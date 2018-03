Hoe SAP met Analytics Cloud vergaderingen levendig maakt

Tijdens Mobile World Congress spraken we meerde malen met SAP, waarbij het vaak over Leonardo ging. In dit pakket vinden we technologieën waar het bedrijf grote verwachting van heeft. Voor nu betekent dat machine learning, blockchain, internet of things, analytics, data intelligence en big data. In een eerder achtergrondartikel gingen we in op wat dit precies betekent. We spraken echter ook met David Williams, Vice President Product Marketing Analytics, over SAP Analytics Cloud. Een onderdeel dat we los van Leonardo kunnen zien.

SAP paste voor Analytics Cloud een truc toe die eigenlijk vrij eenvoudig klinkt, maar in de praktijk veel werk oplevert. Wat voorheen losse software categorieën waren, vinden we nu in de Analytics Cloud. Dit betekent slimme tools, voorspellende analytics en planning software, allemaal binnen een enkel platform.

Verschillende databronnen

Dit biedt niet alleen een stukje gebruiksgemak, maar ook een oplossing die effectief gebruikmaakt van data. Dankzij SAP Analytics Hub, dat gebouwd is op de Analytics Cloud, kan on-premise en cloud content op één plek gebruikt worden. Daarom hoefde de ontwikkeling ook niet los van elkaar plaats te vinden. SAP probeert dus alle data te gebruiken die beschikbaar zijn. Volgens Williams broodnodig, aangezien de meeste organisaties hun data op verschillende plekken opgeslagen hebben. En die gegevens zijn juist nodig om beslissingen te nemen.

De Analytics Cloud, die gebouwd is op het SAP HANA Cloud Platform (HCP), gebruikt verschillende databronnen om zijn werk te doen. Hierbij moet er gekozen worden voor een geïmporteerde dataverbinding of een live dataverbinding. Bij die eerste optie komen de gegevens uit de cloud, SAP- en andere databronnen. Dit betekent onder andere Google Drive, SAP Business Planning and Consolidation (BPC), IBM en Oracle. De live dataconnectie is er met SAP HCP DBaaS (indien hiervoor een licentie is), SAP HANA, SAP S/4HANA en SAP BW/4HANA (data warehouse). Er is dan data-input van bijvoorbeeld Apache Hive.

Bij een live verbinding wordt data niet gerepliceerd in de Analytics Cloud, terwijl er bij de geïmporteerde dataconnectie wel gekopieerd wordt. In het geval van een live connectie gebruikt de Analytics Cloud de bestaande modellen van de databronnen voor de analyses, waardoor veranderingen in het systeem direct zichtbaar zijn. In het geval van geïmporteerde gegevens ontstaan er analytische mogelijkheden die bij de bron zelf niet mogelijk zijn. Een gebruiker kan hiervoor updates plannen of ze handmatig uitvoeren, om de data weer actueel te maken.

Brede toepasbaarheid

Omdat het gaat om een platform kunnen er onderdelen voor ontwikkeld worden. SAP heeft hiervoor partners – zijn ecosysteem – die verschillende types applicaties ontwikkelen. Deze kunnen erg specifiek zijn. Zonder het ecosysteem zou SAP deze niet kunnen aanbieden

Op deze manier realiseert SAP precies iets wat we van het bedrijf gewend zijn: brede toepasbaarheid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen industrie-niveau en bedrijfstakniveau. De verschillende industrieën lopen uiteen van bankieren tot molens en van gezondheidszorg tot het hoger onderwijs en onderzoek, terwijl het rijtje met bedrijfstakken (bijvoorbeeld inkoop) nog langer is. In totaal ondersteunt Analytics Cloud 14 industrieën en 22 bedrijfstakken.

