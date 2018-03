Secrid-portemonnees kunnen niet zonder Dell Boomi

Secrid is een Haags bedrijf dat portemonnees maakt. Innovatieve portemonnees, dat zeker. Maar niet meteen een bedrijf waar je naartoe zou gaan voor een interessant IT-verhaal, toch? Dat zou je denken, maar dan heb je het mis. Secrid gebruikt namelijk meerdere systemen en databases, die optimaal aan elkaar geknoopt moeten worden. Daarvoor gebruikt het Dell Boomi. Wij spraken hierover met Thomas Boogert, ERP & IT Manager bij Secrid.

Dell Boomi is een voorbeeld van wat een iPaaS genoemd wordt, een Integration Platform as a Service. Kort door de bocht zorgt een iPaaS ervoor dat je als bedrijf alle processen, diensten, applicaties, databases en ga zo maar door aan elkaar kunt koppelen, ongeacht waar deze zich bevinden. Dat kan in de cloud zijn, maar ook on-premises.

Meerdere wegen

Boogert begint met stellen dat Dell Boomi zeker niet de enige weg is die bewandeld kan worden. Als je systemen (in de breedste zin van het woord binnen IT) met elkaar wilt laten praten (integreren), zijn er in het algemeen drie opties. De eenvoudigste manier is simpelweg de standaardkoppelingen tussen systemen gebruiken. Je legt dan point-to-point verbindingen en kunt bijvoorbeeld Outlook rechtstreeks koppelen aan NetSuite. Deze oplossing werkt weliswaar meteen, maar is volgens Boogert in de praktijk niet houdbaar als je meer en meer eisen gaat stellen aan de koppeling. Je moet dan uiteindelijk alsnog aan de slag om de connector aan te gaan passen.

Aan het andere uiterste van het integratielandschap komen we custom-made oplossingen tegen. Die zijn zoals de naam al aangeeft gemaakt voor de specifieke omgeving waarin ze gebruikt worden. Dat betekent dat het altijd goed zal werken. Een dergelijke oplossing is echter behoorlijk complex en het duurt doorgaans erg lang voor hij ook helemaal in gebruik genomen kan worden.

Dell Boomi

Secrid heeft zowel de standaardkoppelingen als de custom-made-oplossingen geprobeerd, maar bij beide dus de nodige minpunten ervaren. Dell Boomi is middleware en zit ergens tussen de twee eerdere opties in. Je hebt volgens Boogert zo goed als alle mogelijkheden die je ook bij een complexere oplossing krijgt, maar dan zonder de complexiteit.

Je kunt met behulp van een Boomi-partner (in het geval van Secrid is dat Cloud Connectors) het gebruik van het integratieplatform zo eenvoudig mogelijk maken. Het komt erop dat de partner uitvoert wat Secrid wil. Willen ze een extra filter op de store locator hebben? Dan zorgt de partner dat die er komt.

Overigens is Dell Boomi op het gebied van development zeker niet ingewikkeld, benadrukt Boogert. Je zou de ontwikkeling in Boomi zelf prima kunnen doen. De samenwerking met Cloud Connectors is echter dermate goed, dat Secrid nog steeds alles door hen laat bouwen.

Wat doet Dell Boomi nu precies?

Zoals gezegd kun je met Dell Boomi verschillende systemen aan elkaar koppelen. Dat zorgt ervoor dat processen soepeler verlopen. Je hoeft bijvoorbeeld minder zaken handmatig in te voeren in een ERP-omgeving. Via Boomi kun je die ophalen uit een MySQL-database en naar NetSuite sturen. Dat helpt Secrid enorm bij het verwerken van orders.

Als er een order binnenkomt bij Secrid, dan haalt Dell Boomi alle zogeheten fulfilment-gegevens op uit Netsuite en plakt al die regels in een MySQL-database. Vervolgens worden belangrijke data zoals gewicht, aantallen en dergelijke juist weer uit de database opgepakt en naar NetSuite geplakt. Dat laatste moest je voorheen handmatig doen.

Bij het afhandelen van een bestelling ben je er dan nog niet overigens. Werk je met verschillende pakketdiensten, dan moet je een en ander in verschillende formaten aanleveren. UPS heeft bijvoorbeeld standaard een integratie met NetSuite, DPD heeft dat niet. Die verschillende formaten moet je overigens wel zelf bouwen, waarna Dell Boomi ermee overweg kan.

Nog een voorbeeld: de store locator

Secrid heeft wereldwijd 6000 retailers die haar portemonnees verkopen. Je kunt via de site vinden waar je de producten kunt kopen, met behulp van een store locator gebaseerd op Mapbox.

Als je de store locator gebruikt, gebeuren er op de achtergrond allerlei dingen. Dell Boomi pakt een record op uit NetSuite en stuurt deze naar de Oracle-database. Daarnaast wordt de geolocatie (Google API) opgehaald. Boomi maakt van het geheel een JSON-bestand, waarna de locator via een Amazon API Gateway zijn data ophaalt. Uiteraard merk je van al deze stappen niets als je de locator gebruikt. Zonder Dell Boomi was het echter niet mogelijk geweest.

Dell Boomi heeft naast vele pluspunten echter ook wel een minpuntje volgens Boogert. Het is best een prijzig platform. Hij doet overigens geen uitspraken over wat het kost. Je betaalt geen vlak tarief voor de dienst, maar betaalt per endpoint, waarbij NetSuite en Shopify endpoints zijn bijvoorbeeld. De uiteindelijke kosten hangen van behoorlijk wat variabelen af, dus daar kan Boogert geen uitspraken over doen.

Secrid heeft zeven endpoints in totaal overigens, waarvoor het dus kennelijk ondanks de relatief hoge prijs rendeert om Dell Boomi te gebruiken. Het geeft in ieder geval aan dat het integratieplatform goed werkt, anders zou een hoge prijs al snel een struikelblok zijn. Uiteindelijk is dat ook het belangrijkste voor een bedrijf, dus ook voor Secrid. Dankzij Dell Boomi werkt alles gewoon lekker soepel. Dan stap je wat sneller over een wat hogere prijs heen.