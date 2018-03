Waarom je als bedrijf Managed Cloud Services moet omarmen

De migratie naar de cloud boezemt heel wat IT-leiders angst in. De voornaamste reden is dat het mogelijk disruptief is voor de business en dat datamigratie lastig is. Samen met een paar andere bezorgheden voeden ze de schrik, maar dat is volgens IBM absoluut niet nodig.

In een onderzoek uitgevoerd door Frost & Sullivan in opdracht van IBM komen we vier algemene problemen tegen waar bedrijven tegenaan botsen wanneer we over cloud migratie praten. Zoals we al in de inleiding aanhaalden, is de datamigratie het voornaamste struikelblok dat mogelijk de business kan schaden. Deze stap is bijzonder belangrijk, maar het is essentieel dat hier de nodige begeleiding aan vooraf gaat en extra ondersteuning waar nodig tijdens het proces. Pas dan kan je van een succes spreken. Die expertise is wat IBM beschikbaar stelt bij elke stap in het proces.

Veiligheid

De tweede factor die dikwijls de kop op steekt is de veiligheid van je data. Uit onderzoek blijkt dat 57 procent van de ondervraagden minder tijd moet steken in het onderhoud van hardware en software wanneer ze managed cloud services omarmen. 68 procent geniet van betere disaster recovery wat de continuïteit garandeert van je business en 76 procent van de managers geniet van een sterkere Oracle en/of SAP-ervaring door een betere balans van workloads.

Bij de beslissing om al dan niet over te stappen op managed services spelen kosten een belangrijke rol, maar uit de resultaten blijkt dat het merendeel van de gebruikers voorspelbaarheid van de kosten belangrijker vindt dan lage kosten. Sterker nog: met 68 procent worden voorspelbare kosten gezien als het op drie na belangrijkste voordeel van managed services, terwijl slechts 54 procent van de gebruikers lagere kapitaaluitgaven noemt als een belangrijk voordeel. Het is een kwestie van weten hoeveel je uitgeeft, waar je geld naartoe gaat en hoeveel waarde het oplevert voor het bedrijf.

Data compliancy

Data is king, maar je moet wel weten waar je data staat om in orde te zijn met toepasbare wetgevingen waarin je opereert. Het resultaat is een kluwen aan regels waar IBM je in kan helpen. Uit het onderzoek blijkt dat 76 procent van de gebruikers een verbeterde ervaring hebben om compliant te zijn voor SAP en Oracle workloads door managed cloud services te omarmen.

Tot slot blijkt dat slechts drie procent van de ondervraagde managers geen interesse hebben in managed cloud services. Dit cijfer ligt verrassend laag, maar bij Frost & Sullivan schrikken ze er niet van. Deze workloads zijn namelijk bedrijfskritisch, maar tegelijk ook complex. 86 procent van de managers werkt al met managed cloud services of is van plan om ergens in de komende 18 maanden over te stappen. Het is voor hen van belang om te werken met specialisten die deze workloads elke dag beheren.

Lees meer over dit onderzoek hier. Benieuwd wat je bedrijf van een digitale transformatie kan leren? Lees er hier meer over.