer in. Je maakt er verbinding mee via Bluetooth 4.0 en hij heeft een opgegeven accuduur van 6 uur continu afspelen (5000 mAh).

De Xqisit S300 biedt ook nog enkele handige extra’s. Zo zit er een microfoon ingebouwd, waarmee hij gebruikt kan worden om te telefoneren. Daarnaast kun je hem ook gebruiken om je mobiele apparaat mee op te laden.

Meer informatie over de Xqisit S300 vind je hier.