Direct antwoord op vragen

Dat wil niet zeggen dat SAP zelf helemaal geen applicaties levert. Eén van de vlaggenschipapplicaties die het bouwde op de Analytics Cloud is de Digital Boardroom, waarmee iedere vergadering tot leven moet komen. Deze vindt zijn origine weliswaar op een bord, maar is te draaien op een brede variëteit aan apparaten. Dit betekent onder andere op Samsung schermen en de Microsoft Surface Hub. Ook op bijvoorbeeld de Microsoft Surface Pro kan dit programma draaien. De applicaties passen zich aan aan de grootte van het scherm.

Met de Digital Boardroom wordt data direct op het scherm bruikbaar. Deelnemers van de vergadering zien wat er op dat moment gebeurt vanuit een operationeel en financieel oogpunt. Dit is ook te gebruiken om simulaties te doen voor het berekenen van mogelijke uitkomsten, wat tot andere vergaderingen leidt dan momenteel het geval is. Een Chief Financial Officer bereidt zich bijvoorbeeld normaliter voor door op alle mogelijke vragen te anticiperen. Als er dan een vraag komt die de CFO niet voorzien had, moet hij er drie dagen later op terugkomen. Door Digital Boardroom kan de vraag direct op het scherm gesteld worden.

De vooruitblik laat de gebruiker een zogeheten Value Driver Tree opzetten. Hierin worden alle verschillende activiteiten opgenomen voor een KPI (Key Performance Indicator). Daardoor kan een bepaald gegeven aangepast worden om te kijken wat het resultaat is. Dit komt tot zijn recht als de organisatie bijvoorbeeld wil weten wat er gebeurt als de omzet van de Europese tak vijf procent lagere uitvalt. Deelnemers zien de berekening dus direct op het scherm. Al met al belooft Digital Boardroom drie oplossingen te bieden: business intelligence, planning en voorspelbaarheid.

Technologieën die samenkomen

SAP kiest er bij Analytics Cloud dan ook voor om voorspellende analyses te gebruiken. Williams erkent dat kunstmatige intelligentie een hot topic is waarover gepraat wordt binnen software-kringen. Vanuit zijn specialisme ziet hij dat AI grote kansen creëert, aangezien bestuurders hierdoor effectiever besluiten kunnen nemen. Machine learning gebruikt dan de juiste data om de app te laten werken, zonder dat er menselijke inmenging bij komt kijken.

Dit klinkt allemaal behoorlijk bekend. Tijdens de gesprekken met SAP over Leonardo hamert het bedrijf er namelijk op dat verschillende technologieën steeds meer samen zullen komen. Op zich is dat in veel gevallen logisch en hier leggen we al gauw het verband met het feit dat we steeds meer data generen. Die data komen bijvoorbeeld voort uit IoT en kunnen omgezet worden in waardevolle inzichten. Daarin kan machine learning weer een rol spelen. Bij de technologieën van Leonardo is het zo dat sommige van toepassing zijn op een bepaalde situatie. Dat hoeft dus zeker niet altijd het completere pakket te zijn. Bij de Analytics Cloud zien we dat terug.

Wat komen gaat

Analytics Cloud moet zich ook verder ontwikkelen en het bedrijf heeft uiteraard ook al wat plannen voor wat komen gaat. Eén van de functionaliteiten die gepland staat is natuurlijke spraak. Dit moet voor gebruikers meer eenvoud leveren. Het gebruik moet vergelijkbaar zijn met Amazon Alexa, Google Home en Apple Siri. Ook kunnen we regelmatig updates verwachten. Zo zagen we in februari twee nieuwe releases, al ging het hier om wat kleinere releases. Daarmee wordt Analytics Cloud behandeld zoals van software gewend zijn – het is voortdurend in ontwikkeling.

De komende periode zullen we SAP vaak horen praten over ‘het helpen van de intelligent enterprise’. Daarom ziet het bedrijf deze slimme mogelijkheden die het aanbiedt als een must. Zelf zomaar de oplossingen gaan bouwen is geen optie, zo claimt Williams. Het gaat namelijk om zeer technische toepassingen. En het technisch personeel ligt niet voor het oprapen. SAP bevindt zich wat Williams betreft in een unieke positie met dit aanbod.