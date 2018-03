Video: Techzine op NLVMUG – VMware update

Gisteren vond de jaarlijkse VMware User Group-conferentie plaats, in de volksmond ook wel NLVMUG genoemd. Of gewoon VMUG. Voor Techzine was het bijna een thuiswedstrijd, want het evenement vond plaats in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch. Een locatie die zich op loopafstand van ons kantoor bevindt. Voor onze Vlaamse collega Cédric was het helaas geen thuiswedstrijd, maar hij was wel aanwezig!

In de video een update rond VMware: wat is er voor nieuws te melden, waar ligt de focus en wat konden alle gebruikers leren tijdens dit evenement. VMware gaf dit jaar duidelijk het signaal af de VMUG enorm belangrijk te vinden, want zelfs CEO Pat Gelsinger werd ingevlogen om de openingskeynote te verzorgen. Onze samenvatting zie je hieronder: